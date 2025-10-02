В России начали официально продавать SIM-карты с номерами, у которых никогда не было владельцев. Что это дает

Вы когда-нибудь задумывались, почему на ваш телефон ежедневно покушаются сотни навязчивых банков, студий красоты и юридических компаний? При этом вы никогда им не звонили и даже близко не подходили. Ответ прост: номер могли засветить в базе спамеров еще прошлые владельцы.

В России начали официально продавать SIM-карты с номерами, у которых никогда не было владельцев. Что это дает. Реальный способ избавиться от спама. Правда, временно. Изображение: newsbytesapp.com. Фото.

Реальный способ избавиться от спама. Правда, временно. Изображение: newsbytesapp.com

Российские операторы в последнее время активно борются со спамом, внедряя различные методы на базе нейросетей и автоответчиков. Однако эти способы малоэффективны и больше направлены на блокировку всех звонков с незнакомых номеров. Это не всегда удобно. Поэтому недавно компании решили действовать по-другому: они запускают услугу, призванную защитить абонентов от потока спама. Что это за новинка, кому будет полезна и как она устроена — разбираемся по порядку.

Как избавить телефон от спама

Дело в том, что сейчас, покупая новую сим-карту, вы получаете номер, который когда-то уже был в пользовании. Да, он теперь зарегистрирован на вас, но цифры то остались прежними. А это значит, что их могут знать не только знакомые и родственники прошлого владельца, но и различные спамеры.

По этой причине сотовые операторы запускают новую услугу, в рамках которой будут продавать так называемые “чистые” номера. Это номера, которые ранее еще не регистрировали ни на одного человека. Соответственно, они нигде не учтены, а также не светились в базах телефонных мошенников и просто назойливых организаций, которые пытаются продавать услуги через звонки.

Совет: если не хотите прописать новый номер в базе спамеров, то просто не берите трубку с незнакомых номеров, которые подписаны на смартфоне как "вероятно спам". Мошенники действуют прозвоном, и, если вы взяли трубку и сказали "алло", то номер автоматически попадает в спам-базу.

Чистый номер: как это работает

Оператор резервирует чистый номер, который точно никогда не использовался для массовой рассылки. Абонент получает такой номер и гарантию того, что на него не будут звонить чужие люди. По крайней мере до тех пор, пока он сам его не засветит в сети. А еще новый номер автоматически проходит все уровни систем фильтрации вызовов. У МегаФона такая опция стоит 600 рублей, а МТС пока продает номера от 25 рублей.

К слову, это полезно не только для абонентов, которые будут получать меньше раздражающих звонков. В свою очередь, операторы снизят нагрузку на службы поддержки и системы фильтрации, а рынок получит новый стандарт качества телефонных коммуникаций, который эффективно противодействует черным схемам.

Как проверить мессенджер MAX на прослушку и слежку

Тот самый MAX вот уже несколько недель собирает вокруг себя ожесточенные споры. Одни люди, называющие себя IT-экспертами, именуют его приложением-шпионом, другие — также акцентируя внимание на своей осведомленности, безапелляционно говорят о суверенности и безопасности национального мессенджера. В потоке абсолютно полярных мнений простому человеку сложно понять, следит ли приложение MAX за пользователями. Чтобы вы сами могли во всем разобраться, мы не будем кормить вас «рыбой», а подарим «удочку» в виде нескольких интересных функций Android. Они помогут каждому лично проверить мессенджер MAX на прослушку и слежку, сделав собственные выводы о приложении, которое ловит даже на парковке.

Читать далее
Почему iPhone до сих пор впереди Android по обновлениям. Сравнение iOS и Android

Недавний анонс iOS 26 вызвал много обсуждений и удивления: кто-то был поражён смелым редизайном Liquid Glass, а кто-то — неожиданным скачком в наименовании с iOS 18 сразу до iOS 26. Но, несмотря на споры вокруг визуальных изменений, главный повод поговорить об этой версии — это политика обновлений Apple. С выходом iOS 26 очередной раз становится ясно, что именно в скорости и длительности поддержки устройств Apple по-прежнему опережает Android.

Читать далее
Можно ли ослепнуть от смартфона? Врачи рассказали, как просмотр рилсов перед сном вредит зрению

Наверное, каждый из нас ловил себя на том, что пять минут в соцсетях превращаются в дополнительный час ночного скроллинга? Кажется, что ничего страшного не случится, максимум: вы проспите утром будильник. Но врачи уверяют, что у некоторых пользователей привычка сидеть с телефоном в темноте может закончиться гораздо серьезнее, чем просто недосыпом.

Читать далее
Что делать, если iPhone пишет “Не удалось запустить WhatsApp”
Куда девается содержимое туалета в поездах: правда, о которой вы не задумывались
Биткоин вернулся к 112 тысячам. Аналитики ждут продолжения полноценного буллрана в крипте
