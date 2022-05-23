В России заработал платёжный сервис Tinkoff Pay. Как платить и заменит ли он Google Pay

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Иван Кузнецов 0

Оплата смартфоном — штука очень удобная. Мы настолько свыклись с ней, что теперь уже не представляем себе, как можно носить с собой кошелёк или даже одну банковскую карту. Да и зачем, если сегодня почти везде принимают безналичные платежи, а значит, для оплаты будет достаточно просто приложить смартфон к терминалу. Главное — чтобы он был снабжён NFC-модулем, через который проходит зашифрованный токен, содержащий в себе платёжную информацию. Но, если раньше почти все в России платили исключительно через Google Pay или Samsung Pay, то сегодня всё больше пользователей выбирают отечественные платёжные сервисы, которые появляются как грибы после дождя. Но все ли из них одинаковы?

Tinkoff Pay

Tinkoff Pay — это не то же самое, что Apple Pay или Google Pay. Пока

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Тинькофф банк объявил о запуске платёжного сервиса Tinkoff Pay. С его помощью банк надеется облегчить совершение покупок, избавив нас от необходимости задействовать банковскую карту как таковую и оставлять где-либо свои платёжные данные, используя мобильное приложение. Впрочем, в нынешнем виде Tinkoff Pay — это всё-таки не совсем то, о чём вы все подумали.

Как платить Tinkoff Pay

Пока Tinkoff Pay позволяет оплачивать покупки только в онлайне

Несмотря на то что Тинькофф Pay предназначается для оплаты через мобильное приложение банка, пусть вас не смущает слово Pay в его названии. Потому что к бесконтактной оплате в офлайн-магазинах сервис пока не имеет никакого отношения. Его основное предназначение — это платежи в интернете по аналогии с сервисом Yandex Pay, о котором мы вам уже рассказывали.

Принцип работы Тинькофф Пэй прост:

  • Магазин-партнёр банка размещает у себя на сайте кнопку оплаты через Тинькофф;
  • Покупатель нажимает на кнопку и его перебрасывает в банковское приложение;
  • В этот момент в приложении формируется платёжное поручение с суммой в пользу магазина;
  • Покупателю остаётся либо подтвердить проведение платежа, либо отказаться от него.

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Удобство оплаты в одно (на самом деле в два) касание удобна тем, что вам не придётся тратить время на ввод данных банковской карты, а также снижением риска попасться на удочку мошенников. Ведь на фишинговом сайте функции оплаты через Tinkoff Pay не может быть в принципе, потому что банк самостоятельно проверяет все ресурсы, где размещается его кнопка.

При желании пользователь сможет добавить в Тинькофф Пей свои контактные данные, такие как ФИО, номер телефона и домашний адрес. В этом случае покупка в онлайне будет проходить ещё быстрее, поскольку вам будет достаточно подтвердить проведение платежа, не расписывая адрес, по которому необходимо доставить покупку. Все необходимые данные уже будут вшиты в сервис.

Оплата смартфоном — Тинькофф

Раньше в приложении Тинькофф банка тоже была NFC-оплата, но потом её отключили

Но онлайн-платежи — это, конечно, хорошо. А как же оплата через Tinkoff Pay по NFC? На самом деле банк планирует добавить оплату смартфоном в офлайне в будущем. Когда именно это произойдёт, не сообщается, но скорее всего много времени это не займёт. Дело в том, что необходимые наработки у Тинькофф уже есть. Немногие знают, но ещё совсем недавно банк предлагал бесконтактную оплату через приложение, но потом отключил её.

Бесконтактные платежи через приложение Тинькофф банка были доступны пользователям Android в течение нескольких лет. Если память мне не изменяет, эту функцию запустили ещё в 2016 году, а отключили либо в прошлом, либо в позапрошлом году. Почему — неизвестно. Однако сам факт того, что у банка был соответствующий сервис, заставляет думать, что много времени на его перезапуск не потребуется.

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По сути, Тинькофф хочет сделать кросс-платформенный аналог Apple Pay в России. Банк запланировал масштабное расширение возможностей своего платёжного сервиса, планируя оснастить его поддержкой не только онлайновых и офлайновых платежей, но и функцией оплаты подписок, возможностью проходить с его помощью авторизацию на сайтах, а также получать повышенный кэшбек и покупать товары в рассрочку.

Хорошо ли это? Безусловно, хорошо. Тинькофф банк, в отличие от того же Сбера, не попал под американские санкции, а значит, никаких ограничений на работу его платёжного сервиса в России не будет. Поэтому Tinkoff Pay сможет компенсировать отключение NFC-платежей в SberPay, которые неожиданно перестали работать после введения блокирующих санкций со стороны США и до сих пор так и не возобновили работу.

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