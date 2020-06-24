В мобильном Google Chrome появится три функции из настольной версии

Мобильный Google Chrome и настольный – это два разных браузера. Несмотря на вроде бы единую основу, они сильно различаются как с точки зрения архитектуры, так и функциональных возможностей. Например, мобильная версия не имеет встроенного антивируса, который бы сканировал смартфон на предмет вредоносного ПО, не поддерживает расширения, да и в целом не перегружает ни процессор, ни оперативную память, что не может не радовать. Однако Google сочла, что различий между мобильной и настольной версиями Chrome слишком много и их нужно устранять.

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Google запланировала масштабный апдейт для мобильного Google Chrome, который выйдет уже в этом году. Он будет ориентирован на безопасность веб-сёрфинга и защиту пользовательских данных. Google не будет изобретать каких-то новых инструментов, а просто адаптирует для смартфонов те механизмы, которые были ранее реализованы в настольной версии. Это должно вывести защитные характеристики браузера на качественно новый уровень, позволив ему более агрессивно конкурировать с решениями сторонних разработчиков вроде Apple, Mozilla и Opera.

Функции безопасности Google Chrome

Всего будет три значимых нововведения, которые будут объединены в рамках пакета Safety Check:

Функция проверки сайтов будет анализировать веб-страницы, которые открывает пользователь, и выявлять среди них поддельные. Таким образом удастся снизить риск кражи данных пользователей, которые зачастую не могут отличить оригинальную страницу от поддельной и добровольно сливают персональные сведения злоумышленникам.

Функция проверки паролей будет сканировать пароли, которые использует пользователь, вычисляя среди них взломанные и потенциально небезопасные. Это позволит избежать ситуаций с подбором защитных комбинаций и повысить безопасность учётных записей независимо от сервиса, к которому они ведут.

Функция проверки на вирусы будет работать не совсем так, как в десктопной версии. Она будет анализировать только сайты, которые открыл пользователь, на предмет шпионских трекеров, вредоносных скриптов и прочего шлака, блокируя их, если они решат позариться на безопасность пользователя.

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Пока обновление находится в стадии бета-тестирования и опробовать запланированные нововведения можно только в специальной версии Chrome для предварительных испытаний – Canary. Это так называемая нестабильная сборка, поскольку она содержит в себе множество экспериментальных функций, чью работоспособность Google тестирует перед тем, как перенести их в релизную версию Chrome. Прежде чем это случится, может пройти несколько месяцев и даже лет. Поэтому даже если вы видите в Canary какую-то функцию, это совершенно не значит, что она появится в обычной версии Chrome.

Как включить экспериментальные функции Chrome

Однако, если у вас уже установлен Chrome Canary, вы можете активировать описанные вышенововведения буквально за несколько шагов:

Откройте браузер и в адресной строке введите chrome://flags;

В открывшемся окне найдите функцию Safety Check;

В выпадающем окне под функцией выберите “Enabled”;

Перезагрузите браузер для применения изменений.

Google не раскрывает сроков релиза обновления с функциями безопасности, но отмечает, что оно станет доступно уже в этом году. Учитывая, что в компании вообще позволили себе рассказать об этом, значит, работа над нововведениями уже завершена, а сейчас разработчики занимаются тестированием и отладкой всех механизмов, чтобы обеспечить их правильную и слаженную работу. Поэтому я бы сделал ставку на то, что сам апдейт с запланированными нововведениями выйдет в люди ещё до конца лета – в конце июля или начале августа.

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Насколько обещанные нововведения изменят наш опыт использования Chrome, судить не берусь. С одной стороны, мне и сейчас не попадаются фишинговые ссылки (а может быть, я просто так хорошо умею их отличать от настоящих?), да и с вредоносными скриптами я тоже не сталкивался. Но, с другой, наверняка есть люди, для которых обеспечение собственной безопасности является довольно сложным делом, и вот им-то такие механизмы определённо должны принести пользу. Правда, не сделает ли это пользователя ещё более тепличным существом, чем есть сейчас, — большой вопрос.