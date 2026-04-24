Мошенники регулярно угоняют аккаунты в мессенджерах. Вот недавно писал о том, как мошенники взламывают MAX и что с этим делать. Но этим угрозы не ограничиваются: вирус на телефоне может появиться незаметно и работать месяцами, пока вы об этом не узнаете. В 2026 году ситуация стала серьезнее: появились трояны с искусственным интеллектом и вредоносное ПО, которое попадает на смартфон прямо с завода. Объясняю все по порядку: что это такое, как попадает и что делать.

Бывают ли вирусы на Android

Строго говоря, классических вирусов (самокопирующихся программ) на Android почти нет. То, что принято называть вирусом на Android, правильнее называть вредоносным ПО. Но для простоты в тексте буду использовать оба термина как синонимы, ведь именно так это слово понимает большинство людей. А вы, пытаясь попасть в любимые мессенджеры, не забывайте об опасности клонов Telegram.

Вредоносное ПО на Android делится на несколько типов, каждый из которых делает что-то свое:

трояны: маскируются под обычные приложения, перехватывают SMS, крадут данные банковских карт и пароли;

По данным аналитиков компании F6, около 1.5% Android-устройств в России заражены различными вредоносными программами. При выборке в 100 миллионов устройств это почти полтора миллиона смартфонов.

Каждый 67-й Android-смартфон в России заражён вредоносным ПО.

Как попадает вирус на телефон

Скачать вирус на Android проще, чем кажется. Основные пути заражения:

APK-файлы из сторонних источников (самый распространенный вариант). Вирус на Android через APK попадает, когда пользователь скачивает приложение не из официального магазина: с незнакомых сайтов, через Telegram, через ссылки в SMS;

попадает, когда пользователь скачивает приложение не из официального магазина: с незнакомых сайтов, через Telegram, через ссылки в SMS; фишинговые ссылки в мессенджерах и SMS (сообщение с «важным» файлом или ссылкой от незнакомца или даже знакомого с зараженного устройства);

поддельные приложения в Google Play (редко, но бывает). Такие программы удаляют быстро, но сотни тысяч успевают скачать;

зараженный Wi-Fi (подключение к чужой незащищённой сети может дать злоумышленнику доступ к трафику);

зараженная прошивка (об этом подробнее в следующем разделе).

Отдельно стоит сказать про приложения с вирусами на Android в публичных чатах. Мошенники активно рассылают зараженные файлы в домовых чатах, группах по интересам и даже в рабочих переписках под видом архивов с фото, видео или «важных документов». А еще могут взломать телефон по фото, если неправильно настроить разблокировку экрана.

Главный источник заражения — APK-файлы из сторонних источников и ссылки в мессенджерах.

Какие вирусы на Android появились в 2026 году

2026 год принес несколько по-настоящему неприятных находок. Новый вирус для Android крадет данные, и это уже не абстрактная угроза, а конкретные задокументированные случаи:

Keenadu — самая необычная угроза начала 2026 года. Лаборатория Касперского обнаружила его на более чем 13 000 новых Android-смартфонов, причем почти 9 000 из них в России. Главная особенность: вирус попадает на устройство еще до его покупки, внедряясь в прошивку на этапе производства или при перепрошивке. Маскируется под системные компоненты. Основная цель — рекламное мошенничество: зараженный телефон в фоне накручивает переходы по рекламным ссылкам. Более опасные версии крадут фото, переписку, банковские данные и геолокацию.

В 2026 году появились вирусы с искусственным интеллектом и вредоносное ПО, встроенное в смартфон прямо на заводе.

Обсудить угрозы и способы защиты можно в телеграм-чате AndroidInsider.ru — там отвечают на конкретные вопросы не только читатели, но и авторы сайта.

