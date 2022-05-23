В России заработал платёжный сервис Tinkoff Pay. Как платить и заменит ли он Google Pay

Оплата смартфоном — штука очень удобная. Мы настолько свыклись с ней, что теперь уже не представляем себе, как можно носить с собой кошелёк или даже одну банковскую карту. Да и зачем, если сегодня почти везде принимают безналичные платежи, а значит, для оплаты будет достаточно просто приложить смартфон к терминалу. Главное — чтобы он был снабжён NFC-модулем, через который проходит зашифрованный токен, содержащий в себе платёжную информацию. Но, если раньше почти все в России платили исключительно через Google Pay или Samsung Pay, то сегодня всё больше пользователей выбирают отечественные платёжные сервисы, которые появляются как грибы после дождя. Но все ли из них одинаковы?

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Тинькофф банк объявил о запуске платёжного сервиса Tinkoff Pay. С его помощью банк надеется облегчить совершение покупок, избавив нас от необходимости задействовать банковскую карту как таковую и оставлять где-либо свои платёжные данные, используя мобильное приложение. Впрочем, в нынешнем виде Tinkoff Pay — это всё-таки не совсем то, о чём вы все подумали.

Как платить Tinkoff Pay

Несмотря на то что Тинькофф Pay предназначается для оплаты через мобильное приложение банка, пусть вас не смущает слово Pay в его названии. Потому что к бесконтактной оплате в офлайн-магазинах сервис пока не имеет никакого отношения. Его основное предназначение — это платежи в интернете по аналогии с сервисом Yandex Pay, о котором мы вам уже рассказывали.

Принцип работы Тинькофф Пэй прост:

Магазин-партнёр банка размещает у себя на сайте кнопку оплаты через Тинькофф ;

; Покупатель нажимает на кнопку и его перебрасывает в банковское приложение;

В этот момент в приложении формируется платёжное поручение с суммой в пользу магазина;

Покупателю остаётся либо подтвердить проведение платежа, либо отказаться от него.

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Удобство оплаты в одно (на самом деле в два) касание удобна тем, что вам не придётся тратить время на ввод данных банковской карты, а также снижением риска попасться на удочку мошенников. Ведь на фишинговом сайте функции оплаты через Tinkoff Pay не может быть в принципе, потому что банк самостоятельно проверяет все ресурсы, где размещается его кнопка.

При желании пользователь сможет добавить в Тинькофф Пей свои контактные данные, такие как ФИО, номер телефона и домашний адрес. В этом случае покупка в онлайне будет проходить ещё быстрее, поскольку вам будет достаточно подтвердить проведение платежа, не расписывая адрес, по которому необходимо доставить покупку. Все необходимые данные уже будут вшиты в сервис.

Оплата смартфоном — Тинькофф

Но онлайн-платежи — это, конечно, хорошо. А как же оплата через Tinkoff Pay по NFC? На самом деле банк планирует добавить оплату смартфоном в офлайне в будущем. Когда именно это произойдёт, не сообщается, но скорее всего много времени это не займёт. Дело в том, что необходимые наработки у Тинькофф уже есть. Немногие знают, но ещё совсем недавно банк предлагал бесконтактную оплату через приложение, но потом отключил её.

Бесконтактные платежи через приложение Тинькофф банка были доступны пользователям Android в течение нескольких лет. Если память мне не изменяет, эту функцию запустили ещё в 2016 году, а отключили либо в прошлом, либо в позапрошлом году. Почему — неизвестно. Однако сам факт того, что у банка был соответствующий сервис, заставляет думать, что много времени на его перезапуск не потребуется.

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По сути, Тинькофф хочет сделать кросс-платформенный аналог Apple Pay в России. Банк запланировал масштабное расширение возможностей своего платёжного сервиса, планируя оснастить его поддержкой не только онлайновых и офлайновых платежей, но и функцией оплаты подписок, возможностью проходить с его помощью авторизацию на сайтах, а также получать повышенный кэшбек и покупать товары в рассрочку.

Хорошо ли это? Безусловно, хорошо. Тинькофф банк, в отличие от того же Сбера, не попал под американские санкции, а значит, никаких ограничений на работу его платёжного сервиса в России не будет. Поэтому Tinkoff Pay сможет компенсировать отключение NFC-платежей в SberPay, которые неожиданно перестали работать после введения блокирующих санкций со стороны США и до сих пор так и не возобновили работу.