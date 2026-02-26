В России объявили блокировку Telegram. Названа дата прекращения работы

Герман Вологжанин

В то время как национальный мессенджер MAX продолжает набирать аудиторию, судьба Telegram в России кажется уже предрешенной. Приложение, созданное Павлом Дуровым после эмиграции в 2014 году, на протяжении нескольких месяцев находится под угрозой полного ограничения работы. И теперь стало известно, когда заблокируют Telegram в России. Названы точные сроки и методы ограничения мессенджера.

В России объявили блокировку Telegram. Названа дата прекращения работы. Пользователям Telegram приготовиться! Фото.

Пользователям Telegram приготовиться!

Заблокируют ли Telegram в России

Блокировке Telegram в России предшествуют систематические ограничения работы мессенджера:

Призывы к блокировке Telegram регулярно звучат в российском медиапространстве, а на днях источники «Комсомольской Правды» и «Российской Газеты» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Павла Дурова.

Кроме того, поднялась волна слухов о признании Telegram экстремистским мессенджером, а потому его блокировка де-факто является решенным делом. Вопрос только в дате полного ограничения работы.

Когда заблокируют Telegram

17 февраля телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Telegram заблокируют 1 апреля:

По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. […] Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

26 февраля информацию о том, когда перестанет работать Telegram в России, подтвердило деловое издание РБК, назвав в качестве финального срока начало апреля 2026 года.

При этом Роскомнадзор не подтверждает сообщения о блокировке Telegram в апреле, многозначительно заявив изданию РИА Новости:

Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.

Нельзя сказать точно, заблокируют ли Telegram в апреле. Но очевидно: мессенджер продолжит деградировать и замедляться, в связи с чем пользоваться будет им некомфортно. Поэтому, чтобы не потерять доступ к новостям из мира Android, подпишитесь на AndroidInsider в MAX.

Контекст:

  • Telegram уже пытались блокировать в России несколько лет назад, но тогда сервис продолжил работать;
  • Сейчас контроль над интернет-сервисами стал жестче, а технические возможности блокировки — шире;
  • MAX продвигается как отечественная альтернатива зарубежным мессенджерам.