Как понять, что на телефоне вирус

Прямых признаков без проверки нет, ведь вирус в телефоне Android специально маскируется. Но есть косвенные сигналы, которые должны насторожить:

телефон тормозит и перегревается без видимой нагрузки (возможно, работает майнер или рекламное ПО);

батарея разряжается заметно быстрее, чем обычно;

мобильный трафик растет, хотя вы ничего не скачиваете (фоновые процессы отправляют данные);

в списке приложений появились незнакомые программы, которые вы не устанавливали;

реклама появляется там, где ее не должно быть: в шторке уведомлений, на рабочем столе, поверх других приложений;

знакомые жалуются, что получают от вас странные сообщения (троян рассылает вирус по вашим контактам);

экран блокируется баннером с требованием оплаты.

Если наблюдаете два-три признака одновременно, это уже серьезный повод проверить телефон. Прослушка на Android и слежка внешне вообще никак не проявляются. Обнаружить их можно только через проверку разрешений и трафика.

Как проверить телефон на вирусы

Первый инструмент — встроенный в Android. Google Play Protect сканирует установленные приложения автоматически. Чтобы запустить вручную:

Откройте Google Play. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу. Выберите «Play Protect» и нажмите «Проверить».

Проверка Android на вирусы через сторонний антивирус дает более детальный результат. Из проверенных в России вариантов — Kaspersky для Android, Dr.Web Light, ESET Mobile Security. Все доступны в Google Play и RuStore бесплатно в базовой версии. Нужно ли ставить антивирус на Android , разбирал подробно. Если коротко: при осторожном использовании Google Play Protect достаточно, но если вы периодически ставите APK из сторонних источников, то дополнительный антивирус не помешает.

Дополнительная проверка: зайдите в «Настройки — Приложения» и просмотрите весь список. Неизвестные приложения, которые вы не устанавливали, — тревожный сигнал. Отдельно проверьте «Настройки — Безопасность — Администраторы устройства»: там не должно быть ничего постороннего.

Google Play Protect — базовая защита, которая уже есть на каждом Android-смартфоне.

Как удалить вирус на Android

Если проверить телефон на вирусы удалось и угроза найдена, действуйте последовательно.

Сначала отключите интернет (это прервет связь вредоноса с сервером злоумышленника). Затем загрузитесь в безопасном режиме: зажмите кнопку питания, удерживайте нажатие на «Выключить» до появления предложения войти в безопасный режим. В этом режиме сторонние приложения не запускаются (можно спокойно удалить подозрительное).

Удалить вирус с телефона, если это баннер-вымогатель, сложнее. Но безопасный режим помогает и здесь: баннер в нем не работает, можно добраться до приложений и удалить виновника. Если не помогает — сброс до заводских настроек. Данные при этом удалятся, поэтому заранее сделайте резервную копию через Google One.

Удалить вирус на Android типа Keenadu, встроенного в прошивку, обычными способами нельзя (он системный). В этом случае только перепрошивка через официальный образ производителя или обращение в сервисный центр.

Безопасный режим Android — главный инструмент при удалении вируса.

Защита Android от вирусов на телефоне

Приложения без вирусов на Android гарантированно получаете только из официальных магазинов (Google Play, RuStore, AppGallery). Это не стопроцентная защита, но риск заражения снижается многократно. Установка APK из сторонних источников — главная дверь для большинства угроз. При этом нас пугают, что смартфон может взорваться из-за VPN.

Несколько правил, которые реально работают:

никогда не открывайте APK-файлы, полученные в мессенджерах, даже от знакомых (их устройство могло быть заражено);

проверяйте разрешения при установке: приложение-фонарик не должно просить доступ к SMS и контактам;

регулярно обновляйте Android и приложения (большинство обновлений закрывают уязвимости);

не подключайтесь к незнакомым Wi-Fi сетям без крайней необходимости;

включите Google Play Protect, если он выключен — «Настройки — Безопасность — Play Protect».

Главное правило защиты: устанавливать приложения только из официальных магазинов и никогда не открывать APK из мессенджеров.

Что будет, если скачать вирус на телефон, подробно объясняли отдельно. Спойлер: от слитых банковских данных до полной потери доступа к устройству.