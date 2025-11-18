В Минцифры рассказали, когда в России снова нормально заработает YouTube

Вот уже больше года в России плохо работает YouTube. В основном, видеоплатформа почти всегда еле грузится на телефоне и на других устройствах. Хотя иногда начинает «летать» на Android TV как ни в чем ни бывало, пусть и временно. Многие уже привыкли к такому положению дел и перешли на VK Видео, как внезапно появилась важная новость. В Минцифры рассказали, когда YouTube будет работать в России без тормозов.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что «размедление» YouTube в России зависит от самого видеохостинга. Если платформа выполнит необходимые требования, то будет снова работать в нашей стране без ограничений.

Если они будут выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться.

В первую очередь, это касается восстановления доступа к каналам российских блогеров и СМИ на YouTube, которые массово удалили с 2022 года. А вообще — у Роскомнадзора множество претензий к платформе, связанных с несоблюдением российского законодательства. В начале 2025 года эту же точку зрения озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: он отметил, что YouTube нужно просто соблюдать российские законы, несмотря на геополитическую обстановку в мире.

Это же не связано с доверием, это связано с выполнением законов Российской Федерации. Как бы доверия у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия, надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию

