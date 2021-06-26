В России делают свой аналог App Store и Google Play для российских приложений

У Google Play, в отличие от App Store, масса альтернатив. Это и Amazon Appstore, и Galaxy Store, и AppGallery, и много чего ещё. Google не чинит препятствий разработчикам распространять свой софт через те каналы дистрибуции, через которые им хочется. Другое дело, что с точки зрения ассортимента конкурентов у Google Play по-прежнему нет, что логично, учитывая авторитетность Google. Несмотря на это, России было решено по крайней мере попытаться сделать свой собственный магазин приложений.

В правительстве России хотят сделать отечественную платформу для дистрибуции софта, пишет РГ. Она позволит объединить все приложения, которые выпускают российские разработчики, в одном месте. Таким образом у пользователей появится альтернативная площадка для поиска и загрузки программного обеспечения.

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Сам магазин приложений будет работать на базе Гостеха. Это российская экспериментальная платформа, которая призвана объединить государственные информационные системы и открыть к ним доступ для населения. Её созданием и развитием занимается «Сбер», а сама платформа будет своего рода продолжением Госуслуг для обращения в государственные органы.

Российский магазин приложений

Может показаться, что идея распространять через Гостех приложения – это бессмысленная идея, потому что составить конкуренцию Google Play у него всё равно не получится. Но она на это и не претендует. На отечественной платформе будут размещаться далеко не все приложения, а только отечественные. На мой взгляд, это здравая идея по нескольким причинам.

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Во-первых, это должно быть безопасно. Дело в том, что Google проверяет софт довольно плохо, и мы только выиграем от того, если где-то его будут проверять лучше. А поскольку ассортимент Гостеха будет уже, то это кажется вполне логичным.

Во-вторых, общая платформа для российских приложений будет удобным решением для тех пользователей, которые по какой-то причине не хотят пользоваться сервисами Google в целом и Google Play в частности. Благодаря Гостеху они смогут скачать весь нужный софт из одного места.

В-третьих, Гостех может быть бесплатным для разработчиков. А, если им не придётся платить комиссию за дистрибуцию, то они смогут и больше зарабатывать, и предлагать платные приложения или встроенные товары дешевле.

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Правда, в абсолютной бесплатности Гостеха лично я сомневаюсь. По данным из открытых источников, в проект планируется вложить около 60 миллиардов рублей. Понятное дело, что эта сумма не целиком пойдёт на размещение приложений и их распространение. Но поскольку платформе явно будет нужно окупать, какую-то комиссию всё равно установят.

Интересно, что в правительстве хотят, чтобы через государственную платформу распространялись приложения не только для Android, но и для iOS. А это уже серьёзная проблема. Ведь, если вы в курсе, на iOS запрещено использование любых других магазинов, кроме App Store. Так что тут у властей и Apple снова может возникнуть конфликт интересов, который придётся как-то решать.

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Причём решить его можно только двумя способами. Первый – обязать Apple открыть iOS для государственного магазина приложений, что пока выглядит немыслимо. Второй – забить на Apple и развивать платформу только с ориентацией на Android. Но, как бы там ни было, появление такой площадки вреда нам с вами точно не принесёт, а вот пользы – будь здоров.