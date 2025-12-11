В России вернули бесконтактную оплату смарт-часами: как настроить и подключить карту Сбера

Герман Вологжанин

Несмотря на то, что многие модели умных часов оснащены антенной NFC, с 2022 года бесконтактная оплата при помощи носимого аксессуара де-факто не работает в России. Все из-за санкционных ограничений, в рамках которых Google приостановила работу своего сервиса Google Pay на территории нашей страны. Однако к концу 2025-го Сбер вернул бесконтактную оплату часами в России, запустив специальное приложение FlipUp.

В России вернули бесконтактную оплату смарт-часами: как настроить и подключить карту Сбера.

Картами Сбера теперь можно платить со смарт-часов

Смарт-часы с бесконтактной оплатой в России

В настоящий момент сервис FlipUp от Сбера совместим лишь с несколькими моделями смарт-часов HUAWEI. На момент публикации материала поддержка бесконтактных платежей есть на:

  • HUAWEI Watch GT 6 Pro;
  • HUAWEI Watch GT 6;
  • HUAWEI Watch GT 5 Pro;
  • HUAWEI Watch GT 5;
  • HUAWEI Watch GT 4;
  • HUAWEI Watch FIT 4 Pro;
  • HUAWEI Watch FIT 4;
  • HUAWEI Watch FIT 3;
  • HUAWEI Watch 5;
  • HUAWEI Watch D2;
  • HUAWEI Watch Ultimate 2;
  • HUAWEI Watch Ultimate.

Не исключено, что в будущем список часов с бесконтактной оплатой расширится, но пока работа ограничена лишь дюжиной моделей от компании HUAWEI.

Приложение для бесконтактной оплаты часами

Чтобы настроить бесконтактную оплату часами, необходимо установить приложение FlipUp. Его можно загрузить через RuStore или AppGallery, причем поддерживается софт как на HUAWEI, так и на Android-смартфонах других производителей.

FlipUp в RuStore

FlipUp в AppGallery

Приложение загружается на смартфон, после чего дело остается за малым — настроить смарт-часы для оплаты по NFC через FlipUp, куда нужно просто добавить свою банковскую карту Сбера.

Как подключить карту для оплаты часами

Настройка оплаты смарт-часами HUAWEI выполняется через приложение FlipUp, после запуска которого необходимо сделать следующее:

  1. Открыть вкладку «Мои карты».
  2. Нажать кнопку «Подключить карту».
    Сервис работает с картами СберБанка

    Сервис работает с картами СберБанка

  3. Выбрать «СберБанк».
  4. После перехода в СберБанк Онлайн выбрать нужную карту и нажать «Подключить карту».

    Карту нужно подключить через приложение

    Карту нужно подключить через приложение

Для правильной настройки важно, чтобы к смартфону через приложение HUAWEI Health были подключены поддерживаемые смарт-часы. В противном случае FlipUp выдаст ошибку.

Как оплачивать покупки смарт-часами

Бесконтактная оплата умными часами работает исключительно на терминалах Сбера и осуществляется двумя способами: можно либо самостоятельно запустить FlipUp на HUAWEI Watch, либо назначить запуск FlipUp на физическую кнопку.

Оплата работает двумя способами, но только на терминалах Сбера

Оплата работает двумя способами, но только на терминалах Сбера

Как только приложение откроется, останется поднести смарт-часы к терминалу оплаты. Деньги спишутся с карты, а в соответствии с условиями программы лояльности на лицевой счет будут начислены бонусы Спасибо.

