Операционная система Android, которой пользуются миллионы россиян, завязана на работе с аккаунтом Google. Однако это не помешало Госдуме принять закон, который вводит штрафы за авторизацию через иностранные сервисы на российских сайтах и в приложениях. После этого сразу же появились пугающие заголовки, будто теперь за вход через Google или Apple ID придётся платить. На деле всё устроено немного иначе. Разберём, что именно изменилось, кого касается норма и что произойдёт с привычным входом через Google в один клик на сайтах вроде маркетплейсов, онлайн-кинотеатров и сервисов доставки.

Что означает запрет авторизации через Google

Закон вводит административную ответственность за то, что российский сайт или приложение разрешает вход через Google, Apple ID и другие зарубежные сервисы. Под OAuth-сервисами здесь понимают как раз эти кнопки «Войти через Google» и «Войти через Apple» — механизм, когда вы авторизуетесь чужим аккаунтом без отдельного пароля.

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Ключевой момент: ответственность ложится на владельцев российских сайтов и приложений, а не на конечных пользователей. Именно бизнес должен перестроить вход, если он до сих пор держится на иностранных аккаунтах или зарубежной почте как основном способе входа.

Размер штрафов за вход через Google

Нарушением считается невыполнение обязанности проводить авторизацию разрешёнными в России способами. За это предусмотрены штрафы:

для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;

— от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

— от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Под «гражданами» здесь понимаются те, кто отвечает за сайт или сервис в частном порядке, а не каждый посетитель. За личный вход через Google штрафов нет — об этом прямо говорится в разъяснении.

Разрешённые способы входа на сайтах

Закон требует, чтобы российские ресурсы опирались только на те способы идентификации, которые перечислены в национальном законодательстве. К разрешённым относятся:

авторизация через российские сервисы;

вход по номеру мобильного телефона;

государственные системы вроде ЕСИА (это аккаунт Госуслуг) и Единой биометрической системы, когда это предусмотрено.

Владелец сайта, который сегодня даёт войти через Google, должен будет сделать основным способом локальную идентификацию, а иностранные кнопки убрать или оставить только как вспомогательные. Иначе при проверке есть риск получить штраф.

Можно ли пользоваться Google в России

На практике вы постепенно перестанете видеть привычный вход в один клик через иностранные экосистемы на российских сервисах. Вместо кнопки Google на маркетплейсе, в онлайн-кинотеатре или сервисе доставки чаще будет предлагаться вход по номеру телефона, через российский аккаунт или через Госуслуги, чьи аккаунты постоянно взламывают.

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Что именно произойдёт с уже созданными аккаунтами, которые вы регистрировали через иностранные ID, пока точно не ясно — это определится по мере правоприменительной практики. Логичнее всего ожидать, что сервисы попросят привязать номер телефона или другой разрешённый способ входа, чтобы вы не потеряли доступ.

Это не первая инициатива, которая меняет привычные сценарии цифровой жизни в стране. На фоне идей вроде запрета смартфонов детям (а мы разбирали, что это значит и когда ждать) нынешний закон выглядит как часть общего тренда на локализацию инфраструктуры. Похожая логика прослеживается и в обсуждении звонков, которые хотят запретить с иностранных номеров.

Что будет после запрета авторизации через Google

Короткий ответ — ничего критичного. Пользователям за вход через Google, Apple ID или зарубежную почту ничего не грозит: ни штрафов, ни блокировок аккаунтов, ни ответственности. Вся нагрузка ложится на бизнес, который должен будет доработать вход.

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Единственное, к чему стоит быть готовым на практике — это исчезновение кнопок входа через иностранные сервисы на российских сайтах и просьба привязать номер телефона. Имеет смысл заранее убедиться, что к важным для вас аккаунтам привязан актуальный телефонный номер, чтобы не остаться без доступа, когда сервис уберёт вход через Google или Apple.