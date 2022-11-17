В России снова заработал SberPay на Android. Как настроить и платить телефоном

Бесконтактный платёжный сервис SberPay, который Сбербанк отключил минувшей весной, наконец вернулся в Россию. Несмотря на то что нам так никто толком и не объяснил, что послужило истинной причиной блокировки платежей по NFC, на восстановление работоспособности сервиса у банка ушло более полугода. Всё это время Сбер предлагал разве что онлайн-оплату, а также платежи по QR-коду по принципу СБП. Однако теперь все клиенты банка могут снова начать платить смартфонами с помощью SberPay, используя для этого модуль ближнего поля. Осталось только разобраться, как его настроить.

SberPay — скачать на Андроид

Если вы уже не помните, то SberPay — это такой же сервис для оплаты покупок смартфонов, как Mir Pay. Они оба эмулируют банковские карты и передают терминалу платёжную информацию в зашифрованном виде через NFC. Единственное отличие между ними заключается в том, что Mir Pay поддерживает карты почти всех российских банков, а SberPay — только Сбербанка.

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Поддержка SberPay на Android вернулась в последней версии приложения Сбербанк Онлайн за номером 14.5. В Google Play банковский клиент отсутствует ещё с весны, поэтому скачать его оттуда нельзя. Но есть и альтернативные источники — например, официальный сайт Сбербанка, а также каталоги RuMarket и AppGallery, где приложение доступно без каких-либо ограничений.

Как настроить SberPay на Андроиде

Скачайте обновлённое приложение Сбербанк Онлайн;

Дождитесь завершения установки и запустите его;

Зайдите в раздел «Все карты» и нажмите «SberPay — оплата телефоном»;

Нажмите «Подключить карту» и выберите карту, с которой будут списываться деньги;

Затем установите SberPay платёжным средством по умолчанию, нажав на кнопку «Установить».

Не работает СберПэй. Что делать

Важно: после обновления в Сбербанк Онлайн может не появиться кнопка «SberPay — оплата телефоном». А без неё настроить платёжный сервис не получится, потому что не будет возможности привязать карту и установить SberPay платёжным средством по умолчанию. У меня так и было, хотя версия была установлена самая последняя. Оказалось, что достаточно выгрузить приложение из памяти, а потом запустить заново и всё заработает как нужно.

Впрочем, может быть и так, что кнопка привязки карты появится, а карты, которую можно привязать к SberPay, — нет. В этом случае рекомендую убедиться, что «пластик» выпущен платёжной системой Мир, а не какой-то другой. Потому что карты MasterCard и Visa, даже если их выпустил сам Сбербанк, в России больше не токенизируются и с сервисами бесконтактной оплаты, соответственно, не работают. Поэтому вам придётся выпустить карту Мир.

Теперь вы сможете расплачиваться за покупки при помощи SberPay, просто поднеся разблокированный смартфон к терминалу на кассе магазина. Он сам активирует сервис и передаст информацию о платеже. Если сумма покупки составит менее 1000 рублей, подтверждать транзакцию дополнительно не придётся, а, если выше — потребуется верифицировать платёж паролем или биометрией.

Как пользоваться SberPay

В новой версии разработчики Сбера добавили возможность вынести ярлык SberPay на рабочий стол смартфона. Он пригодится в двух случаях:

Первый — если по умолчанию у вас установлен другой сервис бесконтактной оплаты, то, запустив приложение SberPay , вы сможете расплатиться за покупку с его помощью, не меняя настроек по умолчанию.

, вы сможете расплатиться за покупку с его помощью, не меняя настроек по умолчанию. Второй — в приложении SberPay вы сможете выбрать банковскую карту, которой хотите оплатить покупку непосредственно перед оплатой. Раньше для этого приходилось заходить в Сбербанк Онлайн и привязывать другую карту.

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Несмотря на то что SberPay, в отличие от того же Mir Pay, позволяет привязать только карту Сбербанка, с функциональной точки зрения более удобен. Сервис работает сразу в трёх режимах:

Онлайн-оплата (там где есть кнопка SberPay);

Оплата по NFC смартфоном;

Оплата по QR-коду почти на любых терминалах.

Оплата по QR-коду — с кэшбеком

Особенно интересна последняя функция. Сама по себе оплата по QR-коду появилась у Сбера уже давно. Однако лишь недавно банк начал внедрять возможность платить таким образом на самых обычных терминалах. Если терминал обслуживает Сбербанк или другой банк-партнёр, на его экране будет появляться QR-код, который можно отсканировать смартфоном и таким образом оплатить покупку, например, с Айфона.

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При оплате через SberPay — даже если вы платите по QR-коду — вам всё равно будет начислен кэшбек. Это очень важный аспект, потому что за платежи по QR через СБП или СБПэй никакого возврата не предусмотрено, потому что платежи проходят по принципу перевода между счетами. Да, кэшбек за оплату SberPay начисляется не реальными рублями, а бонусами «Спасибо», но это лучше, чем ничего. Тем более, что расплатиться ими можно во многих магазинах.