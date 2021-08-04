В WhatsApp всё-таки появится реклама. Прямо в чатах!

WhatsApp уже давно не представляет из себя ничего особенно ценного. Люди постепенно начинают понимать, что Telegram не только не хуже, но по большинству показателей даже лучше. Поэтому, узнав, что хотя бы часть их знакомых перешла в мессенджер Павла Дурова, они следует их примеру, меняя WhatsApp на Telegram. Тем не менее, у многих до сих пор не получилось отказаться от WhatsApp, чтобы руководство мессенджера не делало. Но, судя по всему, с появлением рекламы его аудитория сильно поубавится.

Несмотря на то что пару лет назад руководство WhatsApp отказалось добавлять в мессенджер рекламу, она там всё-таки появится. Но, если первоначальный проект предусматривал появление рекламы в любых разделах приложения, кроме чатов, то теперь было решено встроить её прямо в чаты.

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За идеей встроить рекламу в чаты лежит два простых аспекта. Во-первых, так её гарантированно увидит больше людей, чем если бы объявления размещались где-нибудь в настройках, куда обычно никто не ходит. А, во-вторых, реклама в чатах будет основана на содержимом переписки пользователей.

Реклама в WhatsApp

Теперь стало ясно, зачем WhatsApp вводила новое соглашение безопасности и так рьяно настаивала на том, чтобы все поголовно его принимали. Оказывается, пользовательские данные, которые будет собирать мессенджер, будет использовать не Facebook, как сообщалось ранее, а непосредственно сам WhatsApp.

Но ведь сообщения в WhatsApp невозможно проанализировать, скажете вы, и будете правы. Сейчас мессенджер защищает переписку своих пользователей сквозным шифрованием даже в самых обычных чатах. Это отличает его от Telegram, который требует для активации end-to-end-протокола переходить в секретные чаты.

Значит, WhatsApp нужно как-то обойти ограничения сквозного шифрования, ведь ей нужно изучить то, что пишут пользователи. Поэтому разработчики мессенджера решили отказаться от сквозного шифрования в пользу так называемого гомоморфного. Это всё ещё шифрование, но чуть более лояльное, чем сквозное.

Гомофорфное шифрование – это такой вид шифрования, при котором допустимо производить определённые действия с зашифрованными данными. Благодаря ему можно предоставлять различные услуги, не раскрывая пользовательских данных, обеспечивая им достаточный уровень защиты.

Преимущество гомоморфного шифрования состоит в том, что оно не позволяет буквально прочесть содержимое человеку. То есть читать вашу переписку в WhatsApp разработчики мессенджера не смогут и так. Однако это не помешает специальным системам проанализировать их содержимое и построить на их основе рекламную выдачу.

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Насколько это безопасно, спросите? Ну, я хоть и не эксперт в области шифрования, но описание технологии указывает на надёжность гомоморфной методики. Другое дело – как на это вообще реагировать. Ведь, если подумать, то WhatsApp прямо на наших глаза попирает два непоколебимых устоя:

WhatsApp встраивает рекламу, и не просто рекламу, а таргетированную рекламу, основанную на наших переписках, тем самым врываясь в наше личное пространство;

WhatsApp осознанно идёт на даунгрейд защиты наших переписок, отказываясь от использования сквозного шифрования лишь бы подсунуть нам рекламу, и не куда-нибудь, а прямо в чаты.

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Как на это реагировать, спросите? Ну, моя реакция очевидна: я не намерен терпеть подобного к себе отношения, и вряд ли продолжу пользоваться WhatsApp. Ведь вместо того, чтобы монетизировать мессенджер так, как это делает Telegram, WhatsApp решила пойти по самому простому и невыгодному для пользователей пути.

Несмотря на то что WhatsApp никогда не был моим основным мессенджером, время от времени я пользовался им по работе и для общения с людьми, у которых нет Telegram. Если в мессенджере появится реклама, ноги моей там больше не будет, пусть ради этого и придётся потерпеть некоторые неудобства.