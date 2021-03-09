Убедился лично: Android-приложения сделаны не для людей

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Приложения для Android совершенно не предназначены для людей. Нет, я серьёзно. В принципе я уже давно об этом догадывался, но всё как-то не было серьёзной причины вот прямо так взять и признаться себе, что разработчики клепают для Google Play один сплошной шлак, которым просто невозможно пользоваться без того, чтобы не сорвать себе нервы. Буквально вчера я убедился в этом окончательно, а сейчас постараюсь убедить ещё и вас, потому что о таком должно знать как можно большее количество людей.

Android-приложения

Android-приложения делают постольку-поскольку, но никак не для пользователей

Почему нельзя пользоваться бесплатными VPN

Для начала небольшая предыстория. Я предприниматель с расчётным счётом в Сбербанке. Честно сказать, мне плевать, что вы о нём думаете – я не собираюсь его рекламировать или хейтить. Он упоминает здесь лишь постольку-поскольку. Просто я пользуюсь приложением «СберБизнес», через которое управляю своими финансами, выставляю счета контрагентам и вывожу заработанное себе на карту.

Не работает вход по отпечатку в приложении

Отзывы о Сбербизнес

Это отзывы о приложении СберБизнес. Ну, такое…

Поначалу мне нравилось (вот идиот, правда?), потому что на iOS не было возможности подтверждать операции по отпечатку, а на Android была. На какое-то время я даже забыл о существовании SMS-подписания. Но после последнего обновления приложение как будто забыло о том, что оно в принципе поддерживает биометрию. Теперь я не мог не только подтверждать транзакции, но и в принципе входить в приложение по отпечатку. От меня каждый раз требовалось вводить пароль.

Google рассказала, почему нельзя выбирать высокое качество снимков в Google Фото

Я попробовал переустановить приложение, но ничего не изменилось. Тогда я начал искать в интернете ответ на свой вопрос, но логично его там не нашёл. Всё-таки приложение «СберБизнес» — это не очень распространённая штука, тем более среди гиков, которые хоть что-то понимают в Android. Тогда я залез в Google Play и начал на удачу читать отзывы в надежде найти столкнувшихся с такой же проблемой, как у меня. Искать долго не пришлось, потому что биометрия отключилась очень у многих.

Вот что посоветовали разработчики «Сбербанка»:

Эта ошибка может происходить из-за остаточной информации от предыдущей версии «СберБизнес» в кэше телефона. Удалите приложение и установите его заново. Это должно решить проблему со входом».

Не работает приложение на Андроид. Что делать

Но ведь я уже удалял приложение, и это не помогло. Тогда я решил пойти в обход и, во-первых, удалил кэш приложения, а, во-вторых, удалил вообще все его данные. Вот как это сделать:

  • Перейдите в «Настройки» и откройте «Приложения»;
  • Найдите в открывшемся списке нужное приложение;
Починить приложение

Чтобы наладить работу приложения мало просто сбросить кэш, нужно ещё и удалить все его данные

  • Откройте его страницу и перейдите в раздел «Память»;
  • Нажмите «Очистить кэш», а потом «Сброс» и подтвердите.

Может показаться, что это вам не пригодится. Но будьте уверены, что этот способ действительно может решить массу проблем, с которыми вы сталкиваетесь при работе с любыми приложениями. Причём сбрасывать нужно не только кэш, а по возможности ещё и удалять все данные. Да, после этого произойдёт выход из вашего аккаунта, а накопленные им сведения исчезнут навсегда. Но вот незадача – если вы просто удалите приложение, его данные останутся на устройстве, и даже после переустановки вы не исправите имевших место недостатков.

Почему 33-ваттный зарядник Xiaomi заряжает смартфон быстрее, чем 66-ваттный от Huawei

К чему это я? А к тому, что даже разработчики приложений для Android не знают, как решать те или иные проблемы с их продукцией. На iOS ничего такого нет и в помине. Там разработчики стараются вести себя элегантнее и не допускают ничего подобного. А если и допускают, то незамедлительно предлагают временное решение проблемы или по крайней мере обещают выпустить обновление с исправлением. На Android же даже обновления ничего не решают, а всё, что вам могут предложить, — это установить приложение заново, очистить кэш (что зачастую не помогает) или просто удалить его навсегда.

Теги
Лонгриды для вас
Android-приложения
Google назвала лучшие приложения для Android 2020 года

Каждый год компании – крупные и мелкие – подводят итоги. Одни сводят дебет с кредитом, другие – подсчитывают прирост или отток аудитории, а третьи – исследуют общественное мнение по тому или иному вопросу. Вот, например, Google решила отобрать лучшие приложения для Android и опубликовать их список. Так и разработчикам приятно можно сделать, и загрузки в Google Play всколыхнуть – пусть и ненадолго, - и тем, кто никак не может определиться с выбором софта, помочь. В общем, одни сплошные плюсы.

Читать далее
Стоп COVID
В России заработало приложение «Госуслуги.COVID трекер» для отслеживания контактов с больными

Весной Apple и Google запустили технологию отслеживания больных COVID-19 при помощи смартфонов. Её суть состояла в том, чтобы дать людям знать, если они контактировали с заражёнными, ещё до того, как симптомы себя проявили. Несмотря на мой скептицизм, разработку довольно быстро приняли на вооружение не только в США, но и далеко за их пределами. Правда, в то, что она заработает в России, мне верилось ещё меньше. Но, как оказалось, технология Apple и Google пришлась к месту и у нас.

Читать далее
Микрофон
Лучшие приложения караоке для Android

Караоке для смартфона не является самой важной функцией, но иногда просто хочется попеть. За счет штатных функций сделать этого не получится, но, как всегда, сторонние приложения спешат на помощь. В этой статье я приведу несколько примеров приложений, которые не просто дадут вам спеть, но и дополнят любую вечеринку. У многих душа начинает петь ближе к концу вечера, а кто-то и вовсе только для этого и собирается. Среди приведенных приложений вы точно найдете то, что вам нужно. А вообще, хватит лишних вступлений и давайте постепенно переходить к сегодняшней подборке, ведь не просто так мы все тут собрались.

Читать далее
Новый комментарий