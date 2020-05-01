В Gmail для Android появились супер-классные карточки всех ваших покупок

Google хранит куда больше данных о вас, чем вы можете себе представить. Это не только ваши диалоги с голосовым ассистентом, но и все диктовки, и даже история совершённых покупок. Не то чтобы компания как-то тщательно это скрывала, однако получить быстрый доступ к этой информации у вас не получится. Но одно дело – свои голосовые обращения, которые вряд ли кто-то захочет слушать, и совершенно другое – покупки, которые порой бывает нужно как-то проанализировать. Поэтому Google решила добавить в Gmail карточки покупок с лаконичной подборкой актуальных сведений о приобретении.

Как узнать, заходил ли кто-то в ваш Gmail и что с этим делать

Карточки, о которых идёт речь, появились в последнем обновлении Gmail. Они представляют собой своего рода виртуальные чеки, где в наглядном виде дана важная информация о товаре. Причём неважно, что именно вы купили: приложение в Google Play, подписку на какой-то платный сервис, новый пылесос в интернет-магазине, билет на самолёт или целый тур. Gmail автоматически проанализирует содержимое письма, подтверждающего покупку, вычленит самое важное, и представит в виде отдельной карточки над письмом.

Обновление Gmail для Android

Карточка будет создаваться всегда, независимо от того, как отправитель оформляет письмо. То есть, даже если у интернет-магазина, где вы заказывали пылесос или электрочайник, есть красочный шаблон для оповещений об успешном оформлении заказа, Gmail всё равно выдаст свой вариант. Вот как это выглядит:

На самом деле карточки — это очень полезная функция, поскольку зачастую интернет-магазины и всевозможные онлайн-сервисы перебарщивают с красочностью оформления своих писем. Из-за этого, во-первых, приходится ждать, пока оно прогрузится полностью, а, во-вторых, выискивать среди кричащих баннеров и логотипов нужную информацию. В карточке Gmail, как правило, присутствует только текстовая информация с небольшими номенклатурными иконками, обозначающими магазин, где была совершена покупка, её стоимость и дату доставки.

Как работают карточки в Gmail

То же самое с билетами или турами. Например, мне очень не нравится, как свои письма об успешном заказе авиабилета оформляет S7. Понятия не имею, как они умудряются делать их настолько ненаглядными, но каждый раз, когда мне доводится пользоваться услугами этой авикомпании, я ругаю их верстальщиков на чём свет стоит. Gmail же сам анализирует письмо с подтверждением вылета и выдаёт вот такой информативный блок:

Как видите, карточки применяются даже к старым покупкам, совершённым до того, как вышло обновление Gmail, что очень удобно. Но, к сожалению, срабатывает этот механизм далеко не всегда. Во всяком случае, анализ писем об успешном заказе товаров на Ozon и в «М.Видео» Gmail так и не осилил. Возможно, сказались особенности вёрстки этих писем, из-за чего почтовый сервис не смог извлечь из них важную информацию о покупках. Но хочется верить, что со временем Google обучит Gmail распознавать даже неочевидно представленные данные, и карточки появятся даже там, где раньше их не было.

Уведомления Gmail на Android приходят с задержкой. Что делать

Удобно ли это? Бесспорно. На мой взгляд, это вообще одно из самых классных нововведений, которые появлялись в Gmail за последние несколько лет. Ведь даже дизайн сервиса, который Google постоянно перекраивает, далеко не так важен, как возможность с удобством потреблять информацию из писем. Более того, меня обновление с карточками привлекло настолько, что я даже частично вернулся к использованию Gmail, от которого, как помните, ранее отказался в пользу бота для Telegram. Возможно, я не стану пользоваться приложением сервиса на постоянной основе, но для анализа своих покупок буду обращаться именно к нему.