Память на телефоне вечно заканчивается в самый неподходящий момент, хотя я не ставлю десятки приложений и не качаю тяжёлые фильмы. Раньше я по привычке удалял пару программ наугад, но ощущения, что решил проблему, не было. Со временем быстрая чистка памяти попала в мой личный список того, что я настраиваю в Android первым делом: пары минут во встроенном приложении хватило, чтобы вытащить больше 10 ГБ мусора, который годами лежал мёртвым грузом. Рассказываю, где оно прячется и как вы можете почистить память в смартфоне.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ - ТАМ СОБРАНЫ ДЕСЯТКИ ТОВАРОВ С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ

Файлы от Google и что оно находит в памяти

Речь про «Файлы от Google» (Files by Google), оно бесплатное и на многих смартфонах стоит из коробки. Главная фишка спрятана во вкладке «Очистка»: приложение само делает всю детективную работу и показывает, где именно у вас утекает место. Это самый быстрый способ почистить память на телефоне, не копаясь вручную по папкам.

По сути, это готовое приложение для очистки памяти, которое подсказывает, что можно безболезненно удалить ненужные файлы. Вместо одного длинного списка вкладка «Очистка» раскладывает пожирателей места по понятным группам:

Дубликаты фото и старые скриншоты.

Мемы и картинки из мессенджеров.

Скачанные файлы из папки загрузок.

Крупные видео и временный мусор.

Неиспользуемые приложения.

Скачать Гугл Файлы

Такие лайфхаки мы собираем на нашем канале в МАКСе, так что заглядывайте, если понадобится ещё пара трюков. А дальше разберём саму чистку по шагам.

Как быстро очистить память на Android через Гугл Файлы

Тут всё просто, и никакой режим разработчика не нужен. Если вы видите системное уведомление, что недостаточно памяти на телефоне, начинать стоит именно отсюда. Чтобы освободить место на Андроиде, сделайте следующее:

Откройте приложение «Файлы от Google». Нажмите значок меню в виде трёх полосок и выберите «Очистка». Пролистайте карточки с рекомендациями по категориям. Зайдите в раздел «Загрузки», нажмите значок сортировки и выберите «Сначала крупные».

Папка загрузок у меня оказалась настоящей свалкой: старые APK, PDF и картинки, которые я давно перекинул в другое место. Похожим образом одна настройка выручает и с прожорливыми приложениями: недавно я разбирал, как MAX тормозил на Android и жрал батарею, пока я не поменял один параметр. Так что как очистить память на андроиде без сторонних чистильщиков, теперь понятно: отдельно загляните в крупные видео, пара старых записей экрана освобождает больше, чем удаление десятков мелких файлов.

Какие приложения и файлы удалить, чтобы освободить место

Отдельно советую пункт «Удалить неиспользуемые приложения»: он показывает то, что вы не открывали месяцами. Меня реально удивило, сколько всего висело мёртвым грузом. Это самый безболезненный способ увеличить память на смартфоне, ведь ни одного удалённого приложения я потом не хватился. Если забита память телефона, начинайте именно с забытых программ.

Если вошли во вкус и хотите чистить по-крупному, у меня был отдельный материал, как я вручную удалил 50 ГБ из Google Photos на Pixel. Но и мелочи неплохо помогают освободить внутреннюю память: приложение отдельно собирает старые скриншоты, дубликаты, мемы и размытые фото. Вы сначала просматриваете подборку, а потом сами решаете, что оставить.

Где найти удалённые файлы на Андроиде

Один важный нюанс, чтобы не паниковать. Почти всё удалённое уходит в «Корзину» и лежит там 30 дней, так что вернуть файл несложно. Если место нужно прямо сейчас, откройте «Меню», затем «Корзина» и удалите оттуда вручную. Исключение — временный мусор: он стирается сразу и в корзину не попадает. Так что если кончилась память на телефоне, чистить корзину тоже придётся.

Расскажите в нашем чате в МАКСе, какие ещё способы почистить память вы знаете, соберём лучшие в отдельную подборку.

Но конкретно этот приём безопасный и делается за минуты, поэтому я превратил его в ежемесячную привычку. Когда снова покажется, что память телефона заполнена, я просто открываю «Очистку», а заодно решаю, надо ли очистить кэш на Андроиде у прожорливых приложений.