Писал уже о том, как установить МАКС на Android, и делал пошаговую инструкцию. Но «как» и «стоит ли» — это разные вопросы. Мессенджер МАКС обязателен к предустановке на все новые Android-смартфоны, продающиеся в России. То есть на большинстве телефонов он уже есть, хотите вы того или нет. Разбираю, что он собой представляет, зачем нужен, чем опасен, и нужно ли вообще им пользоваться.

В чем суть МАКСа на Android

Приложение МАКС — это государственный мессенджер, созданный компанией VK при поддержке властей. Официальная идея: российский аналог китайского WeChat, то есть не просто мессенджер, а единая цифровая платформа для общения, госуслуг, платежей и вообще всего на свете. Звучит амбициозно.

По факту МАКС появился как прямой ответ на растущую зависимость россиян от иностранных мессенджеров — прежде всего Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Власти давно хотели отечественную альтернативу, которая будет соблюдать местное законодательство. А МАКС на Android — это и есть та самая альтернатива, продвигаемая сверху.

Технически приложение построено на базе бывшего ICQ и разработок VK. Предустановка на новые смартфоны с сентября 2025 года обеспечила стремительный рост аудитории: 100 миллионов зарегистрированных пользователей к весне 2026 года. Другой вопрос, сколько из них пользуются им добровольно и регулярно.

Зачем устанавливать МАКС на телефон

Здесь нужно сказать прямо: установить МАКС имеет смысл прежде всего потому, что все остальные популярные мессенджеры в РФ работают нестабильно или вовсе заблокированы. Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) уже не работают, а оставшиеся зарубежные сервисы в любой момент могут оказаться недоступны.

МАКС на телефоне — единственный мессенджер, который гарантированно работает в России без каких-либо ухищрений. Он включен в список социально значимых сервисов, а значит, продолжает работать даже при ограничениях мобильного интернета. Для тех, кто не хочет танцевать с бубном — это реальный аргумент.

Дополнительные причины скачать МАКС на телефон, которые нельзя игнорировать: интеграция с Госуслугами для подтверждения личности и получения уведомлений, поддержка Сферума для учеников и студентов, стабильные звонки при слабом сигнале благодаря технологии NoLACE. Если ваши дети учатся в школе или вы регулярно взаимодействуете с государственными сервисами — МАКС уже не опция, а необходимость.

Что есть в МАКСе на Android

Функции МАКСа выглядят на бумаге вполне прилично. Вот что реально работает:

личные и групповые чаты, каналы в МАКС для публичного вещания;

для публичного вещания; звонки в МАКС : голосовые и видео, в том числе при слабом интернете;

: голосовые и видео, в том числе при слабом интернете; отправка файлов до 4 ГБ бесплатно;

интеграция с Госуслугами: уведомления, подтверждение возраста и льгот;

цифровой ID для подтверждения личности;

стикеры, реакции, голосовые сообщения, видеокружки;

мини-приложения от партнеров: банки, сервисы бронирования и другие.

Звучит как полный набор. Но дьявол в деталях. МАКС против Telegram — это разговор о том, что у конкурента давно работает, а здесь ещё в разработке или отсутствует вовсе: нет нормального поиска по сообщениям, нет сквозного шифрования в обычных чатах, интерфейс уступает по удобству, создание стикеров только-только появилось и работает через бота. Возможности мессенджера МАКС сейчас — это примерно Telegram образца 2015 года.

Отдельная история — стабильность. Сбои в МАКС случаются регулярно, Мессенджер не работает то у одних, то у других, и об этом активно пишут в отзывах. Если что-то сломалось, читайте инструкцию, где подробно описано, что делать, если не работает МАКС. Для государственного проекта с амбициями уровня WeChat стабильность оставляет желать лучшего.

Чем опасно приложение МАКС на телефоне

Вот здесь начинается самое интересное. Безопасность МАКС — тема, которую разработчики предпочитают не афишировать. Прямой слежки за перепиской в духе «кто-то читает ваши сообщения» официально нет. Но есть нюансы. Согласно политике конфиденциальности, защита МАКС не предполагает полной анонимности: приложение собирает данные о пользователе и может передавать их третьим лицам, в том числе по запросу властей. Это стандартная практика для российских сервисов, но стоит об этом знать.

Отдельная история — сетевая активность. В марте 2026 года технические специалисты обнаружили, что слежка в МАКС устроена нетривиально: приложение обращается к сторонним сервисам для определения IP-адреса пользователя, проверяет, используется ли VPN, и устанавливает соединения с серверами Telegram, Amazon Web Services и Google. Результаты передаются обратно на сервер МАКСа.

Интерпретация такова: приложение, судя по всему, анализирует эффективность блокировок в Рунете и выявляет способы их обхода. Формально это не «читает вашу переписку». Фактически вопрос опасности МАКС для тех, кто использует VPN или общается на чувствительные темы, становится риторическим вопросом. Подробнее об этом читайте в материале о том, чем опасен мессенджер МАКС. Если вас принуждают установить это приложение — изучите также варианты, что делать, если заставляют скачивать МАКС.

Стоит ли устанавливать МАКС на телефон

Устанавливать ли мессенджер МАКС — зависит от того, для чего именно он нужен. Мой ответ неоднозначный, и я объясню почему.

Причины установить:

работает без VPN при любых ограничениях;

необходим для Госуслуг, Сферума и получения государственных уведомлений;

стабильные звонки при слабом сигнале;

часть людей из вашего окружения уже там и никуда не перейдёт.

Причины не устанавливать:

собирает данные о VPN и сетевой активности;

политика конфиденциальности допускает передачу данных третьим лицам;

нет сквозного шифрования в обычных чатах;

функционально уступает Telegram;

нестабильная работа и регулярные сбои.

Безопасно ли устанавливать МАКС? Если вам нечего скрывать и вы не пользуетесь VPN, рисков немного. Если для вас важна приватность — минимизируйте разрешения приложения в настройках: отключите доступ к камере, микрофону и геолокации в режиме «спрашивать каждый раз». Это не сделает МАКС безопасным инструментом для чувствительных данных, но снизит риски.

Устанавливать ли приложение МАКС в качестве основного мессенджера? Нет, не рекомендую. В качестве дополнительного для взаимодействия с государственными сервисами — вполне разумно. Пользуюсь ли я мессенджером МАКС, разбирал отдельно с примерами из личного опыта.