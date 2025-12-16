В России могут полностью отключить YouTube. Когда ждать и что делать

Разговоры о блокировке YouTube в России идут давно, а недавно появились конкретные сроки. В Госдуме объяснили, когда сервис может перестать работать и почему ограничения будут только усиливаться. Получается, что блокировки еще не было, несмотря на то что видеохостинг и так не работает в стране уже несколько месяцев?

Специалисты Роскомнадзора продолжат ужесточать ограничения, и со временем сервис будет полностью заблокирован, а не просто замедлен из-за устаревающего оборудования. В результате и обычные пользователи, и авторы контента потеряют доступ к своим аккаунтам, сохраненным роликам и другой информации. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Депутат объяснил, что YouTube игнорирует российские законы и требования, поэтому полная блокировка сервиса выглядит логичным итогом своего существования в стране. Также он предложил всем, кто снимает видео или продвигает контент, заранее переходить на российские альтернативы, такие как Rutube или VK Видео. Свинцов заявил:

Свой контент нужно продвигать на российских площадках или на тех платформах, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан. Ограничения со стороны Роскомнадзора будут вводиться поступательно, вплоть до полного выдавливания YouTube.

Все это, кстати, вообще не удивляет. Ведь ютуб уже давно замедляется и не работает у большинства людей в стране. А в последнее время пользователи во многих городах России жалуются, что YouTube перестал открываться или работает с перебоями даже у тех операторов, которые раньше не замедляли работу сервиса. Это связано с тем, что доступ к YouTube теперь еще жестче ограничивается на уровне провайдеров. И по мере усиления требований Роскомнадзора такие блокировки будут повсеместными. В результате уже в течение ближайших 6–12 месяцев видеохостинг может полностью исчезнуть из российского интернета.

Что делать при полной блокировке YouTube

Обычным пользователям уже сейчас стоит подумать о запасных вариантах. Если YouTube используется не только для развлечения, но и для учебы или работы, то стоит сохранить важные видео и подписаться на любимых авторов на других платформах. Тем более что многие популярные каналы уже дублируют контент в Rutube или в VK.

Авторам контента также советуем не тянуть до последнего. Перенос видео на российские площадки и постепенный перевод аудитории помогут снизить потери по просмотрам, если YouTube в России все же будет заблокирован полностью.