В каких странах работает мессенджер MAX

Приложение MAX, созданное как национальный мессенджер, долгое время оставалось закрытой платформой. И, хотя доступ к нему при наличии интернета открыт из любой точки планеты, для регистрации нужно было использовать номер Российской Федерации или Республики Беларусь. С ноября 2025 года список поддерживаемых стран расширился, и теперь MAX работает за границей, позволяя оценить возможности мессенджера гражданам Содружества Независимых Государств.

В каких странах доступен MAX

Отныне зарегистрироваться в MAX можно при наличии SIM-карты любой страны СНГ:

Россия;

Беларусь;

Азербайджан;

Армения;

Казахстан;

Кыргызстан;

Молдова;

Таджикистан;

Узбекистан.

При этом пользоваться MAX можно и за пределами содружества, если у вас есть номер любого государства из списка. Не исключено, что в будущем перечень поддерживаемых стран расширится.

Как подключить MAX на иностранный номер

Регистрация в MAX с иностранного номера доступна в мессенджере версии 25.14.2 и выше. То есть перед созданием аккаунта нужно установить актуальную сборку приложения, после чего останется:

Запустить MAX. Выбрать свою страну в списке. Ввести номер. Нажать кнопку «Продолжить».

Пресс-служба MAX уточняет, что общение между гражданами разных стран доступно только в том случае, если они добавлены друг у друга в список контактов. В противном случае перед началом переписки понадобится отправить приглашение в MAX своему собеседнику посредством SMS или другого мессенджера. Данное ограничение, по словам представителей MAX, «позволит продолжить эффективно бороться с мошенниками».