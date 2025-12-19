Владимир Путин объяснил, для чего нужен мессенджер MAX и почему заблокировали WhatsApp

Герман Вологжанин

В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина, обратиться к президенту смог техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom. Он попросил главу государства подписаться на свой канал в MAX, а также задал несколько вопросов относительного национального мессенджера. В частности, техноблогер поинтересовался причинами создания MAX и целесообразностью блокировок иностранных мессенджеров в России.

Владимир Путин объяснил, для чего нужен мессенджер MAX и почему заблокировали WhatsApp. Владимир Путин ответил на вопросы про MAX. Фото.

Владимир Путин ответил на вопросы про MAX

Зачем нужен мессенджер MAX

Получив слово, Валентин Петухов спросил, действительно ли настолько важным было создание национального мессенджера, на что Владимир Путин ответил:

У нас, в принципе, все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера. И теперь можно с уверенностью сказать — и это очень важно — что Россия добилась полного цифрового суверенитета.

В качестве дополнительных преимуществ MAX президент отметил:

Есть ряд услуг, которые мы можем оказывать нашим гражданам через национальную систему MAX. Таких услуг, которых раньше мы оказывать не могли по целому ряду обстоятельств, в том числе и по соображениям безопасности. Поэтому это точно совершенно правильный шаг.

Таким образом, цель создания MAX — достижение полного цифрового суверенитета и предоставление государственных услуг. При этом, что мешает предоставлять те же госуслуги через одноименный портал, и как цифровой суверенитет России соотносится отсутствием отечественного «железа» в потребительском секторе, президент не уточнил.

Почему заблокировали WhatsApp

Также техноблогер Wylsacom поинтересовался о «конкуренции» с другими мессенджерами вне контекста блокировок, который добавил сам президент:

В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном: в соблюдении российских законов. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению и так далее.

В этой связи неясно, политическое руководство какой страны мешает Telegram соблюдать российские законы. Возможно, ответ на него последует уже в ходе следующей пресс-конференции, когда MAX станет абсолютно безальтернативным средством коммуникации.

