В One UI 8.5 добавят антишпионскую защиту экрана. На каких Самсунгах появится функция, а на каких — нет

Samsung продолжает анонсировать пользователей о выходе One UI 8.5, до которого еще очень далеко. Казалось бы, ну чем может удивить промежуточное обновление ПО для смартфонов? Оказывается, в нем будет убойная функция, ради которой апдейт точно заинтригует пользователей! Новая фишка защитит экран Самсунгов от чужих глаз словно антишпионское стекло. Правда, есть небольшой нюанс по поводу списка поддерживаемых устройств.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС В ТЕЛЕГРАМЕ: ОТЛИЧНЫЙ КАНАЛ С ГОРЯЧИМИ НОВОСТЯМИ И ШУТКАМИ ЖДЕТ ТЕБЯ

Функция Privacy Display обнаружена в коде One UI 8.5, которая сейчас находится в разработке. С ее помощью будут ограничены углы обзора экрана — примерно как это работает при установке антишпионского стекла. Правда, в этом случае клеить аксессуар не придется, ведь такая возможность будет вшита в операционку.

Таким образом, можно будет легко защитить экран от окружающих людей вокруг — содержимое будет видно только владельцу, держащего телефон в руках. Судя по количеству настроек, можно задать расписание затемнения, а также применить для отдельных элементов.

Только для уведомлений.

Для режима «картинка-в-картинке».

При просмотре фотографий.

Включение затемнения экрана в общественных местах .

. Также будет предусмотрен режим Maximum Privacy, который будет использовать снижение яркости экрана для дополнительной защиты.

TouchWiz возвращается? Samsung сделала объемные иконки в One UI 8.5

Но не спешите радоваться. По данным инсайдеров, антишпионская защита экрана Samsung будет доступна в первую очередь для Galaxy S26 Ultra и станет эксклюзивом для этого смартфона. Остальные Galaxy S26 — под вопросом, а прошлогодние — и подавно. Возможно, со временем функцию распространят для всех как это обычно и бывает. Но пока в Samsung нашли оригинальный способ заинтриговать пользователей покупать новинку, даже несмотря на отсутствие значимых изменений.