Узнать пароль от аккаунта Google, если пользователь его забыл, довольно сложно. В таком случае восстановление доступа превращается в настоящий квест с непредсказуемым результатом, но разработчики платформы придумали, как облегчить жизнь пользователям. Google добавила селфи-видео как способ входа в аккаунт. Это резервный вариант на случай, если вы забыли пароль, потеряли телефон или остались без привычного устройства для подтверждения личности. Функция уже начала появляться у пользователей, и проверить, доступна ли она вам, можно на странице настроек аккаунта.

Вход в Google по селфи-видео — как это работает

Селфи-видео — это дополнительный способ входа, а не замена паролю или другим методам. «Selfie video is a new way to get into your account», — пишет Google, подчёркивая, что это опция на случай, если вы заблокированы или без привычного телефона и компьютера.

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Смысл в том, чтобы у вас было больше запасных вариантов вернуть доступ. Google прямо позиционирует это как продолжение работы над гибкими способами входа — рядом с ключами доступа (passkeys) и доверенными контактами для восстановления.

Как сделать вход по селфи в настройках Google

Сама настройка несложная. По описанию Google, вам нужно посмотреть в камеру устройства и выполнить несколько коротких движений головой, чтобы камера захватила лицо с разных ракурсов.

Настроить вход по селфи

Дальше механика такая:

Один раз записываете эталонное селфи-видео в настройках аккаунта. Если позже не получается войти, снимаете новое короткое видео. Система сравнивает свежее видео с сохранённым и подтверждает, что это действительно вы.

То есть повторное селфи и есть механизм восстановления доступа: не нужно вспоминать пароль или ждать код, если вы вдруг остались без своих устройств.

Насколько безопасен вход по селфи-видео в Google

Главный вопрос к любому биометрическому входу — куда девается видео с лицом. Google утверждает, что селфи-видео остаётся под вашим контролем: оно записывается и хранится с вашего согласия, и его можно удалить в любой момент в настройках аккаунта.

Также заявлено, что видео используется только для входа, если вы сами не разрешите другое применение, и что оно зашифровано при хранении. От дипфейков и чужих фото Google защищается несколькими слоями: сверяет новое видео с сохранённым и требует выполнить простые движения, чтобы доказать, что это живая съёмка, а не подставленная картинка.

Стоит ли включать вход в Google-аккаунт по селфи-видео

Функция полезна прежде всего тем, кто периодически теряет доступ к аккаунту: забывает пароли, часто меняет телефоны или боится остаться без единственного устройства с кодами подтверждения. Как ещё один запасной вход селфи-видео здесь выглядит разумно.

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Селфи-видео — это ещё один резервный способ входа, а не революция в безопасности. Если для вас реальна ситуация «остался без телефона и не помню пароль», это удобная подстраховка. Если запасные варианты уже настроены, можно спокойно не торопиться и сначала посмотреть, как функция поведёт себя на практике. В любом случае решение остаётся за вами: включить, а потом при желании удалить видео можно в настройках аккаунта.