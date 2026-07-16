Сразу после того, как VK наряду с MAX и другими сервисами удалили из Google Play, ВКонтакте начала предлагать пользователям переходить на домен vk.ru вместо привычного vk.com. Соцсеть уверяет, что это тот же сервис, только быстрее и надёжнее. На фоне свежих новостей вокруг VK у многих сразу возникает вопрос: это косметика или сигнал о более серьёзных изменениях. Разберём, что именно поменялось, кого это касается и нужно ли вообще что-то делать прямо сейчас.

Что произошло с адресом ВКонтакте

Рассылка уведомлений началась 16 июля. ВКонтакте стала отправлять пользователям сообщения с предложением переходить на домен vk.ru вместо vk.com. В сообщении сказано, что по ссылке vk.ru «все тот же ВКонтакте, но быстрее и надежнее, чем vk.com». То есть речь именно о смене адреса, а не о новом приложении или отдельном сервисе.

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Если вы просто открываете ВКонтакте в браузере или через приложение и не заглядываете в адресную строку, для вас на первый взгляд ничего не поменялось. Но соцсеть явно хочет, чтобы именно домен vk.ru стал основным.

vk.ru вместо vk.com — что поменяется

Главное, что стоит понять: функциональность остаётся прежней. Как отметили разработчики, все возможности, приложения и дизайн сохраняются. Лента, сообщения, музыка, видео, группы — всё на своих местах. Разница, по версии соцсети, в доступности и скорости. В уведомлении говорится, что из-за технических нюансов vk.ru всегда доступен, а еще открывается и работает быстрее, чем vk.com. Проверить, на каком адресе вы находитесь, можно в строке браузера.

Здесь есть нюанс для тех, кто пользуется телефоном. На компьютерах адресная строка обычно сверху, а на телефонах бывает по-разному: в Яндекс Браузере и Safari снизу, в Chrome сверху. Если вы давно задумывались о смене браузера, у нас есть материал про 7 альтернатив Google Chrome.

Как перейти на vk.ru: простая инструкция

Никакой сложной процедуры соцсеть не предлагает. В уведомлении сказано, что для перехода на vk.ru нужно просто поменять .com на .ru в адресной строке. Если коротко, то в браузере это делается так:

Откройте ВКонтакте и посмотрите на адресную строку. Если там указано vk.com, замените окончание .com на .ru. Нажмите переход и при желании обновите закладку на новый адрес.

Соцсеть также просит рассказать о новом адресе окружению. В сообщении говорится: «А если вы уже здесь, расскажите про vk.ru друзьям, чтобы все пользовались ВКонтакте удобно». Это уже не техническая необходимость, а скорее просьба помочь с распространением нового домена.

Почему ВКонтакте меняет домен и при чём тут санкции

В настоящее время причина изменений не раскрывается. Поэтому всё, что связывает смену домена с внешними ограничениями, — это контекст, а не подтверждённое объяснение. Контекст, впрочем, важный. Ранее Европейский союз ввёл в отношении VK санкции. Кроме того, приложение удалили из Google Play.

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Прямой связи между этими событиями соцсеть не подтверждает, так что делать однозначные выводы преждевременно. Но если вы уже сталкивались с тем, что приложение сложно найти в Google Play, важно понимать: сама смена адреса сайта проблему с магазином приложений не решает — это разные истории.