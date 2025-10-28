Уведомления приходят с задержкой на Android — как это исправить

Герман Вологжанин

Уведомления — это, пожалуй, самый важный инструмент Android. Он позволяет нам оставаться на связи и своевременно реагировать на входящие сообщения. Однако с показом оповещений то и дело возникают проблемы. В частности, уведомления приходят с задержкой. Сталкиваясь с подобным, человек рискует пропустить сообщение и не ответить на него вовремя. Разберемся, почему уведомления приходят с опозданием, и как это исправить.

Уведомления приходят с задержкой на Android — как это исправить. Решаем проблемы, связанные с оповещениями. Фото.

Решаем проблемы, связанные с оповещениями

Почему уведомления приходят с опозданием

Возможность присылать уведомления есть почти у каждого приложения, и она реализуется за счет фонового режима Android. Даже когда программа закрыта, софт продолжает синхронизироваться с сервером, благодаря чему отслеживает все изменения и присылает оповещения. Например, о поступлении входящих в мессенджерах.

Уведомления приходят с задержкой, если у вас есть проблемы с интернетом, но чаще всего неполадки связаны с некорректной работой режима энергосбережения. Поэтому для устранения неисправности нужно снять все ограничения «проблемного» приложения в фоне.

Что делать, если уведомления приходят с задержкой

Если на вашем телефоне задерживаются уведомления, то в первую очередь отключите режим энергосбережения:

  1. Откройте настройки Android.
  2. Перейдите в раздел «Батарея» или «Питание».
  3. Во вкладке «Текущий режим» выберите «Сбалансировано».
Что делать, если уведомления приходят с задержкой. Экономия энергии нарушает синхронизацию, а потому ее лучше отключить. Фото.

Экономия энергии нарушает синхронизацию, а потому ее лучше отключить

Проблемы с уведомлениями на Android могут возникать и вне режима энергосбережения. Тогда нужно снять ограничения для каждого неисправного приложения:

  1. Через настройки Android перейдите в раздел «Приложения».
  2. Выберите нужную программу.
  3. Откройте вкладку «Батарея» или «Энергопотребление».
  4. Установите значение «Нет ограничений».
Что делать, если уведомления приходят с задержкой. Также снимите ограничения для отдельных приложений. Фото.

Также снимите ограничения для отдельных приложений

После этого уведомления должны начать поступать в штатном режиме. Если проблема останется, включите автозапуск приложения:

  1. Откройте настройки.
  2. Найдите раздел «Автозапуск» и зайдите в него.
  3. В открывшемся разделе включите приложение, чьи уведомления приходят с опозданием.
Что делать, если уведомления приходят с задержкой. Автозапуск тоже способен помочь. Фото.

Автозапуск тоже способен помочь

В случае, если и это не поможет решить проблему, обязательно перезагрузите смартфон, а также отключите средства изменения IP-адреса на Android и DNS-сервера.

