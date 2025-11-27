В Госдуме рассказали, что будет с WhatsApp в России

Кирилл Пироженко

Проблемы с работой крупных зарубежных сервисов в России стали привычной частью цифровой среды. Пользователи регулярно сталкиваются с перебоями, ошибками подключения и внезапными сбоями в тех приложениях, которые давно стали повседневными инструментами общения. На этом фоне сообщения о новых неполадках в WhatsApp уже мало кого удивляют. Кажется, что подобные события превратились в норму, хотя сама по себе ситуация остается тревожной.

В Госдуме рассказали, что будет с WhatsApp в России. Блокировка WhatsApp в России, судя по всему, не за горами. Изображение: tvpworld.com.

Блокировка WhatsApp в России, судя по всему, не за горами. Изображение: tvpworld.com

Однако накопившиеся жалобы перестали быть просто случайным шумом. Они показывают системный характер происходящего и заставляют задуматься, насколько надежным остается сервис, который используют миллионы людей. По данным депутата Немкина, в системе «Сбой РФ» зафиксировано почти полторы тысячи обращений о нестабильной работе мессенджера. География жалоб охватывает всю страну. Пользователи сообщают о проблемах с подключением, невозможности отправлять сообщения и ошибках авторизации. Для многих это означает потерю связи с семьей, коллегами или клиентами, а значит, последствия выходят далеко за рамки бытовых неудобств.

Сервис принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и внесена в соответствующие реестры в России. На протяжении многих лет компания не соответствовала требованиям локального законодательства. Среди ключевых претензий фигурируют отказ от локализации данных, игнорирование предписаний регуляторов и отсутствие взаимодействия с уполномоченными органами. К этому добавляются проблемы безопасности и частые нарушения конфиденциальности.

В Госдуме рассказали, что будет с WhatsApp в России. Жалоб на работу WhatsApp становится всё больше. Фото.

Жалоб на работу WhatsApp становится всё больше

За последнее время отмечается рост атак на пользователей WhatsApp. По доступным данным, их количество увеличилось в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Взломанные учетные записи, похищенные данные и создание так называемых клонов аккаунтов приводят к финансовым потерям и утечкам личной информации. Мошенники используют эти инструменты для обмана людей, а пользователи часто не успевают среагировать. Ситуацию усугубляют регулярные сбои в работе сервиса. Они затрудняют восстановление доступа и мешают проверять подлинность сообщений.

На фоне происходящего все чаще звучит вопрос о перспективах работы WhatsApp в России. Когда сервис систематически не выполняет требования законодательства и не обеспечивает безопасность пользователей, обсуждение возможных ограничительных мер становится неизбежным. Эти вопросы требуют аккуратного подхода, поскольку приложение используется огромным количеством людей, однако тревожная динамика показывает, что ситуация разворачивается в сторону ужесточения контроля.

В ближайшее время обсуждение этой темы, вероятно, станет еще более актуальным, поскольку пользователям важно понимать, какие риски связаны с использованием зарубежных платформ и насколько долгосрочно они смогут оставаться надежными инструментами для общения, а значит, и блокировка WhatsApp в России становится вопросом времени. Поэтому обязательно держите на смартфоне альтернативы в виде MAX и Telegram.

