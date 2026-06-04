Вечером 3 июня появилась неожиданная новость о том, что Apple удалила MAX из App Store. И она немедленно вызвала вопросы у пользователей Android: а что у нас? Может, и Google Play скоро уберет приложение? И что вообще будет с перепиской, если это случится? Разбираю по порядку — без лишней паники и без лишней наивности прогнозы на случай, если MAX удалят на Android.

Почему Apple убрала MAX из App Store

Официальной причины нет ни от Apple, ни от разработчика. Команда мессенджера MAX подтвердила факт удаления и сообщила, что направила запрос в Apple и работает над решением. На этом конкретика заканчивается.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Контекст, который помогает понять происходящее: ранее Cloudflare временно ставил домену max.ru метку шпионского ПО: метка продержалась сутки, потом была снята. Израильская компания Clear Gate провела аудит безопасности MAX и дала высокую оценку. Однако независимые исследователи задокументировали факт: MAX блокирует VPN, то есть приложение анализирует сетевое окружение, определяет наличие VPN и ограничивает функционал. Это нетипичное поведение для мессенджера, и именно это могло стать одним из сигналов для модераторов App Store.

Про то, чем опасен мессенджер MAX в части конфиденциальности, говорил отдельно без паранойи и без оправданий. Что важно для пользователей iPhone: те, кто уже установил приложение MAX, могут продолжать пользоваться им в штатном режиме. Функции работают. Но обновить или переустановить приложение через App Store пока нельзя. И это ключевое отличие от Android. Следить за развитием ситуации удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Можно ли скачать MAX на Android

На Android ситуация не изменилась никак. MAX в Google Play присутствует, доступен для скачивания и обновлений в штатном режиме. Скачать MAX прямо сейчас можно из:

Google Play — основной вариант;

RuStore — российский магазин, работает на всех Android-устройствах;

Huawei AppGallery — для смартфонов HUAWEI без Google;

Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store — для устройств соответствующих брендов;

официального сайта max.ru — прямой APK-файл.

Установить MAX и обновить через любой из этих источников можно прямо сейчас. Никаких ограничений нет. MAX на Android работает в обычном режиме: сообщения, звонки, каналы, уведомления. Подробные инструкции по установке всеми способами — в материале о том, как установить MAX на Android, там разобран каждый вариант пошагово.

Удалят ли MAX из Google Play

Вопрос закономерный. Вероятность есть, и вот почему. Google Play, как и App Store, модерирует приложения по правилам конфиденциальности. У приложения MAX есть задокументированные особенности поведения, которые магазин приложений теоретически может расценить как нарушение политик:

MAX через VPN не работает — приложение определяет наличие активного VPN-соединения и ограничивает отправку сообщений;

не работает — приложение определяет наличие активного VPN-соединения и ограничивает отправку сообщений; приложение анализирует список установленных VPN-приложений на устройстве, даже когда VPN выключен;

устанавливает соединения с серверами конкурентов.

Именно эти факторы (в первую очередь поведение с VPN) могут быть квалифицированы системой модерации как признаки шпионского или агрессивного программного обеспечения. App Store уже отреагировал. Google Play пока нет, но это не гарантия, что реакция не последует. При этом есть принципиальное различие. Android — открытая система. Даже если MAX удалят из Google Play, это не означает конца MAX на телефоне.

Что будет после удаления MAX на Android

В отличие от iPhone, Android позволяет устанавливать приложения из любых источников. Если Google когда-нибудь уберет MAX из Google Play, это будет неудобно, но не критично.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

MAX на Android после возможного удаления из Google Play можно будет:

установить из RuStore — российский магазин приложений, который не подчиняется политикам Google;

скачать APK напрямую с сайта max.ru и установить вручную;

получать обновления через те же каналы.

Важный нюанс, о котором стоит сказать отдельно: уведомления на Android не пострадают. На iPhone проблема с уведомлениями возникает потому, что Apple контролирует систему push-уведомлений централизованно, и приложения без App Store не могут получать их в штатном режиме. Про то, почему не приходят уведомления в MAX на iPhone, уже рассказывали коллеги с AppleInsider.ru.

На Android push-уведомления работают через сервисы Google (Firebase) и через собственные каналы уведомлений производителей (Xiaomi, Samsung, HUAWEI). Приложение, установленное из APK или RuStore, получает уведомления точно так же, как установленное из Google Play. Никакой разницы для пользователя нет. Про то, что будет с перепиской, если удалить MAX, читайте отдельно.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Мессенджер MAX удален из App Store, и это реальность, а блокировка на Android пускай пока и не случилась, но исключать ее нельзя. Главное, что нужно понять сейчас: даже в самом неблагоприятном сценарии на Android MAX нельзя удалить полностью: RuStore и APK остаются рабочими альтернативами, которые не зависят от решений Google. Обсудить ситуацию можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.