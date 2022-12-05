Всё, что нужно знать о настройках геолокации в телефоне

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Герман Вологжанин 0

Датчик GPS — незаменимый компонент любого смартфона. Он нужен для определения местоположения, чтобы мы имели возможность пользоваться навигатором, а приложения могли показывать нам, к примеру, актуальные сведения о погоде. Как правило, на этом знания обычного человека о геолокации исчерпываются. Однако функция имеет так много настроек, что о некоторых из них вы услышите впервые, после чего будете пользоваться ими всегда или, напротив, совсем откажетесь от GPS на смартфоне.

Всё, что нужно знать о настройках геолокации в телефоне. Полезные настройки GPS, о которых вы, возможно, слышите впервые. Фото.

Полезные настройки GPS, о которых вы, возможно, слышите впервые

Как включить геолокацию на телефоне

В сегодняшнем материале я хочу представить общую информацию, чтобы вы знали все о геолокации телефона. И в первую очередь необходимо сказать о том, как включить местоположение на Андроид. Это можно сделать двумя способами:

  • через шторку уведомлений (центр управления);
  • через настройки телефона.
Как включить геолокацию на телефоне. Геолокацией можно легко управлять через настройки смартфона или шторку уведомлений. Фото.

Геолокацией можно легко управлять через настройки смартфона или шторку уведомлений

Думаю, об этом и так все прекрасно знают. Но при эксплуатации смартфона многие из вас наверняка замечали, как геолокация включается сама. Виной тому разрешения, которые были выданы различным приложениям, установленным на мобильном устройстве.

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Доступ к местоположению

Разрешениям Андроид был посвящен другой материал на нашем сайте. А в контексте разговора о геолокации стоит лишь напомнить, как разрешить доступ к местоположению отдельным приложениям:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Разрешения».
  3. Откройте вкладку «Местоположение».
  4. Выберете интересующую программу.
  5. Установите нужный параметр.
Доступ к местоположению. Можно полностью запретить доступ к геолокации, чтобы не переживать о слежке. Фото.

Можно полностью запретить доступ к геолокации, чтобы не переживать о слежке

Теперь вернемся к вопросу, почему включается геолокация. Это происходит тогда, когда вы устанавливаете значение «Разрешить в любом режиме» в настройках приложения. Программа сама активирует определение местоположения, если ей, например, требуется обновить сведения о погоде в виджете. Иногда есть смысл переключиться на режим «Только во время использования приложения», «Спрашивать каждый раз» или вообще «Запретить».

Читайте также: нужно ли включать геолокацию на телефоне

Почему геолокация показывает неправильное местоположение

Порой люди жалуются, что у них плохо работает GPS. Причиной тому может быть блокировка A-GPS в России, но она влияет лишь на скорость определения геолокации. Чтобы улучшить точность местоположения, рекомендую выполнить несколько простых действий:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Местоположение», после чего — «Поиск сетей Wi-Fi и устройств Bluetooth».
  3. Активируйте оба переключателя.
Почему геолокация показывает неправильное местоположение. Точность определения геолокации можно улучшить, включив обнаружение по Bluetooth и Wi-Fi. Фото.

Точность определения геолокации можно улучшить, включив обнаружение по Bluetooth и Wi-Fi

Теперь при определении геолокации смартфон будет ориентироваться не только на данные спутников, но и на местоположение устройств поблизости. Если у вас все равно плохо работает GPS на Андроиде, прочитайте большой текст, посвященный этой теме.

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Как посмотреть историю местоположений

Если вы не запретите приложению Google Карты доступ к местоположению, то оно будет собирать сведения о ваших перемещениях. В целом, это довольно полезная функция, позволяющая вспомнить о своих поездках. Вот, как посмотреть историю перемещений:

  1. Запустите приложение Google Карты.
  2. Тапните по иконке учетной записи.
  3. Авторизуйтесь в своем Гугл-аккаунте, если не сделали это ранее.
  4. Перейдите в раздел «Хронология».
Как посмотреть историю местоположений. Отличная функция для тех, кто не помнит, как прошел мальчишник в Вегасе. Фото.

Отличная функция для тех, кто не помнит, как прошел мальчишник в Вегасе

Некоторым подобное внимание к деталям может показаться лишним, и таким людям наверняка захочется удалить историю местоположений. Для этого нужно посетить специальный раздел в настройках аккаунта Google и нажать кнопку «Отключить».

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Как изменить геолокацию

Узнав о таких настройках GPS, можно впасть в панику, думая, будто за нами следят все, кому не лень. Спешу заверить, что Google из своей калифорнийской штаб-квартиры ничего вам не сделает и не станет передавать персональные данные товарищу майору. Но ради мнимой уверенности в безопасности вы можете обмануть геолокацию, о чем недавно рассказывал мой коллега Иван Герасимов. Я же предлагаю 3 бесплатных приложения, помогающих изменить местоположение:

После установки понравившейся программы перейдите в раздел настроек «Для разработчиков». Если его нет — воспользуйтесь нашей инструкцией. Далее откройте вкладку «Приложение для фиктивных местоположений» и выберете только что установленную программу. Наконец, остается запустить приложение для подмены геолокации и выбрать нужную точку. Ну, хотя бы так можно побывать в Рейкьявике.

Как изменить геолокацию. Геолокацию можно подделать, виртуально оказавшись в любой точке мира. Фото.

Геолокацию можно подделать, виртуально оказавшись в любой точке мира

Как поделиться геолокацией

Если вы не опасаетесь слежки по GPS и, напротив, сами хотите поделиться местоположением с кем-то из своих знакомых, сделайте следующее:

  1. Откройте чат в любом мессенджере.
  2. Нажмите кнопку прикрепления файла.
  3. Перейдите во вкладку «Геолокация».
  4. Нажмите кнопку «Отправить» и выберете промежуток времени, в течение которого ваше местоположение будет показываться собеседника.
Как поделиться геолокацией. Передать свою геолокацию можно в любом мессенджере. Фото.

Передать свою геолокацию можно в любом мессенджере

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Можно пойти другим путем, запустив сначала Google Maps. Откройте контекстное меню, перейдите в раздел «Передача геоданных», нажмите кнопку «Поделиться» и укажите контактные данные адресата.

Как поделиться геолокацией. Если не нашли кнопку прикрепления файла в мессенджере, поделитесь геолокацией через Google Maps. Фото.

Если не нашли кнопку прикрепления файла в мессенджере, поделитесь геолокацией через Google Maps

Более подробную информацию об особенностях передачи геоданных читайте здесь. А я жду в комментариях ваше мнение о настройках GPS и о том, какими из них вы пользуетесь и почему.

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