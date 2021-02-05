Умная разблокировка, или Как ещё можно разблокировать телефон на Андроид

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Иван Кузнецов 0

Пандемия коронавируса кардинально изменила весь мир. Перчатки, маски, санитайзеры стали неотъемлемыми атрибутами любого человека, выходящего за пределы своей квартиры. Но безопасность безопасностью, а жить в таких условиях довольно проблематично. Поневоле начнёшь думать, что важнее, когда для доступа к смартфону нужно либо снимать перчатки, либо опускать маску. Поэтому даже Apple пришлось пойти на уступки и разрешить пользователям разблокировать iPhone в маске. А как насчёт Android? А тут такая фишка есть уже давно, причём в более элегантном виде.

Разблокировка в маске

iPhone научился разблокироваться, даже если пользователь в маске. А Android уже давно так умеет

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Начнём с того, что iPhone научился разблокироваться, когда пользователь в маске, только в iOS 14.5. Но, во-первых, само обновление ещё не вышло, поскольку находится только в стадии бета-тестирования, а, во-вторых, для успешной разблокировки в маске требуются ещё и Apple Watch. Часы в данном случае выступают в роли идентификатора. От пользователя требуется предварительно подтвердить свою личность для Apple Watch, введя пароль доступа, и, не снимая их, разблокировать iPhone. При этом снять аналогичным образом блокировку с модели с Touch ID – например, если вы в перчатках, — не получится. То ли дело Android.

Как разблокировать телефон без пароля

Умная разблокировка

Умная разблокировка позволяет разблокировать Android массой разных способов

На Android уже давно есть специальная функция, которая называется Smart Unlock, т.е. умная разблокировка. Конечно, я бы не сказал, что она отличается особым умом и сообразительностью, но в целом довольно удобна для использования в ситуациях, когда нет возможности снять блокировку со смартфона при помощи биометрии.

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Smart Unlock предлагает несколько способов разблокировки без использования биометрии и пароля:

  • Подключение к доверенной сети Wi-Fi;
  • Подключение к Bluetooth-аксессуару;
  • Нахождение в доверенной геоточке;
  • Нахождение в руках или на теле пользователя;
  • Определение голоса пользователя;
  • Разблокировка рисунком (соединение точек на экране).

Несмотря на вроде бы идентичный принцип работы нового механизма разблокировки на iOS и умной разблокировки на Android, они отличаются. Если iPhone остаётся заблокированным и всё-таки считывает верхнюю часть лица владельца для разблокировки, то смартфоны на Android не блокируются вообще при выполнении почти всех перечисленных выше условий, кроме разблокировки по рисунку и функции определения голоса, которая снимает блокировку, если слышит знакомый голос. Правда, что странно, доступна эта штука далеко не на всех смартфонах.

Как включить умную разблокировку

Например, мой Honor View 20 вообще предлагает только один способ умной разблокировки – при использовании Bluetooth-аксессуара. Видимо, производитель считает, что остальные — небезопасны. Но и тут есть подвох: наушники, к примеру, не подойдут. Нужно, чтобы это обязательно был фитнес-браслет и обязательно производства Huawei или Honor. То есть завалявшийся у меня Xiaomi Mi Band 2 тоже не подойдёт. А жаль. Но, если ваш аппарат не настолько принципиален (как я понял, это зависит от прошивки), вы сможете разблокировать смартфон не только биометрией.

  • Перейдите в «Настройки» — «Безопасность»;
  • Откройте раздел «Умная разблокировка»;
Разблокировка Android

Умная разблокировка не такая уж и безопасная, если не считать голосового совпадения

  • Подключите Bluetooth-аксессуар (или выберите другой способ разблокировки);
  • Подтвердите активацию умной разблокировки;
  • Попробуйте разблокировать смартфон выбранным способом.

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Честно сказать, то, что предлагается на Android, не так уж и безопасно, учитывая, что в состоянии умной разблокировки смартфон не блокируется вовсе. Это даёт основания переживать, что кто-то посторонний сможет заполучить доступ к устройству в вашем присутствии, усыпив вашу бдительность. На фоне предлагаемых способов умной разблокировки лично мне разблокировка голосом кажется самой безопасной, поскольку, во-первых, всё-таки блокирует смартфон, а, во-вторых, является какой-никакой биометрией, не завязанной на прикосновениях или сканировании.

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