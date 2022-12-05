Всё, что нужно знать о настройках геолокации в телефоне

Датчик GPS — незаменимый компонент любого смартфона. Он нужен для определения местоположения, чтобы мы имели возможность пользоваться навигатором, а приложения могли показывать нам, к примеру, актуальные сведения о погоде. Как правило, на этом знания обычного человека о геолокации исчерпываются. Однако функция имеет так много настроек, что о некоторых из них вы услышите впервые, после чего будете пользоваться ими всегда или, напротив, совсем откажетесь от GPS на смартфоне.

Как включить геолокацию на телефоне

В сегодняшнем материале я хочу представить общую информацию, чтобы вы знали все о геолокации телефона. И в первую очередь необходимо сказать о том, как включить местоположение на Андроид. Это можно сделать двумя способами:

через шторку уведомлений (центр управления);

через настройки телефона.

Думаю, об этом и так все прекрасно знают. Но при эксплуатации смартфона многие из вас наверняка замечали, как геолокация включается сама. Виной тому разрешения, которые были выданы различным приложениям, установленным на мобильном устройстве.

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Доступ к местоположению

Разрешениям Андроид был посвящен другой материал на нашем сайте. А в контексте разговора о геолокации стоит лишь напомнить, как разрешить доступ к местоположению отдельным приложениям:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Разрешения». Откройте вкладку «Местоположение». Выберете интересующую программу. Установите нужный параметр.

Теперь вернемся к вопросу, почему включается геолокация. Это происходит тогда, когда вы устанавливаете значение «Разрешить в любом режиме» в настройках приложения. Программа сама активирует определение местоположения, если ей, например, требуется обновить сведения о погоде в виджете. Иногда есть смысл переключиться на режим «Только во время использования приложения», «Спрашивать каждый раз» или вообще «Запретить».

Читайте также: нужно ли включать геолокацию на телефоне

Почему геолокация показывает неправильное местоположение

Порой люди жалуются, что у них плохо работает GPS. Причиной тому может быть блокировка A-GPS в России, но она влияет лишь на скорость определения геолокации. Чтобы улучшить точность местоположения, рекомендую выполнить несколько простых действий:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Местоположение», после чего — «Поиск сетей Wi-Fi и устройств Bluetooth». Активируйте оба переключателя.

Теперь при определении геолокации смартфон будет ориентироваться не только на данные спутников, но и на местоположение устройств поблизости. Если у вас все равно плохо работает GPS на Андроиде, прочитайте большой текст, посвященный этой теме.

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Как посмотреть историю местоположений

Если вы не запретите приложению Google Карты доступ к местоположению, то оно будет собирать сведения о ваших перемещениях. В целом, это довольно полезная функция, позволяющая вспомнить о своих поездках. Вот, как посмотреть историю перемещений:

Запустите приложение Google Карты. Тапните по иконке учетной записи. Авторизуйтесь в своем Гугл-аккаунте, если не сделали это ранее. Перейдите в раздел «Хронология».

Некоторым подобное внимание к деталям может показаться лишним, и таким людям наверняка захочется удалить историю местоположений. Для этого нужно посетить специальный раздел в настройках аккаунта Google и нажать кнопку «Отключить».

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Как изменить геолокацию

Узнав о таких настройках GPS, можно впасть в панику, думая, будто за нами следят все, кому не лень. Спешу заверить, что Google из своей калифорнийской штаб-квартиры ничего вам не сделает и не станет передавать персональные данные товарищу майору. Но ради мнимой уверенности в безопасности вы можете обмануть геолокацию, о чем недавно рассказывал мой коллега Иван Герасимов. Я же предлагаю 3 бесплатных приложения, помогающих изменить местоположение:

После установки понравившейся программы перейдите в раздел настроек «Для разработчиков». Если его нет — воспользуйтесь нашей инструкцией. Далее откройте вкладку «Приложение для фиктивных местоположений» и выберете только что установленную программу. Наконец, остается запустить приложение для подмены геолокации и выбрать нужную точку. Ну, хотя бы так можно побывать в Рейкьявике.

Как поделиться геолокацией

Если вы не опасаетесь слежки по GPS и, напротив, сами хотите поделиться местоположением с кем-то из своих знакомых, сделайте следующее:

Откройте чат в любом мессенджере. Нажмите кнопку прикрепления файла. Перейдите во вкладку «Геолокация». Нажмите кнопку «Отправить» и выберете промежуток времени, в течение которого ваше местоположение будет показываться собеседника.

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Можно пойти другим путем, запустив сначала Google Maps. Откройте контекстное меню, перейдите в раздел «Передача геоданных», нажмите кнопку «Поделиться» и укажите контактные данные адресата.

Более подробную информацию об особенностях передачи геоданных читайте здесь. А я жду в комментариях ваше мнение о настройках GPS и о том, какими из них вы пользуетесь и почему.