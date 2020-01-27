Облачные сервисы сильно упростили обмен файлами между устройства. Ведь всего-то и нужно, что залить нужное вложение в облако и поделиться ссылкой с получателем. Казалось бы, что может быть удобнее? Тем не менее, сервис AirDrop от Apple по-прежнему не сдаёт своих позиций и продолжает пользоваться популярностью, обеспечивая возможность обмена данными по беспроводному соединению вне зависимости от наличия интернета или доступа к облачным платформам. Сказывается особый принцип работы, при котором задействуется и Wi-Fi, и Bluetooth, благодаря чему достигается высокая скорость передачи, даже если связи с сотовой сетью нет. Поэтому было бы странно, если бы Google не захотела реализовать что-то похожее на Android.

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Мы уже рассказывали о том, что Google работает над созданием собственной альтернативы AirDrop. Изначально проект носил название Fast Sharing, указывая на высокую скорость передачи данных, однако потом его переименовали в Nearby Sharing, очевидно, подчёркивая, что теперь передача будет не столько быстрой, сколько близкой. Другое дело, что до настоящего момента это были только догадки, основанные на небольших отсылках, содержащихся в исходном коде Android. Но теперь мы всё знаем наверняка.

Что такое Nearby Sharing

Разработчики из команды XDA смогли извлечь из Android Open Source Project APK-файл сервиса Nearby Sharing и запустили его на смартфонах Pixel 2 XL и Pixel 4. Несмотря на то что работу сервиса нельзя назвать бесшовной, он исправно функционирует уже сейчас и позволяет передавать выбранные файлы на довольно высокой скорости. Во всяком случае, как видно на видео, пакет из четырёх снимков был передан практически мгновенно. Это значит, что Google удалось добиться примерно сопоставимой с AirDrop скорости, колеблющейся в пределах 18-20 МБ/с.

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Судя по описанию Nearby Sharing, предложенному системой, Google, как и Apple, задействует для передачи данных и Wi-Fi, и Bluetooth. Их гибрид позволяет развивать довольно высокую скорость и не только не тратить время на загрузку данных в облако, но и не расходовать интернет-трафик, потому что передача происходит локально, не задействуя сотовые данные или беспроводные точки доступа. При этом рекомендованное расстояние, на котором может работать Nearby Sharing, ограничивается 1 футом, или примерно 30 сантиметрами. Получается нечто вроде NFC на максималках, но никак не аналог AirDrop, который работает на расстоянии нескольких десятков метров.

Когда выйдет Nearby Sharing

Судя по тому, что мы увидели, до выхода Android 11 Nearby Sharing должен претерпеть работы по оптимизации, потому что сейчас все действия нужно совершать вручную. Даже для того, чтобы согласиться на приём файла, пользователю нужно запустить интерфейс сервиса из пункта управления и, дождавшись сопряжения, которое происходит довольно долго, подтвердить приём файлов. Всё это слишком нудно и сложно, учитывая, что AirDrop в этом плане куда более автоматизирован. Он устанавливает соединение автоматически в фоновом режиме, а пользователю остаётся только принять файл, не говоря уже об отсутствии необходимости находиться в непосредственной близи от отправителя.

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Почему Google не могла увеличить расстояние передачи данных хотя бы до 5-10 метров, доподлинно неизвестно. Возможно, тут свою роль сыграли патенты Apple с описанием методики работы AirDrop, права на использование которых у Google не было. А платить основному конкуренту роялти за фактически лицензирование её технологии сулит не только постоянные и большие расходы расходы, но и – пусть и частичную – потерю авторитета в глазах пользователей. Поэтому, решили в Google, пусть уж лучше будет так, как есть. Ну, по крайней мере, эта версия звучит вполне оправданно и логично.