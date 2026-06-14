Chrome по умолчанию работает неплохо, но из коробки он раскрывает далеко не весь потенциал. Большинство пользователей даже не догадываются, что внутри браузера спрятано несколько настроек, которые заметно ускоряют загрузку страниц на Android, причём бесплатно и без сторонних приложений. Если же дело совсем не в настройках, возможно, пора сменить браузер, мы собрали 7 лучших браузеров для Android в 2026 году на замену Chrome. А пока покажу, как разогнать именно Chrome.

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Как ускорить загрузку страниц в Chrome

Самая доступная из трёх настроек и при этом одна из самых полезных. Функция предзагрузки страниц работает так: когда вы открываете сайт, Chrome предугадывает, на какие ссылки вы нажмёте дальше, и подгружает их заранее в фоне. В итоге страница открывается мгновенно, а не грузится с нуля после тапа.

По умолчанию предзагрузка включена в стандартном режиме, который делает осторожные прогнозы. А вот расширенная предзагрузка охватывает заметно больше страниц, и шанс, что нужная ссылка уже подгружена, резко растёт.

Откройте Chrome, зайдите в «Настройки». Выберите «Конфиденциальность и безопасность», затем «Предзагрузка страниц». Отметьте пункт «Расширенная предзагрузка».

Раз уж зашли в раздел конфиденциальности, заодно загляните и в разрешения приложений. Недавно я проверил разрешения на выходных и удалил пять приложений, которым доверял, результат удивил.

Как уменьшить задержку при загрузке сайтов

Тут уже идём в скрытые флаги. Протокол QUIC от Google это современная замена устаревшему TCP. Если по-простому, он сокращает задержки при установке соединения, и совместимые сайты грузятся быстрее и отзывчивее. По умолчанию QUIC в Chrome выключен, включать придётся вручную.

В адресной строке наберите Chrome://flags/. В поиске по флагам введите Experimental QUIC protocol. Нажмите на значение Default, выберите Enabled и перезапустите браузер.

На быстром Wi-Fi разницу можно и не заметить, а вот на медленном или нестабильном интернете сайты грузятся ощутимо быстрее. Особенно выручает в дороге и в местах со слабым сигналом. Кстати, свежие подборки скрытых настроек Android мы регулярно выкладываем в нашем Telegram-канале, заглядывайте.

Как сделать прокрутку в Chrome плавнее

Третий флаг отвечает не за скорость интернета, а за плавность самого браузинга. При включённой GPU-растеризации Chrome перекладывает часть задач по отрисовке страниц с процессора на графический чип.

Графический процессор обрабатывает тысячи операций параллельно, поэтому страницы рендерятся эффективнее, а прокрутка и анимации становятся плавнее. Бонусом разгружается основной процессор, и общая отзывчивость телефона тоже подрастает. Включается так же:

введите в адресной строке Chrome://flags/. в поиске наберите GPU rasterization. в выпадающем меню смените Default на Enabled и перезапустите браузер. Кстати, и QUIC, и GPU-растеризация доступны не только на Android, но и на ChromeOS, Windows, Linux и Mac.

Правда, если телефон при активном сёрфинге начинает заметно греться, дело может быть не в браузере. Однажды я решил проблему перегрева Android, изменив всего одну настройку фонового приложения.

Почему Chrome тормозит на Android

Если страницы открываются медленно, проще всего обвинить железо, но дело часто в самих настройках браузера. Chrome из коробки уступает по скорости тому же браузеру Samsung, поэтому пара правок реально меняет ощущения от скорости работы Хрома на Андроид.

Хотя совсем со счетов железо тоже не списать. Если планируете обновляться, посмотрите 7 лучших смартфонов, которые точно потянут Android 17 без тормозов, на них браузер летает и без всяких флагов.

И ещё момент про память. Сейчас даже 8 ГБ оперативки Google считает устаревшим объёмом, а от неё напрямую зависит, сколько вкладок Chrome удержит без перезагрузки. Пробуйте настроить у себя и делитесь впечатлениями в нашем чатике в МАКС.