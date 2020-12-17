В Google появилось 50 новых животных в дополненной реальности

Несмотря на то что именно Apple вот уже много лет форсит дополненную реальность, ей так и не удалось не то что совершить революцию в этой области, но даже представить сколь-нибудь применимое на практике решение. В отличие от Google, которая уже давно успешно интегрирует AR в свои сервисы, облегчая жизнь своим пользователям. Чего только стоит режим AR-навигации в Google Maps. Однако самым известным продуктом поискового гиганта, связанным с дополненной реальностью, бесспорно, являются 3D-животные, «поголовье» которых регулярно увеличивается.

Как выход сервисов Google из строя почти убил наши Android-смартфоны

Google расширила ассортимент трёхмерных фигур животных в дополненной реальности, добавив 50 новых моделей. В основном это домашние животные: кошки и собаки разных пород, домашний скот вроде коров и свиней. Однако есть и представители дикой фауны. Особенно круто выглядит жираф, которого в натуральную величину можно увидеть либо на улице, либо в домах с высокими потолками, потому что рост взрослой особи достигает 4 метров и в стандартной панельке с потолками 2,55 м разместить такое животное не получится – разве что принудительно уменьшить его размеры.

Новые 3д-животные в Google

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap "View in 3D" to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z — Google (@Google) December 11, 2020

Несмотря на то что всего было добавлено более 50 моделей AR¬-животных, нам удалось обнаружить лишь немногим более 20:

Бигль

Фенек

Свинья

Бульдог

Бордер-колли

Немецкая овчарка

Питбуль

Жираф

Рэгдолл

Кане Карсо

Хомяк

Малая панда

Чихуахуа

Бегемот

Сибирский хаски

Койот

Котёнок

Канадский сфинкс

Такса

Корова

Уэлш корги

Доберман

Бык

Зебра

Осёл

Важно понимать, что карточки некоторых животных появляется в Google, только если забить их название на английском языке. В частности, у меня такое было с вышеназванным жирафом.

Google подтвердила, что продлевает сроки обновления Android до 4 лет

Вообще, фигуры AR-животных – это очень классная тема. Эта функция позволяет, во-первых, увидеть многих животных из тех, которых в реальной жизни вы бы никогда не увидели, а, во-вторых, может служить своего рода пробником домашнего животного для ребёнка. Модели, которые Google предлагает к просмотру, полностью скопированы с реальных, обладают их повадками и издают те же звуки, что и они. Собаки – лают, кошки – мяукают, а жирафы – сложно сказать – то ли воют, то ли рычат, но в целом ведут себя максимально органично и естественно.

Как смотреть новых животных в Google

Чтобы смотреть жирафа в 3D, необходимо:

Откройте Google у себя на смартфоне забейте запрос giraffe;

В карточке «Рассмотрите жирафа вблизи» выберите «Смотреть в 3D»;

Если понадобится разместить фигуру в AR, нажмите «Смотреть у себя»;

Откалибруйте камеру и разместите модель на полу или поверхности.

Почему не работают 3д-животные

Впрочем, размещение фигуры животного в AR может быть доступно не всем. Если соответствующая кнопка не появляется в интерфейсе вашего браузера, скорее всего, дело в том, что ваш смартфон банально не поддерживает ARCore. Это специальный пакет инструментов, который обеспечивает работу дополненной реальности на устройстве. Вообще, по умолчанию ARCore встроен в прошивки многих смартфонов, но иногда встречаются аппараты, которые её не имеют. Как правило, это модели без поддержки сервисов Google вроде новых устройств Huawei и Honor. Но попробовать исправить это вполне реально.