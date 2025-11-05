В каких странах работает мессенджер MAX

Герман Вологжанин

Приложение MAX, созданное как национальный мессенджер, долгое время оставалось закрытой платформой. И, хотя доступ к нему при наличии интернета открыт из любой точки планеты, для регистрации нужно было использовать номер Российской Федерации или Республики Беларусь. С ноября 2025 года список поддерживаемых стран расширился, и теперь MAX работает за границей, позволяя оценить возможности мессенджера гражданам Содружества Независимых Государств.

В каких странах работает мессенджер MAX. Теперь MAX доступен не только в России и Беларуси. Изображение: MAX. Фото.

В каких странах доступен MAX

Отныне зарегистрироваться в MAX можно при наличии SIM-карты любой страны СНГ:

  • Россия;
  • Беларусь;
  • Азербайджан;
  • Армения;
  • Казахстан;
  • Кыргызстан;
  • Молдова;
  • Таджикистан;
  • Узбекистан.

При этом пользоваться MAX можно и за пределами содружества, если у вас есть номер любого государства из списка. Не исключено, что в будущем перечень поддерживаемых стран расширится.

Как подключить MAX на иностранный номер

Регистрация в MAX с иностранного номера доступна в мессенджере версии 25.14.2 и выше. То есть перед созданием аккаунта нужно установить актуальную сборку приложения, после чего останется:

  1. Запустить MAX.
  2. Выбрать свою страну в списке.
  3. Ввести номер.
  4. Нажать кнопку «Продолжить».

Пресс-служба MAX уточняет, что общение между гражданами разных стран доступно только в том случае, если они добавлены друг у друга в список контактов. В противном случае перед началом переписки понадобится отправить приглашение в MAX своему собеседнику посредством SMS или другого мессенджера. Данное ограничение, по словам представителей MAX, «позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками».

