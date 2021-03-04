Видеозвонки в WhatsApp с компьютера вышли официально. Как звонить

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что недавно WhatsApp оказался в центре скандала из-за новых правил конфиденциальности, в соответствии с которыми данные пользователей мессенджера будут передаваться Facebook, его аудитория почти не сократилась. Нет, часть пользователей, безусловно, переехала в Telegram, который стал главным бенефициаром этого скандала, но подавляющее большинство осталось. Поэтому, чтобы выразить им свою благодарность, WhatsApp запустил новую функцию, которую обещал выпустить уже давно, — аудио- и видеозвонки в десктопном приложении.

Видеозвонки в WhatsApp

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Сегодня, 4 марта, WhatsApp официально запустил функцию аудио- и видеозвонков для десктопных платформ. Очевидно, что разработчики торопились, чтобы, так сказать, перехватить негативную повестку и предложить недовольным пользователям давно обещанное нововведение. Это хорошо видно по ограничениям, с которыми столкнулась аудитория мессенджера:

  • Обновление с аудио- и видеозвонками доступно только на Windows и Mac, а на ChromeOS и Linux выйдет позже;
  • Функция аудио- и видеозвонков включается не у всех даже после установки обновления;
  • Даже те, кому повезло активировать нововведение, могут звонить одновременно только одному человеку;
  • Групповые звонки для десктопных платформ появятся позднее – с выходом следующего обновления.

Как звонить по WhatsApp с компьютера

Несмотря на то что WhatsApp активирует функцию аудио- и видеозвонков принудительно, применяя необходимые изменения у себя на серверах, пренебрегать обновлением всё равно не стоит. В конце концов, именно оно закладывает основу для работы нововведения. Поэтому, если не обновиться, рассчитывать на включение новой функции не стоит. А, если вы уже обновились, то просто следуйте инструкции ниже, она обеспечит вам вербальную связь с внешним миром.

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Как звонить в WhatsApp

Позвонить в WhatsApp по видеосвязи на компьютере могут только те, кто установил последнее обновление. Скриншот с сайта beebom.com

  • Убедитесь, что камера и микрофон подключены или активны, если они встроены;
  • Выберите чат с нужным собеседником и нажмите на кнопку видеозвонка и дождитесь приёма вызова.

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Обратите внимание, что в интерфейсе десктопного приложения WhatsApp доступно две кнопки: камера и телефонная трубка. Нажатие на первую приведёт к созданию видеоконференции, а на вторую – инициирует голосовой вызов. При этом из любого режима всегда можно переключиться на другой. Для этого необходимо в окне вызова нажать на соответствующую кнопку. Если вы в видеоконференции – нажимайте на трубку, а если в аудио – то наоборот. При желании вы можете остаться в видеочате, но при этом отключить веб-камеру.

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Неудобно, что для общения по аудио- или видеосвязи в WhatsApp необходимо обязательно держать рядом с собой смартфон. Более того, он всё время должен быть включен, потому что именно через него проходят все вызовы. Поэтому будьте готовы к тому, что трафик, который вы потратите во время своих видеоконференций, пойдёт в зачёт на вашем мобильном тарифе. Если у вас ограниченный объём сотовых данных, лучше подключиться к доступной сети Wi-Fi либо, если такой возможности нет, вести беседу по аудиосвязи.

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