Вот это поворот: Google Play назвали главным источником вирусов для Android

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Иван Кузнецов 0

Google Play, а не альтернативные источники софта, является основным источником распространения вредоносных приложений для Android. Это подтвердили эксперты компании NortonLifeLock, специализирующейся на исследованиях в области информационной безопасности, и Института программного обеспечения IMDEA в Мадриде. Несмотря на то что Google заявляет свой каталог как одну из самых надёжных и безопасных платформ распространения ПО, именно через него большинство пользователей Android скачивают вредоносный софт себе на смартфоны.

Вирусы в Google Play

Google Play — самый главный источник вредоносного ПО для Android

Почему в Google Play нет многих крутых приложений и что с этим делать

Если верить результатам исследования, 67,2% всех вредоносных атак на пользователей Android были совершены с помощью Google Play. Эксперты сделали такой вывод, проанализировав данные 12 миллионов смартфонов, на которые было установлено около 8 миллионов приложений.

Вирусы в Google Play

Вирусы для Android

Вредоносное ПО — это не только вирусы и трояны, но и рекламные приложения

В общей сложности анализ вёлся на протяжении 4 месяцев, поэтому выборку можно считать вполне релевантной. Правда, нужно понимать, что вредоносная атака – это не только попытки украсть денежные средства со счетов жертвы, но и более лайтовые сценарии вроде заражения рекламным ПО, так же известным, как Adware.

Причина, по которой большинство вредоносных приложений скачивается именно из Google Play, состоит в том, что большинство пользователей не пользуется альтернативными магазинами софта. На официальный каталог Google приходится более 87% всех загрузок приложений на Android, а на остальные – чуть более 10%.

Как видите, разброс довольно существенный. Поэтому особенно удивляться тому, что Google Play выступает главным распространителем вирусного ПО, не приходится. Механизмы безопасности Google, работают достаточно эффективно, а такие цифры загрузок вредоносных приложений проистекают из популярности официального каталога для Android.

Опасен ли Google Play

Google Play

Говорят, что Google Play — самый безопасный каталог приложений. По сути, так и есть

Google не врёт, когда говорит о том, что в процентном соотношении вредоносных приложений в Google Play меньше, чем где-либо ещё. Это действительно так. Более того, в Google Play в принципе меньше такого рода ПО даже безотносительно ассортимента. Другое дело, что пользователи, как правило, предпочитают скачивать софт только из официального каталога, провоцируя рост числа заражений своих устройств.

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Можно ли с этим бороться? Очевидно, что нет. Ведь, если учесть, в каких объёмах пользователи Android, которых насчитываются миллиарды, скачивают приложения из Google Play, становится понятно, что даже 3-5 вредоносных программ могут спровоцировать целую пандемию заражений вирусами. А поскольку понятие вредоносного софта – очень размыто, охватывая максимум разных типов ПО, то борьба с ним может быть настолько же эффективной, как сражение с ветряными мельницами.

Где скачать приложения для Android

Магазин приложений

Необязательно скачивать приложения только из Google Play

За всё время знакомства с Android я несколько раз кардинально менял мнение о том, откуда можно скачивать софта, а откуда нельзя. Теперь я, как мне кажется, нашёл своего рода компромисс с самим собой. Он заключается в том, чтобы скачивать приложения не только из Google Play, но и из других источников, если я им доверяю. Их список выглядит так:

  • Google Play
  • AppGallery
  • APKMirror
  • APKPure
  • F-Droid
  • Amazon Appstore

Как устанавливать аналоги Google Play на Android

Конечно, я пользуюсь ими не каждый день, тем более что софт я в принципе скачиваю довольно редко. Но благодаря альтернативным каталогам я по крайней мере знаю, что, если чего-то, что мне нужно, нет в Google Play, я смогу это найти в другом месте. Ведь, во-первых, я знаю, что где-то это обязательно найдётся, а, во-вторых, я доверяю этим площадкам, потому что уверен в их безопасности.

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