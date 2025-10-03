В One UI 8.5 добавят антишпионскую защиту экрана. На каких Самсунгах появится функция, а на каких — нет

Иван Герасимов

Samsung продолжает анонсировать пользователей о выходе One UI 8.5, до которого еще очень далеко. Казалось бы, ну чем может удивить промежуточное обновление ПО для смартфонов? Оказывается, в нем будет убойная функция, ради которой апдейт точно заинтригует пользователей! Новая фишка защитит экран Самсунгов от чужих глаз словно антишпионское стекло. Правда, есть небольшой нюанс по поводу списка поддерживаемых устройств.

В One UI 8.5 добавят антишпионскую защиту экрана. На каких Самсунгах появится функция, а на каких — нет. Samsung хочет защитить экран смартфонов от чужих глаз. Фото: androidauthority. Фото.

Samsung хочет защитить экран смартфонов от чужих глаз. Фото: androidauthority

Функция Privacy Display обнаружена в коде One UI 8.5, которая сейчас находится в разработке. С ее помощью будут ограничены углы обзора экрана — примерно как это работает при установке антишпионского стекла. Правда, в этом случае клеить аксессуар не придется, ведь такая возможность будет вшита в операционку.

В One UI 8.5 добавят антишпионскую защиту экрана. На каких Самсунгах появится функция, а на каких — нет. Функция обладает гибкими настройками. Фото.

Функция обладает гибкими настройками

Таким образом, можно будет легко защитить экран от окружающих людей вокруг — содержимое будет видно только владельцу, держащего телефон в руках. Судя по количеству настроек, можно задать расписание затемнения, а также применить для отдельных элементов.

  • Только для уведомлений.
  • Для режима «картинка-в-картинке».
  • При просмотре фотографий.
  • Включение затемнения экрана в общественных местах.
  • Также будет предусмотрен режим Maximum Privacy, который будет использовать снижение яркости экрана для дополнительной защиты.

TouchWiz возвращается? Samsung сделала объемные иконки в One UI 8.5

Но не спешите радоваться. По данным инсайдеров, антишпионская защита экрана Samsung будет доступна в первую очередь для Galaxy S26 Ultra и станет эксклюзивом для этого смартфона. Остальные Galaxy S26 — под вопросом, а прошлогодние — и подавно. Возможно, со временем функцию распространят для всех как это обычно и бывает. Но пока в Samsung нашли оригинальный способ заинтриговать пользователей покупать новинку, даже несмотря на отсутствие значимых изменений.

Теги
Лонгриды для вас
Самые интересные гаджеты, которые показали на IFA 2025

IFA 2025 в Берлине вновь удивила мир технологий, как и в предыдущие года. Было представлено буквально все и в самых разных категориях. Если вы интересуетесь технологиями, можно найти много интересных новинок от роботов для тенниса до ноутбуков с поворотными экранами. В этом году выставка опять показала, каким может быть будущее наших устройств. А что было самое интересное, мы сейчас расскажем.

Читать далее
Galaxy S25 FE против Galaxy S25 Plus. Видите разницу? И мы не видим, а она есть

Недавно выпущенный смартфон Galaxy S25 FE оказался до неприличия похож на Galaxy S25 Plus. Но это только внешне и на первый взгляд. Ведь "под капотом" новинки скрывается другой процессор, измененный объем оперативной памяти, а также немного другая камера. Разбираемся, чем же новинка отличается, и стоит ли ее покупать взамен версии Plus.

Читать далее
iPhone 17 Pro Max уделал Galaxy S25 Ultra по батарее

В тесте на выносливость батареи новый флагман Apple оставил позади топовую модель южнокорейского гиганта. Но списывать Android-устройства в проигравшие еще рано: у конкурента есть козыри, которые отыгрывают разрыв в несколько десятков минут. Так кто же реально король рынка мобильных устройств в этом году?

Читать далее
