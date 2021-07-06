Вот это поворот: почти все приложения Google для iOS лучше, чем для Android

Мне всегда казалось, что Google явно считает пользователей Android несубъектными. Именно поэтому она позволяет себе не только не прислушиваться к их мнению, но даже пренебрегать их безопасностью. Ведь, если помните, в этом году, когда Apple запретила разработчикам шпионить за пользователями без их ведома, Google удалила инструмент слежки из всех своих приложений для iOS, но при этом не подумала поступать так же в отношении Android. Просто поисковый гигант воспринял iOS как витрину, на которой нужно вести себя элегантнее, чем дома. Видимо, с этим же и связан более широкий набор функций, которые Google предлагает в приложениях на конкурирующей платформе.

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Обычно пользователи одной платформы практически не обращают внимание на то, как устроен софт на другой, но не замечать настолько явных различий в реализации приложений Google для iOS и Android было попросту невозможно. Достаточно просто сравнить ключевые фишки.

Сравнение приложений для iOS и Android

Google Chrome

Допускаю, что есть и другие отличия, но лично мне в глаза бросились как минимум три отличия Google Chrome для iOS от его версии для Android:

Во-первых, когда только вышла iOS 14 компания Google выпустила обновление Chrome с классными и удобными виджетами, тогда как ничего такого для Android попросту не существовало. До Android виджеты добрались только спустя полгода.

Во-вторых, в Chrome на iOS есть режим «Сохранить» для чтения, когда материал сохраняется в чистом виде без лишних визуальных элементов. По сути, это то же самое, что и режим «Чтение» в Safari, но для отложенного просмотра. На Android ничего такого нет.

В-третьих, недавно Google добавила в Chrome для iOS механизм защиты вкладок инкогнито по отпечатку пальца или лицу. Теперь пользователи могут использовать Touch ID или Face ID для разблокировки запущенных вкладок. А на Android – нет.

Google

В приложении Google отличий заметно меньше, но мне версия для iOS всё равно импонирует больше, потому что там доступны жесты, которых нет на Android. Например, в приложении для iOS вы можете быстро переключаться между обычным режимом поиска и режимом инкогнито. Достаточно просто провести пальцем вбок по иконке профиля.

А вкладки? В приложении Google для iOS есть удобная кнопка переключения между вкладками, тогда как на Android её почему-то нет. В результате пользоваться им становится попросту невозможно. Я уже не говорю о функции блокировки вкладок по Touch ID или Face ID, которые открыты в режиме инкогнито.

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Вообще, если вы обратите внимание, то заметите, что приложения для Android в принципе довольно плохо дружат с жестами. Несмотря на наличие системных жестов управления интерфейсом, в приложениях жесты используются по минимуму. То ли сама система не располагает к этому, то ли разработчикам просто лень заморачиваться над их реализацией.

Отличия приложений Google для iOS и Android

Gboard

Признаюсь честно, на iOS почти нет потребности в сторонних клавиатурах. Тем не менее, Google из кожи вон лезет, чтобы сделать Gboard более популярной среди пользователей iPhone. Поэтому она предложила им обширный инструментарий для кастомизации внешнего оформления клавиатуры.

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В iOS-версии Gboard можно настроить цвет клавиш, анимацию, прозрачность, что позволяет серьёзно разнообразить дизайн клавиатуры. Но круче всего, что в Gboard есть возможность быстрого вызова стикеров. Достаточно поставить точку и без пробела написать название стикера, как он появится над клавиатурой.

Google Drive

Я никогда не понимал, почему Google не стремится защитить данные пользователей на Android. Например, компания всегда игнорировала функцию биометрической защиты отдельных приложений. Но если в «Google Фото», Google Maps или Google Chrome без этого можно было обойтись, то вот в Google Drive – уже нет.

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Тем удивительнее для меня было, когда Google добавила биометрическую защиту в Google Drive для iOS, не сделав того же самого для Android-версии облачного хранилища. В чём тут дело, отвечать не берусь. Но факт в том, что приложение облака для iOS защищено лучше, чем для Android. Да что уж там – оно хотя бы просто защищено.

Google Фото

Приложение «Google Фото» — пожалуй, единственное приложение Google, к которому у меня меньше всего претензий. Тем не менее, различия между iOS- и Android-версиями всё-таки есть. Они не такие критичные, как у остальных приложений, и относятся скорее к типу косметических, но это не отменяет факта их наличия.

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Я говорю, во-первых, о возможности изменить время создания снимка, которая доступна в приложении для iOS, а, во-вторых, об анимациях в ленте. На Android анимации при просмотре в ленте статичны, они не двигаются, а на iOS вы видите их содержимое в движении. Это вроде бы мелочи, но они во многом и определяют наш user experience.