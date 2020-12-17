В Google появилось 50 новых животных в дополненной реальности

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что именно Apple вот уже много лет форсит дополненную реальность, ей так и не удалось не то что совершить революцию в этой области, но даже представить сколь-нибудь применимое на практике решение. В отличие от Google, которая уже давно успешно интегрирует AR в свои сервисы, облегчая жизнь своим пользователям. Чего только стоит режим AR-навигации в Google Maps. Однако самым известным продуктом поискового гиганта, связанным с дополненной реальностью, бесспорно, являются 3D-животные, «поголовье» которых регулярно увеличивается.

Жираф

В Google появились 50 новых AR-фигур животных

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Google расширила ассортимент трёхмерных фигур животных в дополненной реальности, добавив 50 новых моделей. В основном это домашние животные: кошки и собаки разных пород, домашний скот вроде коров и свиней. Однако есть и представители дикой фауны. Особенно круто выглядит жираф, которого в натуральную величину можно увидеть либо на улице, либо в домах с высокими потолками, потому что рост взрослой особи достигает 4 метров и в стандартной панельке с потолками 2,55 м разместить такое животное не получится – разве что принудительно уменьшить его размеры.

Новые 3д-животные в Google

Несмотря на то что всего было добавлено более 50 моделей AR¬-животных, нам удалось обнаружить лишь немногим более 20:

  • Бигль
  • Фенек
  • Свинья
  • Бульдог
  • Бордер-колли
  • Немецкая овчарка
  • Питбуль
  • Жираф
  • Рэгдолл
  • Кане Карсо
  • Хомяк
  • Малая панда
  • Чихуахуа
  • Бегемот
  • Сибирский хаски
  • Койот
  • Котёнок
  • Канадский сфинкс
  • Такса
  • Корова
  • Уэлш корги
  • Доберман
  • Бык
  • Зебра
  • Осёл

Важно понимать, что карточки некоторых животных появляется в Google, только если забить их название на английском языке. В частности, у меня такое было с вышеназванным жирафом.

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Вообще, фигуры AR-животных – это очень классная тема. Эта функция позволяет, во-первых, увидеть многих животных из тех, которых в реальной жизни вы бы никогда не увидели, а, во-вторых, может служить своего рода пробником домашнего животного для ребёнка. Модели, которые Google предлагает к просмотру, полностью скопированы с реальных, обладают их повадками и издают те же звуки, что и они. Собаки – лают, кошки – мяукают, а жирафы – сложно сказать – то ли воют, то ли рычат, но в целом ведут себя максимально органично и естественно.

Как смотреть новых животных в Google

Чтобы смотреть жирафа в 3D, необходимо:

  • Откройте Google у себя на смартфоне забейте запрос giraffe;
  • В карточке «Рассмотрите жирафа вблизи» выберите «Смотреть в 3D»;
AR

Посмотреть животных можно, только если ваш смартфон поддерживает ARCore

  • Если понадобится разместить фигуру в AR, нажмите «Смотреть у себя»;
  • Откалибруйте камеру и разместите модель на полу или поверхности.

Почему не работают 3д-животные

Впрочем, размещение фигуры животного в AR может быть доступно не всем. Если соответствующая кнопка не появляется в интерфейсе вашего браузера, скорее всего, дело в том, что ваш смартфон банально не поддерживает ARCore. Это специальный пакет инструментов, который обеспечивает работу дополненной реальности на устройстве. Вообще, по умолчанию ARCore встроен в прошивки многих смартфонов, но иногда встречаются аппараты, которые её не имеют. Как правило, это модели без поддержки сервисов Google вроде новых устройств Huawei и Honor. Но попробовать исправить это вполне реально.

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