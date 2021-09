Вы думали, Google не проверяет ваши фото? Как бы не так

Несколько недель назад Apple оказалась в центре очередного скандала. Компания объявила о намерении проверять фотографии пользователей на предмет детского порно. Нет, она не просто предложила ввести такую возможность, а поставила всех перед фактом, подчеркнув, что новая инициатива будет введена в конце этого года. Само собой, многие – в том числе ваш покорный слуга – отреагировали крайне негативно, и даже объявили о том, что уйдут к Google. Это немного отрезвило Apple, и она отложила введение проверки снимков на неопределённый срок. А вот у Google вы такого понимания не встретите.

Google придумала, как повысить безопасность в Android 12

Несмотря на то что часть вполне искренне пользователей объявили, что уйдут к Google, если Apple начнёт проверять их фотографии, по факту бежать с тонущего корабля было некуда. Поисковый гигант уже давно анализирует снимки своих пользователей, которые они выгружают в «Google Фото». Другое дело, что тех, кто пользуется фирменным сервисом компании, об этом никто особенно не предупреждал. Во всяком случае, в таком виде, в каком это сделала Apple.

Проверяет ли Google ваши фото

Практика проверки фотографий в «Google Фото», как оказалось, действует уже не один месяц. Google использует специальный инструментарий, который анализирует снимки с использованием хэш-сумм. Если говорить совсем примитивным языком, алгоритмы переводят изображения в цифровой код, а потом считывают их содержимое. Так они понимают, что на них изображено, но сами фотографии как будто не видят. Это позволяет обеспечить конфиденциальность пользователей на первом, базовом уровне проверки.

Правда, ни о какой конфиденциальности на втором уровне уже нет. Если алгоритмы выявляют признаки детского порно или насилия над детьми, они отправляют эти фотографии на проверку живым людям. А вот они уже просматривают каждый снимок – что называется as it is. То есть как есть, без разбивки на хэш-суммы и прочие техники защиты приватности пользователей. Ведь от этого зависит, отправится ли человек на беседу в правоохранительные органы или его отпустят с миром, потому что алгоритмы допустили ошибку.

Google оштрафовали за навязывание Android. Такого ещё не было

Но важно здесь даже не то, что Google проверяет фотографии пользователей. Высоко вероятно, что компания начала это делать даже не по своей инициативе. Куда важнее отношение к пользователям. Если Apple заблаговременно объявила о планах начать сканировать снимки в «iCloud Фото», то Google этого не сделала. Нет, конечно, она выполнила юридическую процедуру по оповещению – создала отдельный сайт, где описала особенности работы алгоритмов и правовые основания для проверки. Но она не дала пользователям права голоса.

Проблемы Google Фото

Ну, смотрите сами. Ведь если бы Google объявила о своих планах заранее, вряд ли бы нововведение удалось реализовать без какого-либо сопротивления со стороны пользователей. Наверняка нашлись бы те, кто выступил против, и тогда компании пришлось бы идти на какие-то компромиссы. Но она решила провернуть всё по-тихому, дав понять тем самым, что не считает пользователей субъектами, с которыми необходимо считаться. Вот вам и вся разница между Apple и Google.

Google отложила релиз Android 12. У компании проблемы с обновлением

Мне нечего бояться. Однако я искренне считаю, что подобная практика не просто вредна для конфиденциальности, она абсолютно бесполезна с практической точки зрения. Я уже высказывал свою позицию на AppleInsider.ru более развёрнуто, но, как говорилось в «Тысяче и одной ночи», истина не тускнеет от повторения. На мой взгляд, если насильник вознамерился совершить своё деяние, мы с вами – как общество – уже проиграли. Нужно бороться с симптомами, а не пытаться исправлять последствия. Особенно, когда исправить что-то уже невозможно.