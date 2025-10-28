Уведомления приходят с задержкой на Android — как это исправить

Уведомления — это, пожалуй, самый важный инструмент Android. Он позволяет нам оставаться на связи и своевременно реагировать на входящие сообщения. Однако с показом оповещений то и дело возникают проблемы. В частности, уведомления приходят с задержкой. Сталкиваясь с подобным, человек рискует пропустить сообщение и не ответить на него вовремя. Разберемся, почему уведомления приходят с опозданием, и как это исправить.

Почему уведомления приходят с опозданием

Возможность присылать уведомления есть почти у каждого приложения, и она реализуется за счет фонового режима Android. Даже когда программа закрыта, софт продолжает синхронизироваться с сервером, благодаря чему отслеживает все изменения и присылает оповещения. Например, о поступлении входящих в мессенджерах.

Уведомления приходят с задержкой, если у вас есть проблемы с интернетом, но чаще всего неполадки связаны с некорректной работой режима энергосбережения. Поэтому для устранения неисправности нужно снять все ограничения «проблемного» приложения в фоне.

Что делать, если уведомления приходят с задержкой

Если на вашем телефоне задерживаются уведомления, то в первую очередь отключите режим энергосбережения:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «Батарея» или «Питание». Во вкладке «Текущий режим» выберите «Сбалансировано».

Проблемы с уведомлениями на Android могут возникать и вне режима энергосбережения. Тогда нужно снять ограничения для каждого неисправного приложения:

Через настройки Android перейдите в раздел «Приложения». Выберите нужную программу. Откройте вкладку «Батарея» или «Энергопотребление». Установите значение «Нет ограничений».

После этого уведомления должны начать поступать в штатном режиме. Если проблема останется, включите автозапуск приложения:

Откройте настройки. Найдите раздел «Автозапуск» и зайдите в него. В открывшемся разделе включите приложение, чьи уведомления приходят с опозданием.

В случае, если и это не поможет решить проблему, обязательно перезагрузите смартфон, а также отключите средства изменения IP-адреса на Android и DNS-сервера.