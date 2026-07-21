В MAX появились истории — функция которую давно ждали пользователи мессенджера. Июль 2026 года, обновление прилетело тихо и без громких анонсов. Примерно так же, как это было с внезапным появлением функции создания публичных каналов. Разбираю, как работают истории в MAX на Android, и что делать, если сторис у вас не отображаются.
Что такое истории в MAX и когда появились
Истории в приложении MAX — это короткий контент, который виден вашим контактам. Принцип тот же, что в Telegram любом другом мессенджере с этой функцией: опубликовал фото или видео, оно показывается в ленте вверху экрана.
👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX
Функция появилась в июле 2026 года и пока доступна не всем (зависит от версии приложения). Если сторис в мессенджере MAX у вас не видно — скорее всего, просто стоит старая версия. Об этом в последнем разделе. Следить за обновлениями MAX удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Как создать историю в MAX на Android
Создание историй в MAX — простое и интуитивное. Вот пошаговая инструкция:
- Откройте приложение MAX и перейдите на главный экран с чатами.
- В верхней части экрана найдите ленту историй (если не видно — сделайте свайп вниз).
- Нажмите на свой кружок с плюсом, после чего откроется экран создания истории.
- Выберите источник: фото или видео из галереи, либо съемка прямо с камеры.
- При желании добавьте текст или стикеры поверх контента.
- Нажмите «Опубликовать», после чего история появится в ленте у ваших контактов.
Весь процесс занимает не больше минуты. Интерфейс знакомый, если публиковали истории хоть где-то раньше, здесь разберетесь сразу.
Что можно добавить в историю MAX
В MAX можно делать сторис с несколькими типами контента:
- фото из галереи (любое изображение с телефона);
- видео из галереи (короткий ролик);
- съемка прямо из камеры (фото или видео в реальном времени);
- текст поверх контента (можно добавить подпись или комментарий).
Инструментарий пока скромнее чем в Telegram, ведь там за годы накопилось много всего. Но базовый набор для сторис в MAX есть и работает без нареканий.
Сколько живет история в MAX
Стандартные 24 часа, после этого история автоматически исчезает. Впрочем, во время публикации можно выбрать иной промежуток в диапазоне от 6 до 48 часов.
Истории в MAX видны всем вашим контактам в мессенджере. После публикации можно увидеть, кто просмотрел историю (список открывается если свайпнуть вверх на своей опубликованной истории). Удалить историю досрочно тоже можно: зайдите в свою историю и нажмите на три точки в углу.
Почему создание историй в MAX недоступно, и что делать
Если создание историй в MAX недоступно и лента с кружками вверху не появляется, то почти наверняка причина в версии приложения. Функция есть только в актуальных сборках.
⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram
Что делать:
- Откройте RuStore (именно его, потому что MAX удалили из Google Play в июле 2026 года).
- Найдите MAX в поиске и проверьте есть ли доступное обновление.
- Установите последнюю версию.
- После обновления перезагрузите смартфон (это важный шаг, без перезагрузки функция может не появиться).
- Откройте MAX снова (лента историй должна появиться вверху главного экрана).
Если после обновления и перезагрузки истории в приложении MAX все равно не появились — подождите несколько часов. Функция раскатывается постепенно и может дойти до вашего аккаунта чуть позже. Выгодные предложения на гаджеты публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.