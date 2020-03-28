В последнее время среди производителей электроники стало модно запускать собственные бесконтактные сервисы. В результате, помимо большой тройки Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, на рынке появилось множество местечковых служб вроде Xiaomi Pay, Swatch Pay, Huawei Pay и Fitbit Pay. Но особенно среди них выделяется платёжный сервис компании Huawei, который хоть и запустился в России, но по-прежнему недоступен большинству пользователей. Поэтому предлагаю вам разобраться, что здесь к чему почему нельзя просто так взять и начать пользоваться Huawei Pay наравне с остальными.

Как работает Huawei Pay

Думаю, начать следует с описания Huawei Pay. Как и Apple Pay или Samsung Pay, фирменный сервис китайской компании работает через NFC и с технической точки зрения устроен точно так же. Сервис шифрует данные банковской карты, подменяя её номером виртуальной карты, которую создаёт в момент привязки. Так удаётся защитить исходную карту, номер которой не узнает ни продавец, ни Huawei, ни банк-эквайер, который обеспечивает работу платёжного терминала в магазине и обрабатывает транзакцию.

Чем Huawei Pay отличается от Google Pay

С точки зрения безопасности Huawei Pay оказывается даже более предпочтительным и надёжным вариантом, чем Google Pay. Ведь если детище поискового гиганта позволяет совершить три покупки до 1000 рублей без какого-либо подтверждения, то сервис Huawei требует верифицировать каждую транзакцию независимо от суммы. Для этого необходимо либо ввести пароль разблокировки смартфона, либо отсканировать отпечаток пальца. Кроме того, Huawei Pay использует технологию аппаратного шифрования SE, тогда как Google Pay работает на основе программного шифрования для эмуляции карт HCE.

Какие смартфоны поддерживают Huawei Pay

А вот с поддержкой у Huawei Pay пока всё обстоит не лучшим образом. Несмотря на то что сервис работает в России с конца 2018 года, воспользоваться им могут владельцы строго ограниченного перечня смартфонов.

Huawei P30/P30 Pro

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 RS Porsche Design

Huawei P20/P20 Pro

Huawei Mate 10/Mate 10 Pro/Mate 10 Porsche Design

Huawei P10/P10 Plus

Huawei Mate 9/Mate 9 Pro/Mate 9 Porsche Design

Honor 10

Honor View 10

Honor 9

Honor 9 Pro

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Почему не работает Huawei Pay

Как видите, в этом списке недостаёт новых моделей смартфонов, а фирменные смарт-часы Huawei отсутствуют в принципе. Почему – непонятно, да и сами китайцы не объясняют. Зато уточняют, что Huawei Pay будет работать только на устройствах, которые были официально ввезены в страну. То есть, если вы купили аппарат на AliExpress, предназначенный для китайского рынка, в России платить с его помощью не получится из-за различий в прошивке, которые просто не позволят активировать бесконтактный модуль и привязать карты совместимых банков. Впрочем, это не единственная проблема.

Какие банки поддерживают Huawei Pay

На данный момент в России Huawei Pay поддерживает только два банка: Россельхозбанк и Газпромбанк. Почему их так мало, спросите? А потому, что только они (возможно, есть и другие, но о них ничего не сообщается) выпускают карты платёжной системы UnionPay. То есть «пластик» от MasterCard, Visa, American Express, Maestro и МИР не поддерживается.

Неужели Google Pay стал нормальным? Хотя постойте-ка…

Всё дело в том, что UnionPay – это китайская платёжная система, а Huawei находится под санкциями и не может сотрудничать с американскими и европейскими системами. Что касается системы МИР, то здесь, вероятно, ситуация скоро изменится и Huawei Pay заработает с ней официально. Но пока никаких подвижек в этом направлении нет.

Почему я отказался от Google Pay

Также очень важно учитывать, что далеко не все терминалы работают с UnionPay. Поэтому, если у вас есть карта этой платёжной системы, смотрите, чтобы на кассе в магазине, где вы хотите расплатиться, были значки UnionPay или Huawei Pay. Но если UnionPay я кое-где ещё видел, то вот Huawei Pay мне не встречался вообще ни разу. Впрочем, возможно, я просто невнимательно смотрел.

Стоит ли пользоваться Huawei Pay

Лично я не вижу в этом никакого смысла, даже если у вас есть карта совместимого банка, выпущенная под эгидой UnionPay. Ведь мало того, что вы будете сильно ограничены в спектре магазинов, которые принимают соответствующую оплату, так вам ещё и нужно будет держать на смартфоне дополнительное приложение для оплаты. А я, как сторонник рационального подхода во всём, считаю, что это уже слишком. В конце концов, зачем дублировать, по сути, одну и ту же функцию – бесконтактный платёж, — когда этого можно не делать.

Можно ли платить Google Pay без интернета

Единственная особенность Huawei Pay, благодаря которой он выигрывает у Google Pay, как ни странно, состоит в возможности оплачивать покупки без подключения к интернету. Немногие знают, что Google Pay сохраняет про запас несколько токенов, которые позволяют ему совершить несколько транзакций в отсутствие подключения к Сети. Однако когда токены заканчиваются, ему нужно снова соединиться с интернетом, чтобы получить новые. У Huawei Pay такой проблемы нет – сказывается использование аппаратной технологии шифрования, благодаря которой токены генерируются совершенно автономно. Но стоит ли оно того?