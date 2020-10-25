В WhatsApp для Android появится разблокировка по лицу как на iOS

Защита биометрией – это одна из ключевых функций безопасности WhatsApp. Всё-таки там мы храним не только переписку с близкими, коллегами по работе и друзьями, но и используем мессенджер в качестве защищённого хранилища для конфиденциальных сведений. Поэтому совершенно логично желать обеспечить безопасность всего этого массива данных, например, при помощи отпечатка пальцев. Но поскольку сегодня дактилоскопия перестала быть единственным методом верификации, разработчики WhatsApp задумались о расширении доступных вариантов.

WhatsApp на Android можно убить одним сообщением. Опять

В бета-версии WhatsApp для Android обнаружилась поддержка верификации с использованием не только отпечатка пальца, но и лица. Раньше распознавание лиц было доступно только пользователям WhatsApp для iOS, хотя Android можно было разблокировать по лицу ещё задолго до того, как Apple придумала Face ID. Судя по описанию нововведения, оно включено в состав универсального способа подтверждения входа биометрией. То есть использование отпечатка или лица не нужно активировать отдельно. Для этого предусмотрен единый параметр в настройках мессенджера.

Разблокировка WhatsApp лицом

Разработчики WhatsApp не уточняют, будет ли новый способ верификации требовать наличия в смартфоне аппаратных датчиков распознавания лиц. Ведь Android поддерживает разблокировку по лицу уже давно, хоть и на основе программных алгоритмов. То есть такой способ распознавания в целом менее надёжен, чем аппаратное сканирование с использование ИК-сенсоров и 3D-датчиков, формирующих трёхмерное изображение лица, его рельефа и других особенностей. Но, скорее всего, вход в WhatsApp по лицу будет доступен всем без исключения.

Чем WhatsApp для Android лучше, чем для iOS

Почему я так думаю? Да потому что сегодня на рынке есть полтора Android-смартфона с 3D-сканером лица. И уж точно разработчики WhatsApp не стали бы заморачиваться ради их владельцев над интеграцией нового способа входа. Поэтому высока вероятность, что пользоваться входом по лицу смогут все пользователи, независимо от модели их смартфона. Главное, чтобы он имел фронтальную камеру и поддерживал программную методику распознавания лиц. Всё остальное за них сделает автоматика.

Как включить вход в WhatsApp по отпечатку

Включить вход в WhatsApp по лицу пока нельзя, а вот по отпечатку пальца – хоть сейчас:

Запустите WhatsApp и нажмите на три точки в правом верхнем углу;

Здесь выберите «Настройки» — «Аккаунт» — «Приватность»;

В открывшемся окне включите функцию входа по отпечатку;

Выберите период блокировки мессенджера после выхода.

Можно ли звонить через WhatsApp в браузере

С этого момента каждый раз, когда вы будете открывать WhatsApp, он будет требовать подтверждения входа отпечатком пальца. Может показаться, что это излишняя защита, но на самом деле она может сильно вас выручить, если вдруг кто-то, кому вы доверили, например, позвонить или посмотреть фотки, захочет ещё и прочесть вашу переписку. Тут-то требование отпечатка пальца его и остановит. Но поскольку сегодня многие смартфоны оснащаются подэкранным сканером, который работает из рук вон плохо, очень круто иметь возможность входить в WhatsApp по лицу.