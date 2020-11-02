Учись, Apple, или Почему у всех Google Pixel с 2018 года одна и та же камера

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Иван Кузнецов 0

Во всех смартфонах Google Pixel, которые выходят с 2018 года, стоит один и тот же модуль основной камеры. Они не просто имеют одну и ту же базу, а вообще ничем не отличаются друг от друга и, по сути, являются взаимозаменяемыми. Получается, что качественная съёмка зависит не только и не столько от аппаратного обеспечения, сколько достигается путём оптимизации софта и грамотной работы программных алгоритмов. Разбираемся, как в Google к этому пришли и почему Apple не может так же.

Камера Pixel 5

Во всех Pixel последних трёх лет выпуска установлена одна и та же камера

Google показала, что не знает, что делать со смартфонами Pixel

Информация об использовании одного и того же модуля камеры во всех Pixel, начиная с третьего поколения, является подтверждённым фактом, а не чьей-то догадкой. Её подтвердил Марк Левой, бывший глава отдела разработки камер в Google. Сейчас он уже покинул свой пост, однако согласился дать интервью The Verge, в котором рассказал о том, как в компании, где он работал в прежние годы, развивают направление мобильной фотосъёмки, от чего отталкиваются и как пришли к пониманию того, что ежегодный апгрейд аппаратной части – бесполезен.

Смартфоны с камерой как у Google Pixel

Камера Pixel 5

Смартфонов с камерой, как у Pixel 5, довольно много, но все они старые

Модуль, который Google устанавливает во все свои смартфоны, — это Sony IMX363 Exmor RS. Он имеет разрешение на 12 Мп, апертуру f/1.7, размер сенсора 1/2.55 и размер пикселя 1,4 мкрн. Это самый обычный модуль, которым в 2018 году оснащались флагманские аппараты, а теперь его сложно встретить даже в недорогих. Помимо Google Pixel, такая же камера в разное время ставилась в следующие устройства:

  • Xiaomi Mi 8
  • Vivo X23
  • Xiaomi Mi Max 3
  • Xiaomi Mi Mix 2s
  • Asus ZenFone 5Z
  • Redmi 8
  • ZTE Axon 9 Pro
  • Asus ROG Phone
  • Pocophone F1

Как видите, в основном модуль Sony IMX363 Exmor RS пользовался популярностью в период с 2018 по 2019 годы. Однако довольно быстро спрос на него сошёл практически на нет. Просто затем в продаже появились более современные модули, которые, по мнению производителей, лучше отвечают потребностям, диктуемым рынком. Но у Google другое мнение на этот счёт.

Почему у Pixel 5 старая камера

Обзор камеры Google Pixel

Камера Google Pixel — такая же, как у Pixel 3a

Сфера мобильных камер развита достаточно хорошо. Она постоянно совершенствуется, но это долгий процесс, результат которого можно разглядеть только через призму нескольких лет. Одна переменная, которая представляет большой интерес для производителей смартфонов, — это уровень шумов на итоговой фотографии. По мере его уменьшения вы получаете возможность делать более качественные снимки при меньшем освещении. Как только Sony предлагает что-то лучшее, все сразу же хватаются за него. Но я не думаю, что это имеет решающее значение для фотографии, — объяснил Марк Левой.

В чем Google Pixel 5 действительно уникален

Позиция Google состоит в том, чтобы не менять камеры каждый год и заново их оптимизировать, а заниматься программным совершенствованием уже знакомого модуля. Ведь по большому счёту разница между широкоугольными камерами, которые выходят каждый год, не так уж и значительна. Просто производители в большинстве своём подменяют понятия и выдают за апгрейд увеличение количества модулей. Начав с телефото-камеры, со временем они добавили сверхширокоугольный модуль, макро-модуль и лидар, доведя их общее количество до пяти. А ради чего, непонятно.

Как снимают смартфоны Google Pixel

Сравните эти три фотографии. Они сделаны на камеру Pixel 3, Pixel 4 и Pixel 5 и расположены от более старой модели к более новой. Видите разницу?

Pixel 3

Это фото сделано на камеру Pixel 3

Pixel 4

А это фото сделано на камеру Pixel 4

Pixel 5

А это фото сделано на камеру Pixel 5

А что, если я скажу вам, что обманул вас и перемешал кадры? Скорее всего, вы не сможете сказать однозначно, какой снимок обладает лучшими качествами.

А здесь?

Google Pixel 3

Фото на камеру Google Pixel 3

Google Pixel 4

Фото на камеру Google Pixel 4

Google Pixel 5

Фото сделано на камеру Google Pixel 5

То же самое.

Apple показывает нам, что высокое качество снимков является прямым следствием работы центрального процессора, который должен обладать высочайшими показателями производительности и большим объёмом ОЗУ для быстрого проведения вычисления. Поэтому iPhone SE 2 не поддерживает режимы ночной съёмки и Deep Fusion. Ему просто не хватает оперативки.

Некоторые Google Pixel 5 разваливаются в руках пользователей. Кто виноват?

В случае со смартфонами Google всё немного иначе. Ведь половина аппаратов Pixel – это условно бюджетные модели с процессорами средней руки. Как в таком случае они справляются с нагрузкой, которую на них оказывают алгоритмы постобработки? Я думаю, что всё дело в уникальной способности Google работать с ИИ и обрабатывать большой массив данных. Имея обширный опыт работы с поисковиками, компания явно научилась эффективно справляться с большими потоками информации. А поскольку работа алгоритмов – это ни что иное, как тот самый поток информации, Google просто применила имевшиеся у неё знания в немного нетипичной сфере. На выходе получилось нечто невообразимо крутое. Жаль, что Apple так не может.

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