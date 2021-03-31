В Google Maps для Android появится AR-навигация в помещениях

Несмотря на то что в России есть несколько реально классных альтернатив Google Maps, глобально у фирменных карт поискового гиганта нет аналогов. Охват, точность, поддержка, вспомогательные функции – конкурировать с Google Maps по этим параметрам и правда довольно проблематично. Причём если раньше пользователи ориентировались именно на точность, то теперь скорее на сервисные услуги и дополнительные фишки, облегчающие жизнь. Например, очень удобно, что в Google Maps можно не только найти нужное заведение, но и почитать к нему отзывы и даже заказать доставку. Но этого разработчикам показалось мало, и они прикрутили навигацию в помещениях.

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Навигация в помещениях будет работать на базе дополненной реальности. То есть включить её можно будет только в режиме в Live View. Это супер-крутая фишка, которая позволит не заблудиться в больших пространствах: в аэропорту, на вокзале, в крупном торговом центре или в крытом парке аттракционов, которые зачастую бывают такими большими, что разобраться, куда идти, для многих оказывается серьёзной проблемой.

Google Карты в помещениях

Навигация в помещениях будет доступна не везде. Поначалу Google планирует протестировать её только в нескольких странах мира, но даже после мирового релиза ей можно будет воспользоваться только и исключительно в заведениях большого масштаба, где действительно могут быть разночтения в выборе пути следования. В принципе, это логично, учитывая, что заблудиться на ж/д станции «Ватутинки» сложнее, чем в каком-нибудь «Шереметьево».

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Очень круто, что Google сразу сделала навигацию в помещениях AR-совместимой. Несмотря на то что и в аэропортах, и в торговых центрах всегда расположены стенды с местными картами и всевозможные указатели, многим оказывается сложно по ним сориентироваться. Ведь иногда карта даётся в инверсии, и тогда все попытки разобраться, куда идти, превращаются в сплошную нервотрёпку. А AR-навигация в Google Maps просто задаст направление движения, независимо от того, куда вы смотрите.

Новые функции Google Maps

Помимо AR-навигации, в Google Maps для Android появится ещё несколько нововведений:

Экологичные маршруты . Google Maps смогут отслеживать выбросы, загазованность и другие показатели, выстраивая ваш маршрут так, чтобы он пролегал по наиболее безопасным участкам дороги. У пользователя будет возможность выбрать, ехать ли по безопасному, но более длинному маршруту, либо наоборот.

. Google Maps смогут отслеживать выбросы, загазованность и другие показатели, выстраивая ваш маршрут так, чтобы он пролегал по наиболее безопасным участкам дороги. У пользователя будет возможность выбрать, ехать ли по безопасному, но более длинному маршруту, либо наоборот. Зоны с низким уровнем CO2 . Google Maps будут определять зоны с низкими выбросами CO2, например, местность близ парков, где движение транспортных средств ограничено местными законами. Если ваш маршрут будет пролегать через такую зону, карты направят вас в объезд.

. Google Maps будут определять зоны с низкими выбросами CO2, например, местность близ парков, где движение транспортных средств ограничено местными законами. Если ваш маршрут будет пролегать через такую зону, карты направят вас в объезд. Доставка из магазинов. Google планирует договориться с крупными торговыми сетями, владеющими магазинами, чтобы пользователи Google Maps могли заказывать доставку товаров прямо через приложение карт, а не через их фирменные приложения.

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К сожалению, все описанные выше функции сначала появятся только за границей, а до России доберутся позднее. Однако не думаю, что российский релиз AR-навигации в помещениях будет откладываться слишком долго. Во всяком случае, в крупных городах и аэропортах такая функция должна появиться уже в обозримом будущем, учитывая, что Шереметьево является одной из крупнейших транспортных артерий в мире, и туда ежедневно прилетают и улетают сотни тысяч человек. Так что к лету – максимум, к осени – я бы рассчитывал на появление в России AR-режима навигации в помещениях.