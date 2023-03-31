В Android 14 появится простой способ сделать телефон намного безопасней

Захват пользовательских данных оффлайн путем становится в мире все более частым явлением. Для этого не надо взламывать телефон, а достаточно просто заглянуть через плечо человека, который водит пароль. После этого телефон крадется, и злоумышленники получают доступ ко всем данным пользователя. Конечно, есть сканеры отпечатков и лиц, но иногда пользователи все равно вводят пароль, и это является слабым местом, которое надо ликвидировать. Google нашла способ справиться с этим.

Что нового в Android 14

Новое изменение, представленное в Android 13 QPR3 Beta 2 и Android 14, несмотря на свою простоту, должно сильно усложнить злоумышленникам доступ к вашему телефону таким образом.

Как заметили ребята из XDA, последний выпуск Android 13 QPR3 Beta 2 содержит новый параметр, который отключает анимацию при вводе PIN-кода.

Получить к нему доступ можно через настройки телефона. Для этого потребуется открыть приложение «Настройки» и перейти в раздел «Безопасность и конфиденциальность». Теперь выбираем пункт, который называется «Блокировка устройства», и ищем ту самую новую настройку. Она кроется под пунктом «Улучшенная конфиденциальность PIN-кода».

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Как скрыть пароль телефона от других

Теперь, когда вы включите эту функцию, пароль будет вводиться намного более безопасно. Ведь если она активна, вы не получите анимацию нажатия кнопки, которая обычно воспроизводится, когда вы нажимаете на цифру на блокировке клавиатуры на экране блокировки. Так считать ввод пароля на экране не так просто, как анимацию, и со стороны это может выглядеть просто как вождение пальцем по экрану. А значит, подсмотреть и зафиксировать касания будет почти невозможно.

Это простое изменение затрудняет для случайного наблюдателя определение того, какую клавишу вы нажали, в то время, как вас это не затронет, поскольку ваша мышечная память будет направлять вас вперед. Вы просто настучите код так, как делаете это обычно.

Конечно, иногда хочется фиксации касаний, а некоторым пользователям это будет и вовсе необходимо, но в большинстве случаев от такой настройки будет большое пользы, чем вреда. Тем более, ее можно отключить и не пользоваться ей. Но за возможность все равно хочется сказать спасибо.

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Новый способ красть пароли

Вы по-прежнему не верите, что это действительно важно? В недавнем отчете Wall Street Journal подчеркивается, что атаки с использованием того, что в дословном переводе называется «плечевой серфинг», с каждым днем ​​становятся все более распространенными. Просто просматривая код разблокировки телефона человека, а затем получая доступ к его устройству путем кражи, воры могут полностью завладеть учетной записью Apple или Google вместе с любыми платежными данными, хранящимися в них. Конечно, двухфакторная аутентификация решает многие проблемы, но не все ей пользуются. Да и в любом случае она не спасет от того, что кто-то завладеет локальными данными, которые хранятся в телефоне.

В отчете пользователи iPhone упоминаются как основные жертвы этих атак, но в равной степени страдают все телефоны на Android. Защита от подобных случаев — новое изменение в Android 13 QPR3 Beta 2. Оно действительно решит многие проблемы.

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Когда выйдет Android 14

Однако OEM-производители телефонов обычно не вносят изменения в выпуски QPR. Поэтому, если вы с нетерпением ждете появления данного параметра на своем телефоне, вам придется подождать, пока производитель вашего телефона объединит изменения Android 14 со своей ОС. Android 14 выйдет не раньше августа 2023 года и то не для всех телефонов. Первыми ее получат владельцы Google Pixel последних трех лет. Остальным придется подождать от нескольких недель до нескольких месяцев. Только тогда вы попробуете, как работает обновление.