В России заработало приложение «Госуслуги.COVID трекер» для отслеживания контактов с больными

Весной Apple и Google запустили технологию отслеживания больных COVID-19 при помощи смартфонов. Её суть состояла в том, чтобы дать людям знать, если они контактировали с заражёнными, ещё до того, как симптомы себя проявили. Несмотря на мой скептицизм, разработку довольно быстро приняли на вооружение не только в США, но и далеко за их пределами. Правда, в то, что она заработает в России, мне верилось ещё меньше. Но, как оказалось, технология Apple и Google пришлась к месту и у нас.

Как включить карту коронавируса в Google Maps на Android

Вчера вечером в России заработало приложение Госуслуги.COVID трекер. Оно базируется на технологии трекинга Apple и Google, используя Bluetooth-подключение для фиксации контактов пользователей. Смартфон непрерывно сканирует пространство на предмет других устройств и определяет, не принадлежат ли они заражённым COVID-19.

Приложение для отслеживания COVID-19

Если вы оказались в непосредственной близости от инфицированного, приложение запишет факт встречи, а если тот, с кем был зафиксирован контакт, окажется заражённым, вам придёт уведомление о необходимости сдать тест на COVID-19. Это позволит либо подтвердить заражение, либо исключить его.

Важно понимать, что записывается только факт встречи, но не место, не время и даже не личная информация встретившихся. Каждый пользователь скрывается под случайным идентификатором, который присваивается ему после регистрации. Но даже по нему невозможно идентифицировать человека вручную.

Идентификатор нужен для того, чтобы его определяла система, которая надёжно шифрует все данные. Почитать подробнее о методах защиты можно прямо в приложении Госуслуги.COVID трекер. Там всё изложено максимально подробно и понятно в виде сторис.

Как узнать, был ли контакт с коронавирусом

Скачайте приложение Госуслуги.COVID трекер из Google Play;

Выберите регион своего фактического местонахождения;

Во всплывающем окне включите систему отслеживания контактов;

Дождитесь оценки и убедитесь, что вы не контактировали с заражёнными.

Google рассказала, как Android будет следить за больными коронавирусом

Вероятно, вам будет интересно, как приложение понимает, что те, с кем вы встречались, заражены COVID-19? Ведь, как мы видим, от пользователей даже не требуется регистрация при помощи Госуслуг, хотя приложение-трекер очевидно является частью государственного портала. Но тут всё очень просто.

Как сообщить о КОВИД

На главной странице приложения Госуслуги.COVID трекер есть две вкладки: «Возможные контакты» и «Я хочу предупредить». В первой, как вы понимаете, отображаются ваши возможные контакты с заражёнными, а вот вторая позволяет вам, как ответственному гражданину, сообщить об уже подтверждённом диагнозе.

Откройте вкладку «Я хочу предупредить»;

Введите свой номер телефона в специальное поле;

Подтвердите идентификацию кодом из SMS;

Получите подтверждение или опровержение диагноза.

Как узнать, болел ли COVID-19

Верификация по номеру телефона нужна для того, чтобы никто случайно или намеренно не ввёл систему и других пользователей в заблуждение относительно своего диагноза. Видимо, номера всех заражённых добавляются в единую базу, к которой потом обращается приложение Госулуги.COVID трекер.

Я ввёл свой номер телефона, подтвердил его кодом из SMS и просто получил отказ после недолгой проверки. Мне было интересно, что получится, ведь ранее я переболел COVID-19. Значит, по логике, мой номер должен быть в базе. Но, судя по всему, по истечении определённого срока данные о заболевших просто удаляются. В принципе, это логично, учитывая, что я больше не представляю опасности.

Скачать Госуслуги.COVID трекер

Кстати, учитывайте, что Госуслуги.COVID трекер работает не на всех смартфонах. Аппараты Huawei и Honor не поддерживаются, даже старые, где сервисы Google были доступны официально. Я проверил это на Honor View 20 и убедился, что пользователям аппаратов этих брендов доступ к системе трекинга запрещён по решению Google.