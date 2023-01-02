В приложении произошел сбой — как исправить ошибку

Мобильные приложения дают нам возможность быстро получить доступ к полезным сервисам без помощи браузера. Но порой с их запуском возникают проблемы. В частности, вы можете заметить на экране текст, сообщающий о том, что в приложении произошел сбой. Если скрыть оповещение и попытаться снова запустить программу, то с высокой долей вероятности смартфон снова выдаст ошибку. И что же тогда делать? Для начала нам нужно разобраться, чем вызваны сбои приложений, после чего можно смело приступать к изучению методов устранения неполадок.

Из-за чего случаются сбои приложений

Все проблемы, связанные с запуском приложений, имеют программный характер, то есть возникают не по причине поломки смартфона. Это хорошая новость. Но есть и плохая. Заключается она в том, что нет одной причины, почему произошел сбой приложений. Их сразу пять:

конфликт программного обеспечения;

неправильная установка приложения;

установка плохо оптимизированного обновления;

переполнение оперативного запоминающего устройства (ОЗУ);

повреждение данных кэша.

Стоит отметить, что нередко происходит сбой приложений банков, вызванный отнюдь не ошибками вашего устройства, а неполадками на стороне сервиса онлайн-банкинга. Так, в начале декабря 2022 года случился сбой приложения Тинькофф, и в данной ситуации единственным способом решения проблемы было ожидание, когда проблему решат разработчики софта. То же самое может произойти и с другими программами.

В приложении произошел сбой — что делать

И все-таки неполадки, в возникновении которых виноваты сами разработчики, обычно не сопровождаются сообщением, что в приложении снова произошел сбой, а на экране появляется другой код ошибки. Потому в нашем случае помогает не ожидание момента, когда знающие люди сделают все без вашего участия, а обращение к рекомендациям, изложенным ниже.

Удалить Android System Webview

Этот метод является прологом и его нужно рассматривать отдельно от всех остальных способов. Он был найден, когда весной 2021 года произошел массовый сбой приложений. Если вы заметили, что ошибка появляется сразу в нескольких программах, то действуйте по инструкции:

Запустите Google Play. Найдите в магазине приложение Android System Webview. Нажмите кнопку «Удалить».

Избавление от этой программы не вызовет серьезных последствий, но предварительно я все-таки рекомендую вам прочитать наш текст, в котором мы подробно рассказываем, что такое Android System Webview.

Как остановить приложение на Андроиде

При возникновении проблемы в рамках одной программы помогает не удаление ASW, а принудительное закрытие приложений, для чего вам понадобится сделать несколько простых шагов:

Открыть настройки телефона. Перейти в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Найти конфликтную программу. Нажать кнопку «Закрыть» или «Отключить».

Теперь попробуйте снова запустить программу, и, возможно, на этот раз она заработает. Если нет — обратитесь к альтернативным вариантам решения проблемы.

Как очистить приложение

Нередко в приложении происходит сбой из-за повреждения кэша или данных программы. О том, что такое кэш, вы узнаете в отдельном материале, а я лишь покажу, как его очистить:

Откройте настройки устройства. Найдите интересующую программу через раздел «Приложения». Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите свое действие нажатием на «Очистить все».

Обращаю ваше внимание на то, что после удаления данных придется заново проходить авторизацию в приложении, если ранее при его использовании вы входили в учетную запись. Поэтому обращайтесь к предложенному методу только после того, как узнаете логин и пароль.

Переустановка приложения

Еще более радикальным методом исправления ошибки, вызванной сбоем приложения, является переустановка софта. Думаю, вы и без меня знаете, как это сделать:

Удерживаем палец на иконке приложения. Нажимаем кнопку «Удалить». Заново устанавливаем программу через Google Play, другой магазин приложений или APK-файл.

Также можно удалить программу через настройки телефона или в Google Play. Если приложение не удаляется, то, скорее всего, она является стандартным и в случае с ним неполадки устраняются иначе.

Как удалить обновление приложения

Судя по комментариям в нашем телеграм-чате, чаще всего люди жалуются на то, что у них произошел сбой в приложении Google Play или в другой предустановленной программе вроде YouTube или Chrome, которая не поддается удалению. Несмотря на это, проблему все равно можно решить буквально за одну минуту:

Откройте настройки смартфона. Найдите конфликтующую программу в разделе «Приложения». Нажмите кнопку «Удалить обновления».

Когда проблема возникает по вине разработчика, то иногда ошибка исчезает после установки предыдущей версии приложения. Подробнее о том, как это сделать, читайте в специальном материале. В самую последнюю очередь стоит попробовать сбросить настройки телефона. Но предварительно изучите все последствия, информацию о которых вы найдете там же.