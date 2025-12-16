В России могут полностью отключить YouTube. Когда ждать и что делать

  2. Темы
  3. Полезно знать
Юрий Кудлович

Разговоры о блокировке YouTube в России идут давно, а недавно появились конкретные сроки. В Госдуме объяснили, когда сервис может перестать работать и почему ограничения будут только усиливаться. Получается, что блокировки еще не было, несмотря на то что видеохостинг и так не работает в стране уже несколько месяцев?

В России могут полностью отключить YouTube. Когда ждать и что делать. Кажется, пора окончательно прощаться с YouTube. Фото.

Кажется, пора окончательно прощаться с YouTube

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Специалисты Роскомнадзора продолжат ужесточать ограничения, и со временем сервис будет полностью заблокирован, а не просто замедлен из-за устаревающего оборудования. В результате и обычные пользователи, и авторы контента потеряют доступ к своим аккаунтам, сохраненным роликам и другой информации. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Депутат объяснил, что YouTube игнорирует российские законы и требования, поэтому полная блокировка сервиса выглядит логичным итогом своего существования в стране. Также он предложил всем, кто снимает видео или продвигает контент, заранее переходить на российские альтернативы, такие как Rutube или VK Видео. Свинцов заявил:

Свой контент нужно продвигать на российских площадках или на тех платформах, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан. Ограничения со стороны Роскомнадзора будут вводиться поступательно, вплоть до полного выдавливания YouTube.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

В России могут полностью отключить YouTube. Когда ждать и что делать. Вместо YouTube можно смотреть RuTube и VK Видео. Изображение: reuters.com. Фото.

Вместо YouTube можно смотреть RuTube и VK Видео. Изображение: reuters.com

Все это, кстати, вообще не удивляет. Ведь ютуб уже давно замедляется и не работает у большинства людей в стране. А в последнее время пользователи во многих городах России жалуются, что YouTube перестал открываться или работает с перебоями даже у тех операторов, которые раньше не замедляли работу сервиса. Это связано с тем, что доступ к YouTube теперь еще жестче ограничивается на уровне провайдеров. И по мере усиления требований Роскомнадзора такие блокировки будут повсеместными. В результате уже в течение ближайших 6–12 месяцев видеохостинг может полностью исчезнуть из российского интернета.

Что делать при полной блокировке YouTube

Обычным пользователям уже сейчас стоит подумать о запасных вариантах. Если YouTube используется не только для развлечения, но и для учебы или работы, то стоит сохранить важные видео и подписаться на любимых авторов на других платформах. Тем более что многие популярные каналы уже дублируют контент в Rutube или в VK.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Авторам контента также советуем не тянуть до последнего. Перенос видео на российские площадки и постепенный перевод аудитории помогут снизить потери по просмотрам, если YouTube в России все же будет заблокирован полностью.

Теги
Новости по теме
Почему Госуслуги просят создать Цифровой ID в MAX, и можно ли его не делать
WhatsApp добавил новые функции перед блокировкой в России: сообщения о пропущенных и другие
Как добавить свой паспорт и другие документы в мессенджер MAX
Лонгриды для вас
Правда ли, что Google читает ваши письма, чтобы обучать ИИ

Недавно по сети разлетелась история о том, что Gmail читает электронные письма и просматривает вложения ради обучения искусственного интеллекта. Произошло это очень быстро но, хотя формально все это звучит тревожно, реальная ситуация оказалась не такой однозначной. Чтобы понять, стоит ли переживать и надо ли что-то отключать, давайте спокойно разберемся, что на самом деле происходит.

Читать далее
Почему техника HUAWEI такая крутая? Да вы посмотрите, сколько компания тратит на разработки!

Huawei за полугодие нарастила выручку на 3,94% до примерно 60 миллиардов долларов, при этом чистая прибыль снизилась на 32% до 5,2 миллиардов долларов. Кажется, что это очеь много, но есть и еще одна сумма, которая впечатляет еще больше. Речь о том, сколько компани потратила на разработки и прочий НИОКР. Это не просто много, но и огромная часть ее выручки. А это о чем-то да говорит.

Читать далее
Легендарные смарт-часы Pebble возвращаются на рынок

Поклонники носимых устройств получили долгожданную новость о возрождении легендарного бренда Pebble. Компания Core Devices успешно восстановила права на использование торговой марки, что позволяет выпускать новые смарт-часы под знаменитым названием. Когда-то они были очень популярны, но будут ли они снова пользоваться спросом посе такого большого перерыва?

Читать далее
Новости партнеров
ФРС США снизила ключевую ставку. Почему рынок криптовалют всё равно упал?
ФРС США снизила ключевую ставку. Почему рынок криптовалют всё равно упал?
Что такое Ауграм? Как школьникам продают фейковый Telegram и отбирают айфоны
Что такое Ауграм? Как школьникам продают фейковый Telegram и отбирают айфоны
Какие продукты дорожают перед Новым годом сильнее всего: топ-5
Какие продукты дорожают перед Новым годом сильнее всего: топ-5