Все секреты автоповорота экрана на Android

Вне зависимости от того, сколько стоит ваш смартфон, он обладает базовыми функциями, которые есть на любой модели. Таковой, в частности, является автоповорот экрана. Кто-то ее любит за помощь в изменении ориентации устройства без нажатия каких-либо кнопок, а кто-то, напротив, жалуется на ее некорректную работу. Как бы то ни было, опция интересна и полезна. Она обладает массой интересных особенностей, о которых вы могли не знать. Расскажем о каждой из них, а также разберемся, как сделать автоповорот экрана.

Как работает автоповорот экрана

Функция автоповорота реализуется за счет акселерометра — одного из основных датчиков смартфона, определяющего положение устройства в пространстве. Как правило, мы держим телефон вертикально, но порой нам хочется взять его горизонтально, чтобы, например, растянуть видео во весь экран. Акселерометр понимает, в каком положении находится устройство, и автоматически подстраивает ориентацию, освобождая тем самым руки владельца от лишних нажатий.

Увы, датчик неидеален. Многие люди жалуются на то, что у них плохо работает автоповорот. Особенно, если человек лежит на боку. Это вынуждает разработчиков придумывать новые способы реализации функции. Так, в Android 12 появился умный поворот экрана, который использует фронтальную камеру для повышения точности. Ориентация меняется только в том случае, если лицо человека и дисплей находятся перпендикулярно друг другу, что позволяет избежать ложных срабатываний.

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Как включить автоповорот экрана

Автоповорот экрана телефона — базовая функция, а потому ее переключатель не прячется глубоко в настройках, а находится в шторке уведомлений (в центре управления). Чтобы вызвать это меню, нужно провести вниз от верхней части экрана. Далее остается тапнуть по значку «Автоповорот».

Если вы не видите, где автоповорот экрана, то, скорее всего, переключатель скрыт в дополнительном меню. Чтобы поместить его на видное место, нужно нажать кнопку редактирования и передвинуть значок ближе к остальным иконкам, которые отображаются в шторке.

Еще один способ установить поворот экрана — обратиться к настройкам смартфона. Нужный переключатель обычно располагается в разделе «Дисплей» или «Экран». При необходимости вы можете воспользоваться поисковой строкой, чтобы найти опцию.

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Что касается функции умного поворота экрана, то пока она доступна только на смартфонах Google Pixel с Android 12 и более новыми версиями операционной системы. Необходимый для ее активации переключатель вы найдете во вкладке «Автоповорот экрана» из раздела настроек «Экран».

Хотя мы рассмотрели все способы, как включить автоповорот экрана, стоит отдельно рассказать об особенностях опции на смартфонах популярных производителей, где она либо называется иначе, либо обладает более гибкой настройкой.

Автоповорот на Самсунге

Поговорим о том, как включить автоповорот на Самсунге. Забавно, но на корейских смартфонах опция называется «Книжный экран». Точнее, такая надпись сопровождает ее значок в шторке уведомлений. Нажмите на иконку, чтобы ее название изменилось на «Автоповорот».

Кроме того, в одноименном разделе настроек телефона находятся дополнительные параметры функции. С их помощью вы можете запретить или разрешить автоповорот экрана на рабочем столе или в меню голосовых вызовов. Также здесь находится переключатель, активирующий кнопку поворота экрана на панели навигации. Довольно удобная штука, если на телефоне плохо работает акселерометр и есть желание поменять ориентацию вручную.

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Автоповорот на Редми

Не менее интересная история с автоповоротом Xiaomi, Redmi и POCO. На этих смартфонах, использующих оболочку MIUI, функция называется «Блокировка ориентации». И, как ни странно, нажатие на соответствующий значок приводит не к включению автоповорота экрана, а к его деактивации.

В то же время, если вы откроете раздел настроек «Экран», то обнаружите здесь переключатель «Автоповорот экрана». Если включена блокировка, то тумблер будет неактивен, и наоборот. У многих пользователей это вызывает путаницу, но разработчики MIUI не торопятся привести параметры к единому виду.

Что делать, если не работает автоповорот экрана

Помимо того, что опция ведет себя не всегда адекватно, у кого-то совсем не работает автоповорот экрана. Главная причина возникновения проблемы — неисправность акселерометра. Но на вашем месте я бы не торопился калибровать датчики смартфона или обращаться в сервисный центр за диагностикой. Сначала нужно убедиться, что функция включена.

Как уже было сказано ранее, на смартфонах Xiaomi для корректной работы автоматического поворота экрана в шторке уведомлений должна быть отключена «Блокировка ориентации». Многие делают наоборот, думая, будто таким образом они активируют автоповорот.

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Еще один момент — особенности функции. На большинстве смартфонов она не работает на главном экране и во время совершения звонков, а также не поддерживается некоторыми приложениями. Если же вы уверены, что не работает автоповорот экрана во всех сценариях, а калибровка акселерометра не помогает, воспользуйтесь программой Always visible screen rotation.

Нет, она не заменит автоматический поворот, если на смартфоне неисправен акселерометр, зато вынесет на экран специальный переключатель, который поможет одним касанием изменить ориентацию контента.

Как отключить автоповорот экрана

В заключение несколько слов о том, как убрать автоповорот экрана. Вы могли догадаться, что выключается она точно так же, как и активируется: через шторку уведомлений (центр управления) или настройки смартфона. При этом иногда автоповорот экрана работает сам по себе.

У одних людей периодически включается функция, а у других — ориентация меняется даже с выключенным автоповоротом. В первом случае мы имеем дело с банальной ошибкой программного обеспечения, которую можно исправить перезагрузкой смартфона. А вот второй пример является нормой.

В некоторых сценариях (например, при переходе в режим полноэкранного просмотра видео) ориентация меняется независимо от показаний акселерометра. Обязательно учтите этот момент, если в следующий раз возникнет подозрение, что автоповорот включается сам по себе.