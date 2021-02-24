В Telegram для Android появились виджеты. Как включить

Виджеты как класс уже давно не появляются на Android. Несмотря на то что Google не удаляла их из своей операционки, многие из нас бросили их использовать, наверное, ещё в начале прошлого десятилетия. Мало того, что они зачастую не несли никакой практической пользы, так ещё и нагружали рабочий стол так, что он начинал тормозить, независимо от того, был у вас флагман или какой-нибудь проходной бюджетник. Однако в прошлом году Apple переосмыслила виджеты и заставила пользователей Android снова захотеть их себе. А раз этот элемент снова стал актуален, не стоит удивлять, что и разработчики тоже подтянулись.

Как перенести чаты из WhatsApp в Telegram

Telegram для Android получил обновление за номером 7.5, основным нововведением которого стала поддержка виджетов. Теперь пользователи могут вынести на рабочий стол миниатюру приложения с чатами, каналами или группами, к которым они хотят иметь быстрый доступ, и обращаться к ним, не запуская приложения.

Как включить виджет Telegram

Для удобства пользователей разработчики предложили два вида виджета: 2×2 и 4×2. Эти цифры подразумевают количество слотов для иконок на рабочем столе, которое займёт виджет. Первый будет квадратным и займёт 2 слота по горизонтали и 2 по вертикали, а второй – прямоугольным и займёт 4 и 2 слота соответственно.

Установите актуальную версию Telegram для Android;

Нажмите пальцем на рабочий стол и выберите «Виджеты»;

В предложенном списке выберите Telegram и размер виджета;

Выберите чаты для виджета и нажмите кнопку «ОК».

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В зависимости от размера виджета, который вы выберете, будет меняться и его содержимое. Если вы выберете виджет 4×2, то в окошке появится иконка чата, автор последнего сообщения и даже его часть. А вот в виджете размером 2×2 будет виден только логотип чата и наклейка по количеству пропущенных сообщений. При этом и туда, и сюда можно нажать, чтобы попасть в чат и прочитать пропущенное сообщение.

Чаты из Telegram на рабочем столе

Перед тем, как писать статью, я попользовался и тем, и другим виджетом, и пришёл к выводу, что, во-первых, это штука совершенно необязательная и малополезная, а, во-вторых, уж если и пользоваться ей, то только в самом компактном варианте. Ну, смотрите сами.

Очевидно, что виджет сделан для того, чтобы переходить к основным чатам прямо с рабочего стола. Во всяком случае, мне для чего-то другого он не сгодился. Ответить на последнее сообщение он не позволяет, вспомогательного меню, вызываемого по удерживанию, не имеет, да и сообщение целиком, если оно длинное, не выводит. В результате от него одни неудобства:

Входящие сообщения могут увидеть посторонние;

Занимает много места и притягивает к себе всё внимание;

Более-менее удобен при использовании только 2 чатов;

Не позволяет ответить собеседнику напрямую.

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Может показаться, что виджет размером 2×2 будет ещё бесполезнее. Но это не совсем так — по крайней мере, если не требовать от него слишком многого. С помощью виджета вы сможете вынести себе на рабочий стол 4 любимых контакта, к которым обращаетесь чаще всего и переходить к диалогу с ними просто по нажатию на одну единственную кнопку. Так вы хотя бы сэкономите немного времени.

Однако для себя я решил, что не буду пользоваться ни тем, ни другим. Всё-таки чатов, к которым я обращаюсь, у меня гораздо больше. Куда эффективнее с этой точки зрения папки – благодаря им вы можете каталогизировать все чаты, группы и каналы по отдельным вкладкам и с удобством переключаться между ними в зависимости от новых сообщений. Виджет ничего этого не даёт, сильно ограничивая вас во взаимодействии со своими контактами.