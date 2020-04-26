В Android есть надёжная система защиты от вредоносных приложений

Несмотря на то что вирусов под Android действительно не существует, даже в Google Play периодически проникают троянские программы, которые могут нанести ничуть не меньше вреда. Другое дело, что для того, чтобы они причинили вам вред, нужно не просто загрузить их самостоятельно, но и фактически разрешить им хозяйничать на вашем устройстве. Однако немногие знают, что вы сами можете без особых трудностей, даже не удаляя троян или программу-шпион из памяти, просто запретить им действовать у вас на устройстве. Объясняю, как это работает.

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Речь, конечно, идёт о системе привилегий, которая появилась в Android в 2015 году. С тех пор любое приложение, которое вы устанавливаете на своё устройство, для доступа к тем или иным инструментам ОС будет вынуждено запросить соответствующее разрешение. Это могут быть телефонные звонки, SMS-сообщения, обращение к службам геолокации или встроенной памяти и много чего ещё. Google продумала систему привилегий таким образом, что в Android попросту не осталось ни одной функции, с помощью которой приложение могло бы совершать значимые действия без разрешений. Это нам и нужно.

Разрешения приложений Android

Каждый раз, когда вы устанавливаете ту или иную программу независимо от источника, вы всегда раздаёте ему определённое количество разрешений. Допускаю, что вы даже этого не замечаете, давая согласия на все запросы, которые появляются на экране в виде небольшого диалогового окна. Но таким образом вы зачастую открываете полный карт-бланш тем программам, которым его давать нельзя совершенно. Только подумайте, ну зачем калькулятору доступ к вашим SMS-сообщениям и зачем фоторедактору возможность совершать телефонные звонки? Понятно, что незачем и здесь что-то не так.

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Если вы знаете за собой, что не всегда ответственно подходите к вопросу раздачи привилегий софту либо вообще не обращали внимания на эту процедуру, вам нужно срочно проверить все разрешения, которые вы вольно или невольно раздали установленным приложениям.

Как убрать разрешения приложений

Для этого откройте «Настройки», найдите раздел «Приложения», а оттуда перейдите во вкладку «Права», где вы увидите все розданные ранее привилегии;

Перед вами появится множество вкладок вроде «Геоданные» «Контакты», «Микрофон и т.д. – открывайте каждую из них по очереди и проверяйте приложения, которые имеют к ним доступ;

Если вас не устраивает, что конкретная программа имеет определённую привилегию, просто перейдите на её страницу и в открывшемся окне выберите параметр «Запретить»;

Повторите эту манипуляцию со всеми системными функциями и приложениями, оставив дозволенные привилегии и заблокировав те, которые, по-вашему, безопаснее будет заблокировать.

Блокировка вредоносных приложений на Android

Несмотря на то что описанный метод может показаться слишком простым и даже примитивным, его эффективность по-настоящему сложно переоценить. Дело в том, что, запретив приложению обращаться к той или иной системной функции, вы, по сути, ограничите её рабочий потенциал. Допустим, вас всегда смущало, что приложение камеры имеет возможность читать и отправлять сообщения. Не исключено, что таким образом разработчики просто шпионят за вами, а, лишившись соответствующей привилегии, они перестанут отслеживать вашу переписку.

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В этом смысле система привилегий может оказаться очень успешным инструментом в борьбе с троянскими программами. Ведь даже если вредоносное ПО попадает на устройство, ему, как и доброкачественному, потребуются все те же привилегии. Поэтому, отыскав в списке потенциально небезопасную программу, просто лишите его данных по собственной невнимательности разрешений. В конце концов, это самый простой способ защиты от вредоносного и не очень софта, который вы имели неосторожность загрузить себе на устройство.