В России объявили блокировку Telegram. Названа дата прекращения работы

В то время как национальный мессенджер MAX продолжает набирать аудиторию, судьба Telegram в России кажется уже предрешенной. Приложение, созданное Павлом Дуровым после эмиграции в 2014 году, на протяжении нескольких месяцев находится под угрозой полного ограничения работы. И теперь стало известно, когда заблокируют Telegram в России. Названы точные сроки и методы ограничения мессенджера.
Заблокируют ли Telegram в России
Блокировке Telegram в России предшествуют систематические ограничения работы мессенджера:
- в августе 2025 года были ограничены звонки через Telegram;
- в октябре 2025 года операторы заблокировали вход в Telegram по SMS;
- в декабре 2025 года началось замедление Telegram в России.
Призывы к блокировке Telegram регулярно звучат в российском медиапространстве, а на днях источники «Комсомольской Правды» и «Российской Газеты» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Павла Дурова.
Кроме того, поднялась волна слухов о признании Telegram экстремистским мессенджером, а потому его блокировка де-факто является решенным делом. Вопрос только в дате полного ограничения работы.
Когда заблокируют Telegram
17 февраля телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Telegram заблокируют 1 апреля:
По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. […] Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.
26 февраля информацию о том, когда перестанет работать Telegram в России, подтвердило деловое издание РБК, назвав в качестве финального срока начало апреля 2026 года.
При этом Роскомнадзор не подтверждает сообщения о блокировке Telegram в апреле, многозначительно заявив изданию РИА Новости:
Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.
Нельзя сказать точно, заблокируют ли Telegram в апреле. Но очевидно: мессенджер продолжит деградировать и замедляться, в связи с чем пользоваться будет им некомфортно.
Контекст:
- Telegram уже пытались блокировать в России несколько лет назад, но тогда сервис продолжил работать;
- Сейчас контроль над интернет-сервисами стал жестче, а технические возможности блокировки — шире;
- MAX продвигается как отечественная альтернатива зарубежным мессенджерам.