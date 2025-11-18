В Минцифры рассказали, когда в России снова нормально заработает YouTube

Иван Герасимов

Вот уже больше года в России плохо работает YouTube. В основном, видеоплатформа почти всегда еле грузится на телефоне и на других устройствах. Хотя иногда начинает «летать» на Android TV как ни в чем ни бывало, пусть и временно. Многие уже привыкли к такому положению дел и перешли на VK Видео, как внезапно появилась важная новость. В Минцифры рассказали, когда YouTube будет работать в России без тормозов.

В Минцифры рассказали, когда в России снова нормально заработает YouTube. Глава Минцифры рассказал о будуем YouTube в России. Фото: techradar. Фото.

Глава Минцифры рассказал о будуем YouTube в России. Фото: techradar

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что «размедление» YouTube в России зависит от самого видеохостинга. Если платформа выполнит необходимые требования, то будет снова работать в нашей стране без ограничений.

Если они будут выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться.

В первую очередь, это касается восстановления доступа к каналам российских блогеров и СМИ на YouTube, которые массово удалили с 2022 года. А вообще — у Роскомнадзора множество претензий к платформе, связанных с несоблюдением российского законодательства. В начале 2025 года эту же точку зрения озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: он отметил, что YouTube нужно просто соблюдать российские законы, несмотря на геополитическую обстановку в мире.

Это же не связано с доверием, это связано с выполнением законов Российской Федерации. Как бы доверия у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия, надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию

Google хоронит APK-файлы и магазины приложений на Android. Всех разработчиков будут проверять по паспорту

Несмотря на то, что Android является открытой операционной системой, в последнее время владеющая ею Google делает очевидные шаги в сторону замкнутой экосистемы. Так, еще в августе американская компания опубликовала заявление, рассказав о новых правилах проверки приложений, которые будут действовать по всему миру с 2027 года. Они ставят под угрозу возможность свободной установки APK-файлов и распространение программ через сторонние магазины.

Какое приложение для оплаты телефоном установить на Android

Смартфон — это не только средство коммуникации, но и платежный инструмент, которым можно заменить банковскую карту и наличные деньги. Правда, чтобы использовать мобильное устройство в таком качестве, необходимо приложение для бесконтактной оплаты. После прекращения работы Google Pay в России таких программ появилось огромное множество. Разберемся, какую среди них выбрать и правильно настроить.

В WhatsApp появится функция голосовых сообщений для пропущенных вызовов

WhatsApp продолжает активно развивать свою платформу, регулярно выпуская обновления для бета-тестеров. Недавно была представлена версия 2.25.23.21 для Android через программу Google Play Beta, которая включает интересную функцию записи голосовых сообщений при пропущенных звонках. И пусть сейчас это стало менее актуально после запрета звонков через мессенджер, это все равно довольно любопытно, ведь это говорит о том, что мессенджер в последнее врем начал очень активно развиваться и отошел от своей консервативной модели существования.

Почему появляются мозоли и как от них быстро избавиться
Американский банк запустил прямую торговлю криптовалютами. Что это значит для цифровых активов?
На какой максимальной мощности заряжается iPhone 17 Pro Max на самом деле
