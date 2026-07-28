Память на телефоне вечно заканчивается в самый неподходящий момент, хотя я не ставлю десятки приложений и не качаю тяжёлые фильмы. Раньше я по привычке удалял пару программ наугад, но ощущения, что решил проблему, не было. Со временем быстрая чистка памяти попала в мой личный список того, что я настраиваю в Android первым делом: пары минут во встроенном приложении хватило, чтобы вытащить больше 10 ГБ мусора, который годами лежал мёртвым грузом. Рассказываю, где оно прячется и как вы можете почистить память в смартфоне.

Рассказываю, как на телефоне случайно освободил 10 ГБ памяти. Фото.

Рассказываю, как на телефоне случайно освободил 10 ГБ памяти

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ - ТАМ СОБРАНЫ ДЕСЯТКИ ТОВАРОВ С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ

Файлы от Google и что оно находит в памяти

Речь про «Файлы от Google» (Files by Google), оно бесплатное и на многих смартфонах стоит из коробки. Главная фишка спрятана во вкладке «Очистка»: приложение само делает всю детективную работу и показывает, где именно у вас утекает место. Это самый быстрый способ почистить память на телефоне, не копаясь вручную по папкам.

Файлы от Гугл многие недооценивают, а зря. Фото.

Файлы от Гугл многие недооценивают, а зря

По сути, это готовое приложение для очистки памяти, которое подсказывает, что можно безболезненно удалить ненужные файлы. Вместо одного длинного списка вкладка «Очистка» раскладывает пожирателей места по понятным группам:

  • Дубликаты фото и старые скриншоты.
  • Мемы и картинки из мессенджеров.
  • Скачанные файлы из папки загрузок.
  • Крупные видео и временный мусор.
  • Неиспользуемые приложения.

Скачать Гугл Файлы

Такие лайфхаки мы собираем на нашем канале в МАКСе, так что заглядывайте, если понадобится ещё пара трюков. А дальше разберём саму чистку по шагам.

Как быстро очистить память на Android через Гугл Файлы

Тут всё просто, и никакой режим разработчика не нужен. Если вы видите системное уведомление, что недостаточно памяти на телефоне, начинать стоит именно отсюда. Чтобы освободить место на Андроиде, сделайте следующее:

Приложение само находит ненужные файлы и собирает в одном разделе. Фото.

Приложение само находит ненужные файлы и собирает в одном разделе

  1. Откройте приложение «Файлы от Google».
  2. Нажмите значок меню в виде трёх полосок и выберите «Очистка».
  3. Пролистайте карточки с рекомендациями по категориям.
  4. Зайдите в раздел «Загрузки», нажмите значок сортировки и выберите «Сначала крупные».

Папка загрузок у меня оказалась настоящей свалкой: старые APK, PDF и картинки, которые я давно перекинул в другое место. Похожим образом одна настройка выручает и с прожорливыми приложениями: недавно я разбирал, как MAX тормозил на Android и жрал батарею, пока я не поменял один параметр. Так что как очистить память на андроиде без сторонних чистильщиков, теперь понятно: отдельно загляните в крупные видео, пара старых записей экрана освобождает больше, чем удаление десятков мелких файлов.

Какие приложения и файлы удалить, чтобы освободить место

Отдельно советую пункт «Удалить неиспользуемые приложения»: он показывает то, что вы не открывали месяцами. Меня реально удивило, сколько всего висело мёртвым грузом. Это самый безболезненный способ увеличить память на смартфоне, ведь ни одного удалённого приложения я потом не хватился. Если забита память телефона, начинайте именно с забытых программ.

Также можно найти неиспользуемые приложения. Фото.

Также можно найти неиспользуемые приложения

Если вошли во вкус и хотите чистить по-крупному, у меня был отдельный материал, как я вручную удалил 50 ГБ из Google Photos на Pixel. Но и мелочи неплохо помогают освободить внутреннюю память: приложение отдельно собирает старые скриншоты, дубликаты, мемы и размытые фото. Вы сначала просматриваете подборку, а потом сами решаете, что оставить.

Где найти удалённые файлы на Андроиде

Один важный нюанс, чтобы не паниковать. Почти всё удалённое уходит в «Корзину» и лежит там 30 дней, так что вернуть файл несложно. Если место нужно прямо сейчас, откройте «Меню», затем «Корзина» и удалите оттуда вручную. Исключение — временный мусор: он стирается сразу и в корзину не попадает. Так что если кончилась память на телефоне, чистить корзину тоже придётся.

Расскажите в нашем чате в МАКСе, какие ещё способы почистить память вы знаете, соберём лучшие в отдельную подборку.

Но конкретно этот приём безопасный и делается за минуты, поэтому я превратил его в ежемесячную привычку. Когда снова покажется, что память телефона заполнена, я просто открываю «Очистку», а заодно решаю, надо ли очистить кэш на Андроиде у прожорливых приложений.