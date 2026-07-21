В MAX появились истории — функция которую давно ждали пользователи мессенджера. Июль 2026 года, обновление прилетело тихо и без громких анонсов. Примерно так же, как это было с внезапным появлением функции создания публичных каналов. Разбираю, как работают истории в MAX на Android, и что делать, если сторис у вас не отображаются.

Что такое истории в MAX и когда появились

Истории в приложении MAX — это короткий контент, который виден вашим контактам. Принцип тот же, что в Telegram любом другом мессенджере с этой функцией: опубликовал фото или видео, оно показывается в ленте вверху экрана.

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Функция появилась в июле 2026 года и пока доступна не всем (зависит от версии приложения). Если сторис в мессенджере MAX у вас не видно — скорее всего, просто стоит старая версия. Об этом в последнем разделе. Следить за обновлениями MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как создать историю в MAX на Android

Создание историй в MAX — простое и интуитивное. Вот пошаговая инструкция:

Откройте приложение MAX и перейдите на главный экран с чатами. В верхней части экрана найдите ленту историй (если не видно — сделайте свайп вниз). Нажмите на свой кружок с плюсом, после чего откроется экран создания истории. Выберите источник: фото или видео из галереи, либо съемка прямо с камеры. При желании добавьте текст или стикеры поверх контента. Нажмите «Опубликовать», после чего история появится в ленте у ваших контактов.

Весь процесс занимает не больше минуты. Интерфейс знакомый, если публиковали истории хоть где-то раньше, здесь разберетесь сразу.

Что можно добавить в историю MAX

В MAX можно делать сторис с несколькими типами контента:

фото из галереи (любое изображение с телефона);

видео из галереи (короткий ролик);

съемка прямо из камеры (фото или видео в реальном времени);

текст поверх контента (можно добавить подпись или комментарий).

Инструментарий пока скромнее чем в Telegram, ведь там за годы накопилось много всего. Но базовый набор для сторис в MAX есть и работает без нареканий.

Сколько живет история в MAX

Стандартные 24 часа, после этого история автоматически исчезает. Впрочем, во время публикации можно выбрать иной промежуток в диапазоне от 6 до 48 часов.

Истории в MAX видны всем вашим контактам в мессенджере. После публикации можно увидеть, кто просмотрел историю (список открывается если свайпнуть вверх на своей опубликованной истории). Удалить историю досрочно тоже можно: зайдите в свою историю и нажмите на три точки в углу.

Почему создание историй в MAX недоступно, и что делать

Если создание историй в MAX недоступно и лента с кружками вверху не появляется, то почти наверняка причина в версии приложения. Функция есть только в актуальных сборках.

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Что делать:

Откройте RuStore (именно его, потому что MAX удалили из Google Play в июле 2026 года). Найдите MAX в поиске и проверьте есть ли доступное обновление. Установите последнюю версию. После обновления перезагрузите смартфон (это важный шаг, без перезагрузки функция может не появиться). Откройте MAX снова (лента историй должна появиться вверху главного экрана).

Если после обновления и перезагрузки истории в приложении MAX все равно не появились — подождите несколько часов. Функция раскатывается постепенно и может дойти до вашего аккаунта чуть позже. Выгодные предложения на гаджеты публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.