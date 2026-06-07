Бывает так: картой ВТБ почти не пользуешься, давно перешёл на другой банк, а деньги с неё всё равно куда-то уходят. Чаще всего виновата подписка ВТБ Плюс. Её дают попробовать бесплатно на 30 дней, про пробник благополучно забывают, и со второго месяца банк начинает списывать по 349 рублей. Механика знакомая по маркетплейсам — ровно так же бывает, когда Wildberries списывает деньги за подписку. Ниже — что входит в ВТБ Плюс, как отключить её на телефоне и можно ли оставить привилегии, не платя ни рубля.

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Что такое подписка ВТБ Плюс и сколько она стоит

Подписка ВТБ Плюс — это надстройка над дебетовой картой с пакетом «Мультикарта». Что даёт ВТБ Плюс: несколько категорий повышенного кэшбэка, отдельную категорию на выходные, возврат до 10% в сервисах Яндекса, надбавку к ставке по ВТБ-Счёту, онлайн-кинотеатр Wink и улучшенный курс при обмене валют. Максимальный кэшбэк ограничен 3 000 рублей в месяц, так что окупается подписка в основном при крупных тратах.

Кому Бесплатный период Дальше Новым пользователям 30 дней 349 ₽/мес Группе «Близкие» 60 дней 299 ₽/мес

Обратите внимание: пробный период ВТБ Плюс — это именно 30 дней, а не календарный месяц. Тем, кто хочет успеть отказаться без оплаты, лучше поставить себе напоминание на дату подключения.

Почему ВТБ списывает деньги за подписку ВТБ Плюс

Подписку обычно активируют при оформлении карты или предлагают в приложении заметным баннером. Клиент соглашается на «бесплатный месяц», а вот отключить автопродление ВТБ Плюс сразу не догадывается. Точно так же тихо подключается и подписка Альфа-Смарт в Альфа-Банке.

Дальше срабатывает простая ловушка: 30 дней проходят незаметно, особенно если вы ушли на карты другого банка и перестали заглядывать в историю операций. При этом ВТБ списывает деньги даже тогда, когда кэшбэком вы вообще не пользуетесь, — известны случаи, когда человек обнаруживал плату только спустя пару месяцев.

Как отключить подписку ВТБ Плюс на телефоне

Отключить подписку ВТБ Плюс можно быстро. Но разработчики постарались и спрятали ее поглубже в приложении ВТБ. Вот, что нужно делать.

Откройте приложение ВТБ Онлайн на Android. Нажмите на иконку профиля в верхнем левом углу. Выберите «Подписка ВТБ Плюс». Нажмите «Отключить подписку» и подтвердите.

После этого автопродление больше не сработает, а сама подписка доработает до конца уже оплаченного периода. Есть нюанс: если отказаться ещё во время пробных 30 дней, привилегии пропадут сразу — зато ни рубля с вас не спишут. По такому же принципу, кстати, на Android отключаются и другие фоновые платные услуги — например, роуминг на телефоне.

Как сделать ВТБ Плюс бесплатно

Если привилегии вам в целом нужны, подписку ВТБ Плюс можно не отключать, а просто перестать за неё платить. ВТБ обнуляет стоимость, если держать на дебетовых картах банка от 50 000 рублей в течение 30 дней — остатки на вкладах и накопительных счетах в расчёт не идут. Со следующего периода плата списываться перестанет, и платный ВТБ Плюс фактически станет бесплатным, а кэшбэк и остальные бонусы останутся.

Так же, кстати, можно перестать переплачивать и за платные уведомления СберБанка. Вариант хорош для тех, у кого эта сумма и так лежит на карте. Если же деньги выгоднее пристроить на вклад под процент, проще отключить ВТБ Плюс совсем.

Стоит ли подключать ВТБ Плюс

Что я дуамю про подписку ВТБ Плюс? Ситуация неоднозначная: с одной стороны, условия гибкие, много категорий и возможность пользоваться бесплатно. С другой — ограничение на кэшбэк всего 3000 рублей и категории по выходным не всегда подходящие. К тому же, срабатывают при определенных условиях: например, при наличии нужной суммы на карте.

Подключать ВТБ Плюс нужно по ситуации, лучше всего, если есть возможность не платить за него. Или когда все категории каким-либо образом подходят, а плата за месяц превышает стоимость подписки. В крайнем случае, можно оплатить сразу год за 3290 рублей, что будет выгоднее, чем ежемесячно. Что думаете по поводу сервиса? Поделитесь в нашем Телеграм-чате.