В Samsung придумали, что делать со старыми смартфонами

Старость смартфона – понятие довольно-таки относительное, которое во многом определяется даже не его фактическим возрастом, а сроками программной поддержки. Если iPhone обновляются по 5-6 лет, то назвать их старыми даже на 5-й год не поворачивается язык. В отличие от аппаратов под управлением Android, которые обновляются по два года, а потому уже на 3-й год их уже можно считать устаревшими. Однако если к устаревшим iPhone люди уже не предъявляют никаких претензий, то старыми смартфонами на Android продолжают пользоваться и дальше. Но у Samsung есть идея, что с ними делать.

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Samsung запустила инициативу Galaxy Upcycling at Home, которая позволит заново вдохнуть жизнь в устаревшие смартфоны Galaxy. Она, по сути, предлагает им новый этап программной поддержки, хоть и не совсем в том смысле, в котором мы воспринимаем поддержку. Корейцы предложили особую программную надстройку для аппаратов, которые уже не обновляются, которая позволила бы использовать их в качестве устройств управления умным домом, управляя освещением, сигнализируя о незваных гостях и других событиях.

Как использовать старый смартфон

Участие в программе Galaxy Upcycling at Home позволит использовать старые смартфоны как минимум в трёх различных сценариях, в которых они раньше попросту не могли работать.

Детектор звуков. В этом режиме смартфон будет непрерывно слушать то, что происходит вокруг него, и интерпретировать услышанные звуки при помощи нейросетей и искусственного интеллекта. Таким образом аппарат может распознать плач ребёнка, собачий лай, пожарную сирену, стук в дверь и т.д. Полученная запись будет отправлена на сопряжённый смартфон, где бы вы ни находились.

Сенсор света. В этом режиме смартфон будет использовать свой датчик освещённости и менять освещение в доме в зависимости от времени суток, естественного освещения и предпочтений пользователя. В основе технологии лежат нейронные сети, которые определяют заход солнца, тени и другие факторы, влияющие на затемнение, поэтому включаться и выключаться случайным образом свет, конечно, не будет. Главное – чтобы освещение было умным и работало в системе SmartThings.

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Портативный роутер. Для этого сценария не нужна особая надстройка, и использовать смартфон в качестве маршрутизатора можно в любой стране и на любом смартфоне. Дело в том, что у многих ещё остались сим-карты с безлимитным трафиком, которые вполне можно использовать в качестве домашнего источника интернета. Главное – проследите, чтобы ваш оператор не урезал скорость при раздаче Wi-Fi и не ограничивал в таком режиме объём доступного трафика.

Где работает Galaxy Upcycling at Home

Несмотря на то что программа Galaxy Upcycling at Home предназначается для старых устройств, Samsung устанавливает для них ряд весьма специфических ограничений, сужающих её аудиторию:

В программе могут участвовать только устройства линеек Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy Note;

Устройства, участвующие в программе, должны работать на базе Android 9.0 или более новой версии;

Поначалу Galaxy Upcycling at Home будет работать только в США, Южной Корее и Великобритании.

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Довольно странно, что Samsung ограничивает географическую доступность инициативы Galaxy Upcycling at Home всего лишь тремя странами. Однако высока вероятность, что в обозримом будущем компания снимет это ограничение и распространит действие программы на другие рынки. То же самое, скорее всего, коснётся спектра совместимых моделей. Ведь обычно флагманские смартфоны либо продают, либо передают по наследству, а вот участие старых бюджетников в Galaxy Upcycling at Home пришлось бы их владельцам весьма кстати.