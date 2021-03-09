Убедился лично: Android-приложения сделаны не для людей

Приложения для Android совершенно не предназначены для людей. Нет, я серьёзно. В принципе я уже давно об этом догадывался, но всё как-то не было серьёзной причины вот прямо так взять и признаться себе, что разработчики клепают для Google Play один сплошной шлак, которым просто невозможно пользоваться без того, чтобы не сорвать себе нервы. Буквально вчера я убедился в этом окончательно, а сейчас постараюсь убедить ещё и вас, потому что о таком должно знать как можно большее количество людей.

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Для начала небольшая предыстория. Я предприниматель с расчётным счётом в Сбербанке. Честно сказать, мне плевать, что вы о нём думаете – я не собираюсь его рекламировать или хейтить. Он упоминает здесь лишь постольку-поскольку. Просто я пользуюсь приложением «СберБизнес», через которое управляю своими финансами, выставляю счета контрагентам и вывожу заработанное себе на карту.

Не работает вход по отпечатку в приложении

Поначалу мне нравилось (вот идиот, правда?), потому что на iOS не было возможности подтверждать операции по отпечатку, а на Android была. На какое-то время я даже забыл о существовании SMS-подписания. Но после последнего обновления приложение как будто забыло о том, что оно в принципе поддерживает биометрию. Теперь я не мог не только подтверждать транзакции, но и в принципе входить в приложение по отпечатку. От меня каждый раз требовалось вводить пароль.

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Я попробовал переустановить приложение, но ничего не изменилось. Тогда я начал искать в интернете ответ на свой вопрос, но логично его там не нашёл. Всё-таки приложение «СберБизнес» — это не очень распространённая штука, тем более среди гиков, которые хоть что-то понимают в Android. Тогда я залез в Google Play и начал на удачу читать отзывы в надежде найти столкнувшихся с такой же проблемой, как у меня. Искать долго не пришлось, потому что биометрия отключилась очень у многих.

Вот что посоветовали разработчики «Сбербанка»:

Эта ошибка может происходить из-за остаточной информации от предыдущей версии «СберБизнес» в кэше телефона. Удалите приложение и установите его заново. Это должно решить проблему со входом».

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Но ведь я уже удалял приложение, и это не помогло. Тогда я решил пойти в обход и, во-первых, удалил кэш приложения, а, во-вторых, удалил вообще все его данные. Вот как это сделать:

Перейдите в «Настройки» и откройте «Приложения»;

Найдите в открывшемся списке нужное приложение;

Откройте его страницу и перейдите в раздел «Память»;

Нажмите «Очистить кэш», а потом «Сброс» и подтвердите.

Может показаться, что это вам не пригодится. Но будьте уверены, что этот способ действительно может решить массу проблем, с которыми вы сталкиваетесь при работе с любыми приложениями. Причём сбрасывать нужно не только кэш, а по возможности ещё и удалять все данные. Да, после этого произойдёт выход из вашего аккаунта, а накопленные им сведения исчезнут навсегда. Но вот незадача – если вы просто удалите приложение, его данные останутся на устройстве, и даже после переустановки вы не исправите имевших место недостатков.

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К чему это я? А к тому, что даже разработчики приложений для Android не знают, как решать те или иные проблемы с их продукцией. На iOS ничего такого нет и в помине. Там разработчики стараются вести себя элегантнее и не допускают ничего подобного. А если и допускают, то незамедлительно предлагают временное решение проблемы или по крайней мере обещают выпустить обновление с исправлением. На Android же даже обновления ничего не решают, а всё, что вам могут предложить, — это установить приложение заново, очистить кэш (что зачастую не помогает) или просто удалить его навсегда.