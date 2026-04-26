Недавно МВД рассказало об опасных сайтах в интернете и предупредило не заходить на ресурсы вне зоны .ru. Теперь эстафету подхватили сами операторы связи и решили взять безопасность пользователей в свои руки. Буквально. Абоненты Т-Мобайл, Ростелекома и МТС начали получать уведомления о том, что им уже подключили услугу «Защита интернета». Не спросили, не предупредили заранее. Просто подключили. Пользователь с Пикабу написал об этом коротко и по существу: «Чего?!». Пост собрал больше тысячи лайков за сутки. Что происходит, как это работает и что с этим делать?

Услуга «Защита интернета» — что это

Если коротко: оператор начинает фильтровать ваш интернет-трафик на уровне своей сети. Никакое приложение устанавливать не нужно. То есть все происходит на серверах оператора, до того как запрос вообще дойдет до вашего смартфона.

Работает это через DNS-фильтрацию. Когда вы открываете сайт, ваш телефон сначала запрашивает его адрес у DNS-сервера оператора. Если сайт есть в базе опасных ресурсов, вместо него вы получаете страницу-заглушку с предупреждением. Блокировка интернета в России через операторов таким образом происходит незаметно и мгновенно.

Вот что уже работает или запускается у конкретных операторов:

Ростелеком запустил сервис с 1 декабря 2025 года (по официальным данным, заблокировано 400 000 попыток перехода на фишинговые ресурсы);

Т-Банк подключил «Защиту интернета» в Т-Мобайл без согласия абонентов (именно это спровоцировало волну возмущения);

без согласия абонентов (именно это спровоцировало волну возмущения); МТС предлагает услугу «Интернет-защитник» на основе базы Лаборатории Касперского;

на основе базы Лаборатории Касперского; Билайн тестирует DPI-систему нового поколения, которая умеет распознавать не только опасные сайты, но и категории трафика целиком.

База опасных сайтов у Ростелекома уже содержит более 50 000 записей и обновляется автоматически ежедневно. Звучит как польза. И отчасти так и есть. Но есть нюанс, о котором ниже.

Фильтрация работает без приложений и без вашего ведома.

Какие сайты блокирует «Защита интернета»

Официальная версия выглядит разумно. В базу попадают:

поддельные страницы банков, маркетплейсов и платежных систем;

сайты, распространяющие вредоносное ПО и вирусы;

мошеннические ресурсы с фейковыми розыгрышами и инвестициями;

фишинговые копии Госуслуг и государственных сервисов.

Защита интернета на Android в таком виде — это реально полезная вещь. Большинство заражений происходит именно через переходы по ссылкам на мошеннические сайты. Автоматическая блокировка таких ресурсов снижает риск.

Но вот в чем проблема. Технология DPI, которую тестирует Билайн, работает принципиально иначе. Она не просто сверяет адрес сайта со списком — она анализирует зашифрованный трафик и умеет блокировать целые категории: VPN-сервисы, мессенджеры, онлайн-игры, социальные сети. Включили вам «Защиту интернета» якобы от мошенников, а инструмент создан с запасом возможностей, далеко выходящих за пределы фишинга.

Технология, которую внедряют «для защиты от мошенников», умеет блокировать все.

Еще один неприятный момент: не открываются сайты на телефоне не только мошеннические. Автоматически пополняемая база иногда блокирует легитимные ресурсы по ошибке. Механизма оспаривания блокировки для рядового пользователя практически нет.

Как отключить «Защиту интернета» на Android

Хорошая новость: отключить можно. Способы зависят от вашего оператора связи.

Т-Мобайл:

Откройте приложение Т-Мобайл или зайдите в личный кабинет на сайте. Перейдите в раздел «Услуги» или «Мои услуги». Найдите «Защита интернета» и нажмите «Отключить». Подтвердите отключение.

Ростелеком:

Зайдите в личный кабинет на сайте rt.ru. Перейдите в раздел «Управление услугами». Найдите услугу защиты трафика и отключите её.

МТС («Интернет-защитник»):

Откройте приложение «Мой МТС». Перейдите в раздел «Услуги». Найдите «Интернет-защитник» и отключите.

Если найти услугу в личном кабинете не получается — звоните на горячую линию оператора и просите отключить принудительно подключённую услугу фильтрации трафика.

Настоящие способы защиты в интернете

Операторская фильтрация — это не защита, а подстраховка. Она ловит только то, что уже попало в базу. Новые мошеннические сайты регистрируются быстрее, чем обновляются списки. Реальная безопасность в интернете строится иначе.

Вот что реально работает:

браузер Chrome с включенным «Безопасным просмотром» проверяет сайты в реальном времени через базу Google;

Яндекс Браузер с нейросетевой защитой от фишинга анализирует более 100 факторов при каждом переходе;

Google Play Protect сканирует установленные приложения и предупреждает об опасных;

проверка адресной строки перед вводом данных (замочек в браузере) не гарантирует безопасность, но неверный адрес виден сразу;

разные пароли для разных сервисов (утечка одного не открывает доступ ко всему остальному);

игнорирование ссылок из SMS и мессенджеров (большинство фишинговых атак начинается именно с них).

Защита Android через операторский сервис снижает один конкретный риск — переход на уже известный мошеннический сайт. Но она не спасает от новых угроз, не помогает при уже установленном вирусе и не заменяет элементарную цифровую гигиену.

Операторская фильтрация ловит только известные угрозы.

Безопасность Android — это привычки, а не одна включенная услуга. Оператор не несет ответственности за то, что вы сами нажмете не на ту ссылку.