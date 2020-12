В Google появилось 50 новых животных в дополненной реальности

Несмотря на то что именно Apple вот уже много лет форсит дополненную реальность, ей так и не удалось не то что совершить революцию в этой области, но даже представить сколь-нибудь применимое на практике решение. В отличие от Google, которая уже давно успешно интегрирует AR в свои сервисы, облегчая жизнь своим пользователям. Чего только стоит режим AR-навигации в Google Maps. Однако самым известным продуктом поискового гиганта, связанным с дополненной реальностью, бесспорно, являются 3D-животные, «поголовье» которых регулярно увеличивается.

Как выход сервисов Google из строя почти убил наши Android-смартфоны

Google расширила ассортимент трёхмерных фигур животных в дополненной реальности, добавив 50 новых моделей. В основном это домашние животные: кошки и собаки разных пород, домашний скот вроде коров и свиней. Однако есть и представители дикой фауны. Особенно круто выглядит жираф, которого в натуральную величину можно увидеть либо на улице, либо в домах с высокими потолками, потому что рост взрослой особи достигает 4 метров и в стандартной панельке с потолками 2,55 м разместить такое животное не получится – разве что принудительно уменьшить его размеры.

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap "View in 3D" to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z

— Google (@Google) December 11, 2020