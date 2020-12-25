Уведомления внизу экрана на Android. Откуда они берутся и что с ними делать

Ежедневно мы получаем десятки, если не сотни уведомлений от разных приложений. Они могут требовать реакции с нашей стороны, а могут не требовать, но так или иначе их можно назвать интерактивными. Узнать их очень просто. Помимо кликабельности, они отличаются тем, что появляются в шторке уведомлений. Однако есть и такие уведомления, которые материализуются в самом низу экрана, не позволяют кликнуть на себя и даже не уточняют, какое приложение их отправило. Разбираемся, что это такое.

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Второй тип уведомлений, упомянутых мной в предыдущем абзаце, называется тост-уведомлениями. Несмотря на то что с английского слово toast переводится как поджаренный ломтик хлеба, на языке программистов этот термин обозначает маленькое информационное окно, присутствующее в некоторых видах программного обеспечения.

Что такое тост-уведомления

Тост-уведомления – это системные уведомления, носящие исключительно информирующий характер и не требующие каких-либо действий от пользователя. Самый известный пример тост-уведомлений – это уведомление о получении прав разработчика. Как это сделать и, самое главное, зачем, мы рассказывали в отдельной статье – обязательно почитайте.

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Поскольку тост-уведомления не позволяют кликнуть на них, зачастую пользователи, во-первых, не успевают прочесть их содержимое, а, во-вторых, не представляют, какое приложение их им направило. В результате получается полная неразбериха, что не очень удобно, учитывая, что зачастую информационная ценность тост-уведомлений оказывается довольно высокой.

Как добавить тост-уведомления в шторку

Впрочем, существует приложение, которое позволяет превратить тост-уведомления в обычные с характерными признаками: кликабельностью, упоминанием принадлежности и отображением в шторке уведомлений.

Скачайте приложение Toast Sources из Google Play;

Запустите его и откройте доступ к универсальным возможностям;

На главном экране включите параметры Service is enabled, Show as notifications и Display overlay;

Откройте шторку уведомления, как только следующее тост-уведомление поступит, и узнайте подробности.

Тост-уведомления на Android

Несмотря на то что скорее всего вы будете нечасто обращаться к Toast Sources, рекомендую после настройки тут же спрятать его в папку с другими ненужными приложениями. Дело в том, что оно работает в пассивном режиме, автоматически выцепляя тост-уведомления из системы и интерпретируя их в обычные, которые затем размещаются в шторке уведомлений. Поэтому просто рассматривайте его как одну из системных утилит, не претендующих на регулярное взаимодействие.

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Не знаю, как часто вы получаете тост-уведомления, однако я фактически начал получать их только после установки Toast Sources. Это выглядело странным, поэтому я прикинул мозгами и понял, что раньше я просто не замечал их, а теперь у меня банально нет шанса пропустить их. Во всяком случае, когда они стали появляться в шторке уведомлений, я начал осознавать, что тост-уведомления не просто существуют, но и зачастую несут в себе очень полезную информацию.