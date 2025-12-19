Владимир Путин объяснил, для чего нужен мессенджер MAX и почему заблокировали WhatsApp

В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина, обратиться к президенту смог техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom. Он попросил главу государства подписаться на свой канал в MAX, а также задал несколько вопросов относительного национального мессенджера. В частности, техноблогер поинтересовался причинами создания MAX и целесообразностью блокировок иностранных мессенджеров в России.

Зачем нужен мессенджер MAX

Получив слово, Валентин Петухов спросил, действительно ли настолько важным было создание национального мессенджера, на что Владимир Путин ответил:

У нас, в принципе, все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера. И теперь можно с уверенностью сказать — и это очень важно — что Россия добилась полного цифрового суверенитета.

В качестве дополнительных преимуществ MAX президент отметил:

Есть ряд услуг, которые мы можем оказывать нашим гражданам через национальную систему MAX. Таких услуг, которых раньше мы оказывать не могли по целому ряду обстоятельств, в том числе и по соображениям безопасности. Поэтому это точно совершенно правильный шаг.

Таким образом, цель создания MAX — достижение полного цифрового суверенитета и предоставление государственных услуг. При этом, что мешает предоставлять те же госуслуги через одноименный портал, и как цифровой суверенитет России соотносится отсутствием отечественного «железа» в потребительском секторе, президент не уточнил.

Почему заблокировали WhatsApp

Также техноблогер Wylsacom поинтересовался о «конкуренции» с другими мессенджерами вне контекста блокировок, который добавил сам президент:

В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном: в соблюдении российских законов. Проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению и так далее.

В этой связи неясно, политическое руководство какой страны мешает Telegram соблюдать российские законы. Возможно, ответ на него последует уже в ходе следующей пресс-конференции, когда MAX станет абсолютно безальтернативным средством коммуникации.