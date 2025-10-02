В России начали официально продавать SIM-карты с номерами, у которых никогда не было владельцев. Что это дает

Вы когда-нибудь задумывались, почему на ваш телефон ежедневно покушаются сотни навязчивых банков, студий красоты и юридических компаний? При этом вы никогда им не звонили и даже близко не подходили. Ответ прост: номер могли засветить в базе спамеров еще прошлые владельцы.

Российские операторы в последнее время активно борются со спамом, внедряя различные методы на базе нейросетей и автоответчиков. Однако эти способы малоэффективны и больше направлены на блокировку всех звонков с незнакомых номеров. Это не всегда удобно. Поэтому недавно компании решили действовать по-другому: они запускают услугу, призванную защитить абонентов от потока спама. Что это за новинка, кому будет полезна и как она устроена — разбираемся по порядку.

Как избавить телефон от спама

Дело в том, что сейчас, покупая новую сим-карту, вы получаете номер, который когда-то уже был в пользовании. Да, он теперь зарегистрирован на вас, но цифры то остались прежними. А это значит, что их могут знать не только знакомые и родственники прошлого владельца, но и различные спамеры.

По этой причине сотовые операторы запускают новую услугу, в рамках которой будут продавать так называемые “чистые” номера. Это номера, которые ранее еще не регистрировали ни на одного человека. Соответственно, они нигде не учтены, а также не светились в базах телефонных мошенников и просто назойливых организаций, которые пытаются продавать услуги через звонки.

Совет: если не хотите прописать новый номер в базе спамеров, то просто не берите трубку с незнакомых номеров, которые подписаны на смартфоне как "вероятно спам". Мошенники действуют прозвоном, и, если вы взяли трубку и сказали "алло", то номер автоматически попадает в спам-базу.

Чистый номер: как это работает

Оператор резервирует чистый номер, который точно никогда не использовался для массовой рассылки. Абонент получает такой номер и гарантию того, что на него не будут звонить чужие люди. По крайней мере до тех пор, пока он сам его не засветит в сети. А еще новый номер автоматически проходит все уровни систем фильтрации вызовов. У МегаФона такая опция стоит 600 рублей, а МТС пока продает номера от 25 рублей.

К слову, это полезно не только для абонентов, которые будут получать меньше раздражающих звонков. В свою очередь, операторы снизят нагрузку на службы поддержки и системы фильтрации, а рынок получит новый стандарт качества телефонных коммуникаций, который эффективно противодействует черным схемам.