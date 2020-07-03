Вышло приложение, которое переносит на Android диагностическую функцию Apple Watch

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что на общедоступная прошивка Apple Watch включает в себя минимум диагностических функций, исследования учёных показали, что это очень перспективный гаджет. Умные часы Apple уже сейчас имеют необходимое оборудование, чтобы выявлять гипертонию, диабет на ранней стадии, измерять уровень кислорода в крови и определять даже такие расстройства, как апноэ во сне. Удивительно, правда? Но, в сущности, ничего такого уж сверхъестественного тут нет, ведь часы просто грамотно задействуют самые обычные датчики, которые есть в любом смартфоне, которые тоже можно научить диагностике.

Апноэ во сне — это расстройство, которое смартфоны вполне могут определять

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Группа учёных из финского Университета Аалто заинтересовалась возможностью диагностики апноэ во сне (самопроизвольной остановки дыхания у спящих людей) с использованием смартфона. Ведь если Apple Watch с явно ограниченным набором датчиков могут выявлять это расстройство, скорее всего, вполне возможно, что этому можно обучить и смартфоны.

Контроль апноэ во сне

Трекер апноэ определяет положение пользователя в постели и считывает перебои в дыхании

В качестве диагностического инструментария было решено задействовать акселерометр, которым оснащён почти каждый мобильный аппарат, и систему встроенных микрофонов. Но поскольку ни один смартфон по умолчанию не позволяет объединить эти компоненты, не говоря уже о наличии соответствующей программной базы, было решено написать специальное приложение под названием ApneaTracker. Оно уже доступно в Google Play, хоть и находится пока в стадии бета-тестирования. Однако это не помешало мне установить его и проверить, что и как там работает.

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По замыслу учёных, акселерометр должен определять движения и положение пользователя, а микрофоны – считывать дыхание. Дело в том, что прекращение дыхания, как правило, происходит именно когда человек лежит на спине. Поэтому, если микрофоны фиксируют отсутствие вдохов и выдохов, они отправляют соответствующий сигнал приложению, то анализирует продолжительность отсутствия дыхания, сканирует положение и повещает пользователя о необходимости сменить положение. Но это ещё не всё.

Трекер сна для Android

Для большей наглядности разработчики предусмотрели в приложении журнал, в котором фиксируются разные показатели – от общего времени сна и дыхательных пауз в течение ночи до характеристик храпа, сопровождавшего сон спящего. По уверениям создателей приложения, все эти аспекты фиксируются максимально эффективно и шанс ошибочных записей довольно низок, поскольку для вычисления и анализа используются умные алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте и базе данных людей, страдающих от апноэ во сне, которых использовали в качестве подопытных.

ApneaTracker очень требователен к расположению смартфона, и этим неудобен

К счастью, я не страдаю от произвольных остановок дыхания во сне, но опробовать приложение мне очень хотелось, потому что оно и сон отслеживает тоже. Однако довольно быстро стало понятно, что положить смартфон рядом с собой не получится. Чтобы приложение заработало правильно, необходимо привязать смартфон к груди так, чтобы не сдвинуть его случайным движением руки или поворотом на бок. Разработчики рекомендуют использовать ремень, но что-то я не представляю, как можно спать связанным, поэтому от этой затеи отказался.

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Поможет ли ApneaTracker кому-то на самом деле? Лично я вполне допускаю такую вероятность. В конце концов, умные будильники, которые отслеживают фазы глубокого и быстрого сна, вполне справляются со своей задачей и будят нас именно в оптимальное для побудки время. Другое дело, что привязывать к себе смартфон, скорее всего, чисто для эксперимента не захочет никто. Но тем, у кого действительно проявляются признаки апноэ, возможно, предложенная учёными методика отслеживания и оповещений и правда придётся кстати. Главное помнить, что это никакой не медицинский инструмент, а обычный – пусть и очень технологичный – эксперимент.

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