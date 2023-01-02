В приложении произошел сбой — как исправить ошибку

Мобильные приложения дают нам возможность быстро получить доступ к полезным сервисам без помощи браузера. Но порой с их запуском возникают проблемы. В частности, вы можете заметить на экране текст, сообщающий о том, что в приложении произошел сбой. Если скрыть оповещение и попытаться снова запустить программу, то с высокой долей вероятности смартфон снова выдаст ошибку. И что же тогда делать? Для начала нам нужно разобраться, чем вызваны сбои приложений, после чего можно смело приступать к изучению методов устранения неполадок.
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Из-за чего случаются сбои приложений
Все проблемы, связанные с запуском приложений, имеют программный характер, то есть возникают не по причине поломки смартфона. Это хорошая новость. Но есть и плохая. Заключается она в том, что нет одной причины, почему произошел сбой приложений. Их сразу пять:
- конфликт программного обеспечения;
- неправильная установка приложения;
- установка плохо оптимизированного обновления;
- переполнение оперативного запоминающего устройства (ОЗУ);
- повреждение данных кэша.
Стоит отметить, что нередко происходит сбой приложений банков, вызванный отнюдь не ошибками вашего устройства, а неполадками на стороне сервиса онлайн-банкинга. Так, в начале декабря 2022 года случился сбой приложения Тинькофф, и в данной ситуации единственным способом решения проблемы было ожидание, когда проблему решат разработчики софта. То же самое может произойти и с другими программами.
В приложении произошел сбой — что делать
И все-таки неполадки, в возникновении которых виноваты сами разработчики, обычно не сопровождаются сообщением, что в приложении снова произошел сбой, а на экране появляется другой код ошибки. Потому в нашем случае помогает не ожидание момента, когда знающие люди сделают все без вашего участия, а обращение к рекомендациям, изложенным ниже.
Удалить Android System Webview
Этот метод является прологом и его нужно рассматривать отдельно от всех остальных способов. Он был найден, когда весной 2021 года произошел массовый сбой приложений. Если вы заметили, что ошибка появляется сразу в нескольких программах, то действуйте по инструкции:
- Запустите Google Play.
- Найдите в магазине приложение Android System Webview.
- Нажмите кнопку «Удалить».
Избавление от этой программы не вызовет серьезных последствий, но предварительно я все-таки рекомендую вам прочитать наш текст, в котором мы подробно рассказываем, что такое Android System Webview.
Как остановить приложение на Андроиде
При возникновении проблемы в рамках одной программы помогает не удаление ASW, а принудительное закрытие приложений, для чего вам понадобится сделать несколько простых шагов:
- Открыть настройки телефона.
- Перейти в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения».
- Найти конфликтную программу.
- Нажать кнопку «Закрыть» или «Отключить».
Теперь попробуйте снова запустить программу, и, возможно, на этот раз она заработает. Если нет — обратитесь к альтернативным вариантам решения проблемы.
Как очистить приложение
Нередко в приложении происходит сбой из-за повреждения кэша или данных программы. О том, что такое кэш, вы узнаете в отдельном материале, а я лишь покажу, как его очистить:
- Откройте настройки устройства.
- Найдите интересующую программу через раздел «Приложения».
- Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите свое действие нажатием на «Очистить все».
Обращаю ваше внимание на то, что после удаления данных придется заново проходить авторизацию в приложении, если ранее при его использовании вы входили в учетную запись. Поэтому обращайтесь к предложенному методу только после того, как узнаете логин и пароль.
Переустановка приложения
Еще более радикальным методом исправления ошибки, вызванной сбоем приложения, является переустановка софта. Думаю, вы и без меня знаете, как это сделать:
- Удерживаем палец на иконке приложения.
- Нажимаем кнопку «Удалить».
- Заново устанавливаем программу через Google Play, другой магазин приложений или APK-файл.
Также можно удалить программу через настройки телефона или в Google Play. Если приложение не удаляется, то, скорее всего, она является стандартным и в случае с ним неполадки устраняются иначе.
Как удалить обновление приложения
Судя по комментариям в нашем телеграм-чате, чаще всего люди жалуются на то, что у них произошел сбой в приложении Google Play или в другой предустановленной программе вроде YouTube или Chrome, которая не поддается удалению. Несмотря на это, проблему все равно можно решить буквально за одну минуту:
- Откройте настройки смартфона.
- Найдите конфликтующую программу в разделе «Приложения».
- Нажмите кнопку «Удалить обновления».
Когда проблема возникает по вине разработчика, то иногда ошибка исчезает после установки предыдущей версии приложения. Подробнее о том, как это сделать, читайте в специальном материале. В самую последнюю очередь стоит попробовать сбросить настройки телефона. Но предварительно изучите все последствия, информацию о которых вы найдете там же.