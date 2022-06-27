Вредны ли беспроводные наушники для здоровья

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Иван Герасимов 0

Беспроводные наушники ворвались в мир техники не так давно, но на данный момент прочно занимают лидирующее место в списке любимых гаджетов пользователей. У них есть определенные недостатки по сравнению с проводными, связанные с удобством, а еще влияние наушников вызывает много споров относительно вреда для здоровья: говорят, что они являются причиной серьезных заболеваний. Попробуем разобраться, правда ли, что беспроводные наушники вредны для здоровья, можно ли оградить себя от негативного воздействия и какое влияние они на самом деле оказывают на наш организм.

Разбираемся, правда ли, что беспроводные наушники вредны для здоровья

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Как работают беспроводные наушники

Bluetooth-наушники работают на частоте 2,4 ГГц, как и многие другие устройства подобного типа. Этот диапазон близок и сотовой связи, поэтому при оценке влияния на организм нужно учитывать мощность передатчика: как правило, максимальный показатель в таких устройствах составляет 2,5 мВт, что существенно меньше мощности модулей сотовой связи в смартфоне.

TWS-наушники

Могут ли эти малыши навредить организму человека?

Поэтому главная опасность — это то, что электромагнитное излучение проходит в непосредственной близости от головного мозга. Пару лет назад ученые считали, что AirPods вредны для здоровья — ученые посчитали, что их нахождение в ушном канале подвергает ткани в голове сильному излучению. С одной стороны, звучит и вправду жутковато. С другой, до недавних пор определить, насколько беспроводные наушники вредны для организма, было невозможно: доказательств вредного воздействия ни смартфонов, ни других аксессуаров не было, поэтому о проблемах говорить было рано.

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Вредны ли наушники для мозга

Беспроводные наушники не вредят вашему организму

В конце прошлого года эксперты пришли к выводу, что мифы о вреде беспроводных наушников сильно преувеличены. Так стало понятно, что Bluetooth-наушники выделяют меньше излучений, чем телефоны или рентгеновская аппаратура, хотя более ранние исследования говорили об обратном. Кроме того, Bluetooth является неионизирующим излучением, которое не вызывает ни болезней, ни проблем со здоровьем, а само излучение почти в 400 раз ниже допустимой нормы.

Так что, по сути, мифы о вреде наушников очень близки по духу к историям о вреде роутеров, телефонов или микроволновых печей. Тогда почему же от наушников частенько болит голова или возникает утомляемость? Объяснений этому сразу несколько.

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Подделки наушников

А вот подделки наушников определенно вредны для здоровья

По мнению ученых, особую опасность для здоровья человека представляют дешевые копии наушников. И речь далеко не об AirPods: сейчас можно найти поддельные наушники любых производителей, например, Sony, Sennheiser или Bowers and Wilkins, которые больше всего привлекают своей ценой. Но за счет дешевых комплектующих, не соответствующим нормам здравоохранения, они только вредят вам и вашему организму.

Например, что может быть плохого в покупке поддельных AirPods, которые ничем не отличаются от оригинала? Ученые выяснили, что уровень звука в таких наушниках намного выше, чем у оригинальных да и качество звука хромает: при прослушивании слышны различные искажения, которых в стриминговом сервисе нет и быть не должно.

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Как правильно пользоваться беспроводными наушниками

Наушниками можно пользоваться без вреда: достаточно делать это с перерывами

Большинство из нас пользуется наушниками каждый день по нескольку часов. У кого-то после этого появляется небольшая утомляемость или головная боль, у кого-то — нет. Эксперты напоминают, что ни одна конструкция, амбушюры и даже оптимальная громкость звука не могут уберечь вас от неприятных последствий.

  • Делайте перерывы в использовании, чтобы не навредить слуху. Пусть ваши уши немного отдохнут.
  • Не выставляйте максимальную громкость: прослушивать музыку и вовсе лучше фоном на низком уровне, чтобы не возникало проблем со слухом.
  • Старайтесь не спать в наушниках: даже если голова с утра не заболит, то уши при повороте набок во сне будут испытывать дискомфорт из-за давления гарнитуры на ушные раковины.

Также обратите внимание на то, что постоянное прослушивание музыки в наушниках снижает не только слуховую активность, но и внимание: например, можно идти по улице и не заметить сигналов автомобиля сзади, перепугаться, когда в паре сантиметров от вас проскочит велосипедист или кто-то из знакомых похлопает по плечу, заставив понервничать от неожиданности.

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Все, что можно сказать о вреде беспроводных наушников — это то, что всему должна быть своя норма. На постоянной основе ими пользоваться не стоит, чтобы незаметно не сделать себе хуже. А еще использование наушников чем-то напоминает чтение в темноте или использование AMOLED-дисплея: рассказали в нашей статье все, что нужно знать.

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