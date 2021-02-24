В Telegram для Android появились виджеты. Как включить

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Иван Кузнецов 0

Виджеты как класс уже давно не появляются на Android. Несмотря на то что Google не удаляла их из своей операционки, многие из нас бросили их использовать, наверное, ещё в начале прошлого десятилетия. Мало того, что они зачастую не несли никакой практической пользы, так ещё и нагружали рабочий стол так, что он начинал тормозить, независимо от того, был у вас флагман или какой-нибудь проходной бюджетник. Однако в прошлом году Apple переосмыслила виджеты и заставила пользователей Android снова захотеть их себе. А раз этот элемент снова стал актуален, не стоит удивлять, что и разработчики тоже подтянулись.

Telegram

Telegram для Android получил поддержку виджетов

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Telegram для Android получил обновление за номером 7.5, основным нововведением которого стала поддержка виджетов. Теперь пользователи могут вынести на рабочий стол миниатюру приложения с чатами, каналами или группами, к которым они хотят иметь быстрый доступ, и обращаться к ним, не запуская приложения.

Как включить виджет Telegram

Для удобства пользователей разработчики предложили два вида виджета: 2×2 и 4×2. Эти цифры подразумевают количество слотов для иконок на рабочем столе, которое займёт виджет. Первый будет квадратным и займёт 2 слота по горизонтали и 2 по вертикали, а второй – прямоугольным и займёт 4 и 2 слота соответственно.

Виджеты Telegram

Виджеты есть двух размеров: 4×2 и 2×2

  • В предложенном списке выберите Telegram и размер виджета;
  • Выберите чаты для виджета и нажмите кнопку «ОК».

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В зависимости от размера виджета, который вы выберете, будет меняться и его содержимое. Если вы выберете виджет 4×2, то в окошке появится иконка чата, автор последнего сообщения и даже его часть. А вот в виджете размером 2×2 будет виден только логотип чата и наклейка по количеству пропущенных сообщений. При этом и туда, и сюда можно нажать, чтобы попасть в чат и прочитать пропущенное сообщение.

Чаты из Telegram на рабочем столе

Перед тем, как писать статью, я попользовался и тем, и другим виджетом, и пришёл к выводу, что, во-первых, это штука совершенно необязательная и малополезная, а, во-вторых, уж если и пользоваться ей, то только в самом компактном варианте. Ну, смотрите сами.

Сравнение виджетов

Слева — большой виджет, справа — маленький

Очевидно, что виджет сделан для того, чтобы переходить к основным чатам прямо с рабочего стола. Во всяком случае, мне для чего-то другого он не сгодился. Ответить на последнее сообщение он не позволяет, вспомогательного меню, вызываемого по удерживанию, не имеет, да и сообщение целиком, если оно длинное, не выводит. В результате от него одни неудобства:

  • Входящие сообщения могут увидеть посторонние;
  • Занимает много места и притягивает к себе всё внимание;
  • Более-менее удобен при использовании только 2 чатов;
  • Не позволяет ответить собеседнику напрямую.

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Может показаться, что виджет размером 2×2 будет ещё бесполезнее. Но это не совсем так — по крайней мере, если не требовать от него слишком многого. С помощью виджета вы сможете вынести себе на рабочий стол 4 любимых контакта, к которым обращаетесь чаще всего и переходить к диалогу с ними просто по нажатию на одну единственную кнопку. Так вы хотя бы сэкономите немного времени.

Однако для себя я решил, что не буду пользоваться ни тем, ни другим. Всё-таки чатов, к которым я обращаюсь, у меня гораздо больше. Куда эффективнее с этой точки зрения папки – благодаря им вы можете каталогизировать все чаты, группы и каналы по отдельным вкладкам и с удобством переключаться между ними в зависимости от новых сообщений. Виджет ничего этого не даёт, сильно ограничивая вас во взаимодействии со своими контактами.

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